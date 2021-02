Coronavirus: Luis Brandoni, cerca de recibir el alta y regresar al teatro

A días de cumplirse una semana de haber sido internado en Sanatorio Anchorena de Recoleta, por síntomas de Covid y luego del diagnóstico positivo, el actor Luis Brandoni, de 80 años, está próximo a recibir el alta para seguir recuperándose en su domicilio

“Hablé al mediodía con Beto. Lo escuché muy bien, luego de la visita médica del día”, le contó el productor y amigo del actor, Carlos Rottemberg a LA NACION. Asimismo, el productor de El acompañamiento, remarcó con optimismo que el protagonista de la obra de Carlos Gorostiza recibirá el alta en las próximas horas: “El plan es finalizar la internación con la semana con perspectiva del alta para el lunes. Luego, unos días para reponerse del todo y sus deseos y ganas de retomar el teatro muy pronto”.

La primera noche, Brandoni estuvo en terapia intermedia y luego fue llevado a una habitación común. El mismo Rottemberg fue quien anunció la suspensión temporaria de la obra luego de que se conociera el resultado del hisopado que le realizaron al actor. “Confirmado el resultado positivo de Luis Brandoni por Covid-19. Se suspende momentáneamente la temporada teatral de El acompañamiento hasta nuevo aviso”, escribió en Twitter el mediodía del martes 16.

Por su parte, Brandoni expresó en diversas notas radiales, desde su internación, que se sentía bien y que no había tenido ningún síntoma de Covid-19. Además, explicó el motivo que lo condujo a realizase los estudios.

“Estuve haciendo teatro hasta el domingo (14) a la noche con una inmejorable condición física. No sé qué es lo que pasó, pero pasó. No sospeché nunca porque no tenía síntomas –relató el actor–. Estaba rodeado por personas que tuvieron Covid, entonces vinieron a verme a casa para hisoparme y me internaron. Se pusieron de acuerdo en mi familia para contenerme porque yo quería seguir trabajando”, cerró.

La obra

Además de dirigir, Luis Brandoni protagoniza El Acompañamiento junto a David Di Napoli, en el Multiteatro. La obra cuenta la historia de Tuco y Sebastián, dos amigos de toda la vida. Tuco trabaja en una metalúrgica y Sebastián tiene un kiosco de cigarrillos y golosinas. Después de una broma que le juega a Tuco un compañero de fábrica (el Mingo), éste decide renunciar a su trabajo para dedicarse al canto. Para ello, se encierra en el altillo de su casa, armado con un cuchillo y aislado por completo de su familia, esperando al acompañamiento musical que el Mingo “prometió” mandarle para ensayar y así triunfar en la televisión.