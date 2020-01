La suspensión de la segunda función de la obra protagonizada por Carmen Barbieri hizo que el dueño de la sala exigiera una decisión por parte de la producción

El enfrentamiento que tuvo a Sol Pérez y a Mónica Farro, dos de las protagonistas de la comedia 20 Millones, despertó el enojo de Carlos Rottemberg, dueño del Teatro Atlas de Mar del Plata, la sala en la que se presenta la obra, y puso en peligro su continuidad en la temporada.

Si bien aún no queda claro qué es lo que ocurrió entre la panelista argentina y la vedette uruguaya, apenas trascendió que había existido un enfrentamiento en camarines, Pérez salió a dar su versión, velada, de los hechos: "Estoy a la espera de la resolución que van a tomar. No voy a decir nada de lo que pasó ahí adentro. Estoy esperando que la producción me dé una respuesta porque esto era algo que yo dije que iba a pasar desde el día uno, desde que me dijeron que esta persona iba a formar parte de esta obra", expresó en el ciclo Involucrados, en referencia a Farro.

"De ninguna manera le voy a levantar jamás la mano a nadie. Te puedo gritar, decir de todo pero jamás me voy a ir a las manos con ninguna compañera de trabajo ni con ninguna otra persona. Con las situaciones que pasaron, se hace muy difícil poder seguir. Nuestros camarines están uno frente al otro. Siempre que esta persona tuvo un trato horrible para conmigo directamente cerré la puerta, ni quería cruzármela. Decidí que solo el trato sea arriba del escenario. Yo hice todo lo posible. Yo sabía que esto iba a pasar y se lo dije a la producción, ahora que vean cómo lo solucionan", aseguró.

Ante esta situación, este viernes se llevó a cabo una reunión de la que participaron el director de la obra, Sebastián Almada; los productores Jorge Parodi y Guillermo Marín y Carmen Barbieri, con el fin de determinar los pasos a seguir. La decisión fue seguir presentado la obra como si nada hubiese ocurrido, pero si bien el elenco completo salió al escenario durante la primera función de la noche, la segunda fue cancelada cuando el público ya se encontraba en la sala.

Barbieri, junto al director, fue la encargada de dar la noticia a los presentes: "Sol Pérez no quiere salir a escena", explicó. Los rumores indican que, entre función y función, habría ocurrido otro incidente entre las vedettes. Ante esta situación. Carlos Rottemberg decidió dar a conocer su sorpresa y su enojo. A través de la cuenta oficial del teatro, expresó: "Ahora. Suspendida en forma sorpresiva la segunda función del espectáculo 20 Millones por desinteligencias de su equipo artístico. La empresa del Teatro Atlas deplora este tipo de situaciones antiprofesionales y pide disculpas al público, rehén inmerecido".

En un segundo posteo, siguió con el tema: "Por respeto a los espectadores, informa el teatro Atlas de Mar del Plata que su boletería no será habilitada mañana (por hoy, sábado) hasta conocerse, por parte de la producción del espectáculo 20 Millones un comunicado público garantizando funciones o dando por terminada la temporada".

Farro, en tato, decidió hacer un fuerte descargo en sus historias de Instagram, aunque luego borró los posteos. "Significado de mitómana: Persona con problema psicológico que la hace mentir para perjudicar a la otra persona para su conveniencia y satisfacción. Estoy en una comedia maravillosa donde amo estar, con gente profesional y talentosa. No vas a lograr que yo renuncie, hagas lo que hagas...", expresaba en obvia referencia a la ex "chica del clima".

El texto que Mónica Farro compartió en Instagram

Esta tarde, en la misma cuenta oficial del teatro fue compartido el comunicado firmado por Marín. "Ante la imposibilidad de haber estado en forma presencial en la noche de ayer, motivada por el accidente automovilístico que fue de público conocimiento, me dirijo por este medio como productor general del espectáculo 20 millones para confirmar las cuatro funciones programadas de hoy y mañana en los horarios ya previstos. Esta comunicación, extensiva para la prensa, va acompañada de las disculpas al público perjudicado en la función de anoche", escribió.

Así, el productor aseguraba la continuidad de la obra por este fin de semana, pero no se comprometía a dar más precisiones sobre su futuro en la cartelera marplatense. De hecho, según pudo saber LA NACION, esta misma tarde se llevó adelante otra reunión para definir las medidas a tomar y la continuidad de la obra.