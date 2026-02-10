Annie en el Teatro Broadway: cuándo es el estreno y cómo comprar las entradas

Annie es un musical que es considerado de los más conmovedores. En el mes de marzo se estrenará una versión argentina de esta historia que alcanzó millones de corazones desde su creación. Con un elenco de primera, que incluye a Lizy Tagliani, Miguel Ángel Rodríguez, Julieta Nair Calvo y Emma García Torrecilla, te,drá funciona en la clásica sala del Teatro Broadway en el centro porteño, sobre la avenida Corrientes.

Annie: de qué trata Annie

Cuándo es el estreno de Annie en el Teatro Broadway

Annie llega el 19 de marzo al Teatro Broadway y Annie estará dirigida por Mariano Demaria, de la mano de los creadores de Tootsie y Rocky.

“Annie invita a reconectar con la emoción y la esperanza a través de una historia entrañable, acompañada por impactantes coreografías, una gran puesta en escena, un elenco de primer nivel y canciones inolvidables como ‘Tomorrow’, que celebran el amor, la familia elegida y la fuerza de los vínculos. Ella es una niña de sonrisa contagiosa y un optimismo indomable que ninguna adversidad puede apagar, vive en el sombrío orfanato de la infame Miss Hannigan (Lizy Tagliani). Allí, con simpática valentía, Annie transforma la vida de todos los que se cruzan en su camino. Un día, la fortuna llama a su puerta en la figura de Grace (Julieta Nair Calvo), la luminosa secretaria del multimillonario cascarrabias Oliver Warbucks (Miguel Ángel Rodríguez). Las vidas de Annie, Grace y Oliver cambiarán para siempre a partir de la breve estancia en su mansión, vivirán una aventura llena de peripecias y giros inesperados mientras Annie busca a sus padres biológicos, y culmina en un descubrimiento aún más profundo: el verdadero significado del amor incondicional y la familia elegida“, expresa la publicación de redes sociales.

El musical estará a cargo de dos personalidades del espectáculo en el aspecto artístico: Nicolás Vásquez y Gustavo Yankelevich.

El 19 De Marzo De 2026 Llega Al Teatro Broadway- ANNIE, Uno De Los Musicales Más Conmovedores De

Dónde ver el musical Annie en marzo

Esta producción que se comenzará a dar el 17 de marzo se podrá ver en el Teatro Broadway, en avenida Corrientes 1155. Este es un lugar con mucha historia para el mundo del entretenimiento, tal como señalan en su sitio web: “El Teatro Broadway (originalmente Cine-Teatro Broadway) es uno de lo teatros más emblemáticos de la Avenida Corrientes de Bs. As. Construido en 1929, rápidamente se transformo en unos iconos de la cultura porteña llegando a contar con la célebre presencia de Carlos Gardel el 11 de Septiembre de 1931. A metros del obelisco, El Teatro Broadway, posee una de las ubicaciones más privilegiadas entre los teatros de primer nivel de la mítica calle porteña”.

De qué se trata Annie

La historia se sitúa en Nueva York durante la Gran Depresión (1933), donde Annie vive en un orfanato bajo el mando de Miss Hannigan. A pesar de las dificultades y los maltratos, Annie mantiene un optimismo inquebrantable y la firme esperanza de que sus padres, que la dejaron allí siendo un bebé, regresen algún día por ella. Su vida da un giro inesperado cuando es seleccionada para pasar las vacaciones de Navidad en la lujosa mansión de Oliver Warbucks, un multimillonario que termina cautivado por la alegría y la valentía de la niña.

Con el deseo de hacer feliz a Annie, Warbucks ofrece una cuantiosa recompensa para encontrar a los padres biológicos de la pequeña. Esto atrae a Rooster, el hermano de Miss Hannigan, y a su novia Lily, quienes planean hacerse pasar por los padres de Annie para cobrar el dinero y deshacerse de ella. Mientras el complot se pone en marcha, Warbucks comienza a darse cuenta de que su verdadera felicidad no está en sus negocios, sino en el vínculo afectivo paternal que formó con la niña, decidiendo que quiere adoptarla formalmente, como hija.

En el clímax de la obra, el engaño de los villanos es descubierto gracias a la ayuda de los contactos de Warbucks y la intervención del presidente Franklin D. Roosevelt. Tras revelarse que los padres biológicos de Annie fallecieron años atrás, se desarticula el plan de Miss Hannigan y sus cómplices. La historia culmina con un final esperanzador durante la celebración de Navidad, donde Annie encuentra finalmente un hogar definitivo y una familia real junto a “Daddy” Warbucks, dejando atrás la orfandad para siempre.

El musical Annie, con producción artística de Gustavo Yankelevich y Nicolás Vázquez, llega al Teatro Broadway el 19 de marzo de 2026 (Foto: Instagram @annieteatroarg)

Cómo comprar las entradas para ver Annie

La productora RGB Entertainment ya tiene disponible el link para la compra de las entradas. En su sitio web hay una página que lleva a la ticketera, Plateanet, donde se pueden adquirir los tickets y usar los descuentos y beneficios (cuotas y 20% de descuento con BBVA). Los precios varían en su valor de acuerdo al asiento que se desee adquirir. Van desde los $50.000 hasta los $70.000.