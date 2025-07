Marvel se vuelve sinfónico y los Beatles copan un club de jazz con versiones para chicos

Los días 24, 25 y 26 de julio, el telón del Teatro Coliseo se levantará para una experiencia tan vistosa como sinfónica, cuando el universo cinematográfico de Marvel se convierta en una vibración orquestal gracias a la puesta Marvel Studios’ Infinity Saga en Concierto. Por primera vez, la famosa franquicia de superhéroes será narrada no sólo con imágenes, sino con la potencia instrumental de una orquesta de 81 músicos tocando en vivo, en perfecta sincronía con escenas icónicas de las veintitrés películas que conforman la leyenda del Infinito. Al frente de esta titánica empresa estará el director de orquesta Ezequiel Silberstein, quien conducirá a la Asociación de Profesores de la Orquesta Estable del Teatro Colón. De esta forma, Iron Man, Capitán América, Thor, Hulk, Viuda Negra y Doctor Strange, entre muchos otros, volverán a sus andanzas, en pantalla gigante pero esta vez con la fidelidad de experimentados músicos tocando esas grandilocuentes partituras en tiempo real.

La orquesta de 81 músicos interpretará las bandas de sonido de los films de Marvel Santiago Barreiro

La propuesta forma parte de un formato desarrollado por la división de conciertos de Disney, que ya realizó versiones sinfónicas de películas como Encanto, Coco, y de marcas como Star Wars, National Geographic y Pixar. “Marvel es otra de las franquicias de Disney, que viene produciendo versiones en vivo de sus películas más renombradas. Hasta ahora, no habían hecho nada con Marvel, así que este concierto es la primera experiencia de este estilo con el anclaje de los superhéroes”, explica Silberstein en diálogo exclusivo con LA NACION en un alto de sus exhaustivas jornadas de ensayo.

El espectáculo no consiste en la proyección de sus películas completas, sino en un montaje audiovisual que recorre las 23 cintas que integran la llamada Saga del Infinito, desde su comienzo con Iron Man: el hombre de hierro en 2008, hasta Avengers: Endgame en 2019. Las escenas se suceden con ritmo cinematográfico, intercalando batallas, encuentros entre personajes, momentos de humor y secuencias emblemáticas. “La edición fue clave. Lo que se ve en el concierto es una selección de momentos ordenados cronológicamente, respetando las bandas sonoras originales, sincronizadas con las imágenes”, detalla Silberstein. Así, esta secuencia montada propone una síntesis narrativa que conserva la lógica interna del universo Marvel, sin extenderse más allá de las dos horas de duración. Cabe destacar que el mismo show, bajo la dirección de Gustavo Dudamel, pasó por el mítico Hollywood Bowl de Los Ángeles y otras múltiples ciudades de Estados Unidos y Europa.

Hasta AC/DC

La selección musical incluye partituras de compositores como Alan Silvestri, Michael Giacchino, Christophe Beck y Ludwig Göransson, responsables de los leitmotivs que definen a todos y cada uno de los Vengadores. A lo largo del espectáculo también se escuchan fragmentos de canciones populares, como “Back in Black” de AC/DC o “Come And Get Your Love” de Redbone, que forman parte de las películas originales y fueron incluidas en pistas pregrabadas sobre las que toca la orquesta en vivo. También hay una sesión de influencias africanas cuando se aborda el film Pantera Negra, el cual sucede en la región ficticia de Wakanda.

Pantera Negra, Capitán América, Black Widow y el Soldado del Invierno, en una escena de Avengers: Infinity War Marvel Studios

La preparación para este tipo de concierto es minuciosa y altamente técnica. “El proceso de ensayo es muy intenso. De hecho, ahora estoy internado en mi estudio con las partituras desde hace más de un mes. Son literalmente 500 páginas de música, divididas en dos actos”, cuenta Silberstein. A diferencia de un concierto tradicional, el director debe trabajar con una pantalla ubicada frente a su atril que muestra los códigos visuales sincronizados con la película: barras de colores, metrónomos, compases y pulsos. “Ensayo con esos videos, simulando tener a la orquesta frente a mí. Parezco un loco dirigiendo al aire, pero es parte del proceso”, confiesa.

