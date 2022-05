Jujuy Jiménez estalló tras las críticas a su cuerpo: “Soy humana y me afectan los comentarios”

En los últimos días, Sofía “Jujuy” Jiménez estalló contra quienes la criticaron por su rostro. A raíz de una foto que publicó un reconocido portal de espectáculos (donde se la ve a ella en un evento porteño), los haters invadieron la nota con una avalancha de comentarios malintencionados hacia su figura . Tras un fuerte descargo en su cuenta de Instagram, la modelo habló con Socios del espectáculo.

“Quiero agradecer el espacio porque que se esté hablando de este tema en televisión me parece súper interesante e importante. Fue un posteo no planeado, hice yoga y lo expresé y nunca me imaginé que iba a generar tanto revuelo y comentarios”, dijo la conductora y modelo desde el móvil del ciclo de eltrece.

Tras advertir que “el precio de la exposición puede ser carísimo”, Jujuy pidió “ser más conscientes” a la hora de hablar del cuerpo del otro. “La gente no tiene conciencia hasta dónde se puede llegar con estos ataques. Pasó en MasterChef España con la participante que se suicidó. Pasa en los colegios con el bullying. Nosotros como comunicadores tenemos que decir basta”, indicó.

“Corramos el foco del tema del cuerpo. Va a depender de uno mismo, es un trabajo individual. Es un laburo de auto amor. Yo vengo trabajando mucho sobre eso en pandemia. Estuve rota. Esto pasa hace millones de años pero personalmente nunca le di importancia a los comentarios ajenos, pero en la pandemia al estar encerrada permití que toda esa mala onda ingrese y me afecte. Y eso me llevó a un viaje súper introspectivo. Hoy agradezco porque me siento más fuerte”, explicó.

Mientras asegura que le encanta comer de todo pero después entrena, la modelo agregó: “Me ocupo mucho del autocuidado, pero porque a mí me hace bien. Soy humana y me afectan los comentarios. Yo laburo no para generar ni construir nada”.

“Soy una mujer libre”

Minutos después, la conductora confirmó su separación de Bauti Bello y explicó los motivos por los cuales se distanciaron. “Estoy muy bien. La realidad es que en este momento no me siento lista del todo para asumir una relación de noviazgo”, confesó.

“Quiero que la vida me sorprenda. Yo me considero una mujer súper libre y abierta a todas las posibilidades. No me cierro, no quiero cerrarme. Hoy estoy terminando de descubrirme, sigo en esa búsqueda, me gusta conocer personas y entregarme a oportunidades nuevas”, señaló dando cuenta que no quiere compromisos.

Por último, Jiménez opinó de la participación de Martín Salwe en El Hotel de los famosos, a quien conoce muy bien desde la pista de ShowMatch. “Hambriento de cámara puede ser, pero no lo voy a juzgar. Cada uno hace lo que puede y está aprovechando su momento, supongo”, lanzó sin querer meterse en la polémica.

Tras desmentir haber tenido algo con el locutor, Jujuy aclaró: “Él en su momento quiso, intentó, pero yo no lo sentí. Tampoco estaba con el corazón disponible para entregarme de verdad. Compartí algunos ensayos cuando bailamos la salsa de a tres y era muy pizpireta, pero eso no tiene nada de malo, yo soy igual”, remató.