Kate del Castillo lleva al teatro los femicidios en Ciudad Juárez

La actriz mexicana Kate del Castillo estrenará una obra en el off Broadway

3 de julio de 2019 • 18:40

Kate del Castillo nació en México, donde se hizo (nacionalmente) famosa como actriz de cine y de telenovelas. Se instaló California, donde se hizo (mundialmente) famosa cuando la sindicaron como el nexo que gestó la entrevista del actor Sean Penn y el narcotraficante Chapo Guzmán, que publicó la revista Rolling Stone en 2016. En esos años también criticó duramente al gobierno del presidente mexicano Enrique Peña Nieto. Y como los temas políticos y sociales la siguen atrayendo, ahora prepara una pieza teatral que estrenará en el off-Broadway neoyorquino, referida a los femicidios en Ciudad Juárez.

Se trata del unipersonal T he Way She Spoke, de Isaac Gómez, un texano de El Paso, que durante su niñez cruzó cada fin de semana la frontera para visitar a sus familiares de Ciudad Juárez. De grande comenzó a realizar una serie de entrevistas con madres de mujeres desaparecidas, exconvictos y periodistas para darle forma a esta obra.

"Ha sido una suerte que Isaac haya pensado en mí", dijo Del Castillo en una entrevista con la agencia The Associated Press. "Cuando la leí me quería morir. Me pegó tanto, me afectó tanto. Por el hecho de ser una mujer, mexicana y con un tema que nos duele tanto a los mexicanos, me pareció una oportunidad gigantesca y sin duda el reto más grande de mi carrera".

Kate del Castillo rodeada por la directora Jo Bonney y el autor de The way she spoke, Isaac Gómez

La obra, dirigida por Jo Bonney, se estrena oficialmente el 18 de julio en el Minetta Lane Theatre de Manhattan, donde estará en cartel durante un mes, pero las funciones de preestreno comienzan este lunes. También estará disponible más tarde en audio descargable a través de una iniciativa de Audible Theater, que además produce la puesta.

"Está tan bien escrita. Es un viaje muy profundo, de mucho dolor", dijo l a estrella mexicana de La reina del sur , quien ya había actuado en la película Bordertown, de 2017, sobre los femicidios en su país.

Gómez explicó que se enteró de los crímenes mientras estudiaba en la universidad de Austin: "Llamé a mi mamá y le pregunté si sabía sobre las desaparecidas. Y ella me respondió: «Claro, todo el mundo sabe de eso». En ese momento se me hizo muy claro que de hecho no todo el mundo lo sabía, sino que en su mayoría las mujeres lo sabían. Fue la primera vez que sentí un dilema como hombre sobre algo que debí haber sabido... Se volvió muy importante para mí volver a Juárez como adulto y verlo por mí mismo. La gente estaba tan sedienta de hablar, pues ha sido silenciada por el gobierno, por la policía, por sus propias familias, por la sociedad. Estaba realmente deseosa de que sus historias fueran escuchadas", relató.