Ezequiel Silberstein es el director de la propuesta sinfónica de los temas de Marvel Santiago Barreiro

La orquesta está conformada por 81 músicos. Las cuerdas incluyen doce primeros violines y diez segundos, ocho violas, ocho cellos y cuatro contrabajos. Las maderas están representadas por tres flautas, tres oboes, tres clarinetes y dos fagotes. La sección de metales cuenta con ocho cornos, cuatro trompetas, cuatro trombones y una tuba. Se suman cinco percusionistas, batería, bajo eléctrico, guitarra, arpa, piano y teclado. Y en algunos pasajes se escucha un coro pregrabado. Algunos de estos músicos utilizan auriculares con metrónomos, sobre todo en las secciones rítmicas, mientras el resto sigue al director visualmente. Un punto importante, es el factor inclusivo del show, ya que la producción pone a disposición de las familias que lo necesiten, kits sensoriales que incluyen auriculares reductores de sonido, tarjetas de emociones con pictogramas y anteojos de filtro verde UVI, entre otros dispositivos.

Aunque pueda parecer un espectáculo dirigido a un público infantil o adolescente fanático del cine de superhéroes, vale aclarar que la propuesta tiene un alcance mucho más amplio. El recurso de una pantalla gigante por sobre una de las orquestas más prestigiosas del país, se vuelve una experiencia multisensorial para los amantes del cine y de la música en todos sus géneros.

Los Fab Four, para chicos

A la inversa de lo que hacen los espectáculos de Disney en Concierto, que a través de la música en vivo acercan al público adulto al universo de las princesas, Star Wars o Marvel, la banda que homenajea a Los Beatles, Nube 9, presenta una experiencia pensada especialmente para los más pequeños. Se trata de Beatles para chicos, un show interactivo que transforma el repertorio del cuarteto de Liverpool en una aventura lúdica y participativa.

Liderada por Fernando Blanco, Nube 9 ofrece una puesta en escena diseñada para captar la atención de los más chicos, hacerlos partícipes y despertar su entusiasmo musical. Temas como “Yellow Submarine”, “Ob-La-Di, Ob-La-Da” y “All Together Now”, son parte de un repertorio cuidadosamente elegido por su potencial para conectar con el público infantil.

Nube 9 Gentileza

“La propuesta surgió hace unos ocho años, cuando notamos que en nuestros shows empezaban a venir muchas familias con chicos muy pequeños. Ver cómo se entusiasmaban con ciertas canciones fue un disparador”, cuenta Blanco a LA NACION. El espectáculo, que ya tuvo ediciones anteriores en la Usina del Arte y en el antiguo Bebop de San Telmo, propone un viaje musical donde los niños no solo escuchan, sino que también cantan, bailan y hasta tocan instrumentos de percusión que se reparten durante el show.

“La diferencia con nuestros shows tradicionales es que elegimos las canciones que sabemos tienen un gancho fuerte con los chicos. Hay algo de los Beatles que llega directo al corazón. Y los chicos eso lo tienen todavía muy fresco”, agrega Blanco, quien destaca que la puesta está pensada para que chicos de tres o cuatro años disfruten junto a sus familias de la magia de los cuatro fabulosos de Liverpool. “Los padres disfrutan a la par de sus hijos. Y aparte, los Beatles son ATP total. Hay Beatles para bebés y hay gente muy mayor que todavía los escucha. Si hay algo para todo público, son ellos”.

Para esta nueva edición en Bebop, la banda que completan Lucrecia López Sanz, Julián Carranza, Fernando Viola y Eduardo Chiesa, planea incorporar pantallas e intensificar el vínculo con su público más pequeño. “Reacondicionamos la sala para tener mayor cercanía con los chicos y vamos a darles instrumentos de percusión y hacerles cantar el coro de “Hey Jude”. Lo cierto es que cuando están los más chicos presentes, nuestros shows son verdaderas fiestas familiares”, concluye Blanco.

Para agendar

Marvel Studios’ Infinity Saga en Concierto. Funciones: 24 de julio a las 19, y el 25 y 26 a las 20. Sala: Teatro Coliseo (Marcelo T. de Alvear 1125).

Beatles para chicos. Funciones: del 22 de julio al 1° de agosto, de martes a viernes a las 13. Sala: Bebop Club (Uriarte 1658)