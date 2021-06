Jimmy Fallon y Lin-Manuel Miranda celebran la reapertura de Broadway con un seleccionado de clásicos musicales

La emisión de anoche de The Tonight Show with Jimmy Fallon fue la ocasión ideal para que Broadway promocionara su reapertura en septiembre próximo. El multipremiado compositor Lin-Manuel Miranda protagonizó junto al conductor del programa un segmento de comedia musical inspirado en su obra Hamilton, en que cantaron, actuaron y bailaron en una reversión del tema “You’ll Be Back,” que pasó a llamarse “Broadway’s Back!” (¡Broadway regresó!).

Acompañados por un grupo de bailarines y algunos rostros conocidos de la escena, Miranda y Fallon rindieron homenaje a producciones emblemáticas como Six, El fantasma de la ópera, Chicago, West Side Story (Amor sin barreras), Dear Evan Hansen, Moulin Rouge, Aladdin, Wicked, Book of Mormon y Come From Away. Asimismo, expresaron su nostalgia por el teatro, bromeando con que incluso extrañaban tomar vino en vasos de plástico y lidiar con quienes ingresan tarde a las funciones.

Las 41 salas que componen el icónico circuito teatral neoyorkino permanecen cerradas desde marzo de 2020 debido a la pandemia de coronavirus. Luego de varias postergaciones, el gobernador Andrew Cuomo confirmó el mes pasado que Broadway podrá retomar la actividad a partir de septiembre y establecer sus propios requisitos de entrada, incluyendo si es necesario estar vacunado para asistir a una función.

Además de ser su creador, Lin-Manuel Miranda también protagoniza la obra Hamilton LA NACION

Según trascendió desde aquel anuncio, el regreso de Broadway contará con nuevas propuestas, que incluyen la obra Pass Over, de Antoinette Chinonye Nwandu, programada para el teatro August Wilson que la suspendida Mean Girls dejó vacante. Asimismo, el dramaturgo Keenan Scott II consiguió un espacio en el teatro Shubert para presentar Thoughts of a Colored Man, ratificando de esta forma el interés del circuito en la participación activa de autores afroamericanos. En tanto, Hadestown, el melancólico musical sobre el inframundo, anunció su fecha de reestreno para el 2 de septiembre, adelantándose casi dos semanas a los de megaéxitos como Hamilton y Wicked.

Hadestown se reestrenará el 2 de septiembre. La obra recibió ocho galardones, incluido Mejor Musical, en la edición 2019 de los premios Tony, la última ceremonia realizada antes de la pandemia Sara Krulwich / The New York Times

Sin embargo, el primer espectáculo desde el cierre no será una obra o un musical, sino un concierto, ya que este 27 de junio el músico Bruce Springsteen se presentará en solitario en el St. James Theatre. El show con capacidad para 1700 espectadores admitirá únicamente a personas vacunadas contra el Covid-19 y las entradas, que saldrán a la venta mañana, se elevan hasta los 800 dólares, dependiendo de la ubicación.

LA NACION