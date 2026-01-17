Jimmy Fallon satirizó la reunión entre Trump y Corina Machado por la entrega del Nobel de la Paz

La pelea entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y presentadores de televisión volvió a tener un nuevo capítulo esta semana cuando Jimmy Fallon, conductor de The Tonight Show, realizó una broma sobre el encuentro entre el mandatario republicano y la ganadora del Premio Nobel de la Paz y líder venezolana, María Corina Machado. Esta vez, en su monólogo cotidiano, proyectó un audio falso sobre la reunión, en la que simuló la conversación entre ambas figuras y en la que mostró al norteamericano apresurado por recibir el galardón.

El trasfondo de la sátira está en que Machado había prometido darle a Trump el Nobel de la Paz que recibió meses atrás en Noruega, en señal de reconocimiento por haber capturado al líder del régimen chavista Nicolás Maduro. Este jueves, la dirigente venezolana le entregó al mandatario republicano su medalla en el marco de una reunión en la Casa Blanca.

En este contexto, Fallon abrió su programa refiriéndose al encuentro y contó, a modo de chiste, que la producción de su programa accedió al audio de la reunión y lo presentó en la televisión. En la edición se escuchaba a una persona simulando ser Trump y exigiendo a Machado el galardón a toda costa, sin siquiera entablar un diálogo.

La satírica broma de Jimmy Fallon sobre la reunión entre Trump y Corina Machado

El diálogo de la broma de Jimmy Fallon

Trump: Muy bien, Machado. Dame el Premio Nobel de la Paz.

Machado: Muy bien, pero primero me gustaría discutir las ramificaciones de...

Trump: Dámelo.

Machado: Pero primero deberíamos...

Trump: Dámelo.

Machado: Señor llorón.

Trump: Regálalo ahora.

Machado: Si pudiéramos.

Trump: Vos tenés lo que necesito: el Premio Noble.

Machado: Espero...

Trump: Dámelo. Dame el premio de tu bolsillo.

Machado: Está bien, de acuerdo. Acá lo tenés.

Trump: ¡Sí!

La reunión entre Machado y Trump

El encuentro se desarrolló este jueves en la Casa Blanca a puertas cerradas. Por un lado, Machado buscó no perder terreno en la nueva era en Venezuela tras la captura de Maduro y en el marco de la gestión interna de Delcy Rodríguez, mientras que, por el otro, Trump recibió el tan ansiado premio. Luego, ambos publicaron una foto, en la que se ve al presidente estadounidense con el galardón.

Machado calificó a la reunión como “excelente” e intentó dejar un mensaje de optimismo a sus simpatizantes: “Sepan que contamos con Trump para la libertad de Venezuela”.

Por su parte, Trump expresó: “Fue un gran honor conocer hoy a María Corina Machado, de Venezuela. Es una mujer admirable que ha pasado por muchas dificultades. María me entregó su Premio Nobel de la Paz en reconocimiento a mi trabajo. Un gesto maravilloso de respeto mutuo. ¡Gracias, María!“.

Sin embargo, tal como informó LA NACION, desde Noruega hicieron notar su indignación y sorpresa por la entrega de la medalla a Trump. “Eso es completamente inaudito. Es una falta total de respeto al premio, de su parte”, dijo a la emisora ​​pública NRK Janne Haaland Matlary, expolítica y profesora de la Universidad de Oslo, quien además calificó el acto en la Casa Blanca de “carente de sentido” y “patético”.