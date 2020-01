Más propuestas internacionales en el FIBA

Gala, en una foto del elenco extranjero Crédito: Fiba

(Francia / Argentina). Idea: Jérôme Bel. Asistencia para puesta en escena local: Paloma Contreras y Pablo Lugones / Intérpretes: Amore, Argüello Rena, Banús Repetto, Benedetto, Crowe, Diop, Fiol, Garzón/Garzón, Giacomo, Giuggioloni, Guiraldi, Miño, Kern, Lugones, Moltoni, Otero, Reca, Rubinstein, Orcellet y Salas. Hoy y mañana, a las 21, en el auditorio de Parque Centenario. NUESTRA OPINIÓN: Muy buena.

Tercera visita del coreógrafo y bailarín francés Jérôme Bel. Como las otras veces, con elenco local. Esta vez el marco es el Auditorio de Parque Centenario que, en la primera función de ayer y aunque se trate de una obra con entradas gratuitas, más de la mitad de la plata está vacía. En Gala, como en Show must go on, el primer montaje que se vio en Buenos Aires, el creadro francés lleva a la práctica un preciso, simple y radical protocolo de secuencias escénicas. El resto, es puro encuentro de diversidades expansivas a cargo de 19 performers que se dejan atravesar por el placer de lo lúdico. Algunos son profesionales en el campo de la danza. Otros, no.

Gala es un encuentro y una celebración de edades, cuerpos, formaciones, habilidades y talentos que hacen propia la propuesta sea bailando un vals, practicando un saludo final o moviendo el esqueleto a ritmo de un temón de Michael Jackson. Gala es una comunidad que se apropia de sus propios consumos culturales tendiendo lazos con lo ajeno. Y es, también, una inteligente propuesta que indaga ciertos protocolos escénicos y sus infinitos e inquietantes puntos de fuga. Termina con una versión coral de "New York New York", cantado por Liza Minnelli. El auditorio del Parque Centenario ahora parece estar lleno de público entusiasta que quiere más.

(Chile). Autor: Ricardo Piglia. Guión: Sofía y Juan Carlos Zagal y Montserrat Quezada. Dirección: Zagal. Intérpretes: Christian Aguilera, Daniel Gallo, Esteban Cerda y Julián Marras. Sala: Centro Cultural 25 de Mayo, Triunvirato 4444. Funciones: Hoy y mañana, a las 19. NUESTRA OPINIÓN: Buena.

Adaptada de la novela que Ricardo Piglia publicó en 1997 -ganadora del premio Planeta-, la propuesta del grupo Teatro Cinema, de Chile, tiene el formato de un cómic visual-teatral. La interacción entre las imágenes proyectadas y los movimientos coreográficos de los actores que van narrando lo que sucede en escena, sorprenden en su perfección formal. El equipo, con otra pieza, actuó en Buenos Aires, en 2008

Esta Plata quemada es una propuesta lúdica, bien adaptada del original, a la que el equipo chileno le ha dedicado horas de ensayo, para potenciar ese intenso ensamble de movimientos en vivo, con los travellings que se observan en las imágenes. Sus giros, sus cambios de situación, apoyadas en una estética expresionista, permiten el seguimiento de esta historia de policías y ladrones, que involucra a personajes en situaciones límites y de intensa emocionalidad, la que queda obnubilada ante un guión de un formalismo estético inusitado. El hecho real, del que se hace eco la historia sucedió en los ´60, en el conurbano bonaerense y refiere a un robo de un camión de caudales.

(Italia). Autor y director: Pipo Delbono. Intérpretes: Compañía Emilia Romgna Teatro Fondazione. Teatro Coliseo. Funciones, hoy, a las 20, en el Teatro Coliseo. NUESTRA OPINIÓN: Muy buena.

El creador italiano Pipo Delbono regresó a Buenos Aires para presentar su última creación. Un sentido homenaje a Dodó, un intérprete de su compañía "sordomudo y analfabeto", como le gusta definirlo, que lo acompañó durante muchos años en sus experiencias creativas y que lamentablemente falleció. En La Gioia, el autor, intérprete y director se detiene en una emoción que todos querríamos mantener intacta de manera permanente, la alegría. Pero para llegar a ella habrá que atravesar situaciones dolorosas, reconocer la angustia. La dicha finalmente se instalará en nuestro cuerpo.

El espectáculo posee una estructura dispar en la que situaciones de muy diversas calidades irán dando forma a un universo de ensoñación en el que lo lúdico tendrá una presencia constante. Delbono en su discurso enlaza recuerdos con fragmentos de textos narrativos mientras diversas acciones se suceden en el escenario. La poesía y la locura se abrazan en esta propuesta que requiere de espectadores muy entregados.

