Sin lugar a dudas, Tootsie fue uno de los grandes eventos teatrales de la temporada. La adaptación del popular film protagonizado por Dustin Hoffman, de la mano de Nico Vázquez y Julieta Nair Calvo, se convirtió en una de las piezas favoritas del público de teatro de Buenos Aires. Y en una noche de mucha emoción, el actor y productor celebró el éxito de esa pieza.

El final de octubre marcó también el adiós a Tootsie, aunque esta es una despedida con promesa de regreso. El dato no menor , es que el protagonista y productor artístico, Nico Vázquez, cerró la temporada con 180 funciones a las que asistieron 180 mil espectadores. Esos números hacen de esa puesta la primera en recaudación y en cantidad de espectadores. Y a través de un divertido video musicalizado con un clásico a Whitney Houston, el elenco de Tootsie anunció que el próximo 4 de enero de 2024 la obra volverá al teatro Tabaris para un segundo año que promete repetir ese fenomenal éxito.

En su cuenta de Instagram, Vázquez compartió un posteo con los festejos por los récords de Tootsie y mostró varias imágenes de la divertida celebración. En esa publicación el actor destacó la importancia de Gimena Accardi como su gran compañera y a ella le escribió: “Y vos, mi hada hermosa, gracias por amarme, acompañarme y ayudarme siempre a lograrlo. Te amo con toda mi alma”. Como no podía ser de otra manera, entre los muchos comentarios de ese posteo, estuvo uno de la actriz: “Sos mi humano favorito, por lejos. Te amo con mi alma, gracias a vos por ser como sos”.

Una esperada reconciliación

díptico de Nicolás Vázquez y Yeyo de Gregorio

Hace muy pocas semanas, la pelea entre Yeyo de Gregorio y Nicolás Vázquez llegó a su fin. En una nota con Intrusos, De Gregorio detalló cómo fue el final de un enfrentamiento que se prolongó durante varios años. “Hace unos meses que está todo bien”, reveló el actor, y explicó que pese a la distancia, hace unos meses fue al teatro a ver la exitosa obra que protagoniza Vázquez, y que no pudo evitar compartir una imagen del espectáculo en su cuenta de Instagram. “A veces sólo se necesita tiempo… Tiempo que calma, que escucha, que comprende, que reflexiona y que hace entender las cosas que realmente importan. Te felicito una vez más por tu talento y tu carisma natural. Increíble @tootsielacomedia”, rezaba la historia que compartió sobre el final de la obra.

“Ahí dije ´ya fue´, todo bien, que se sepa”, reconoció el actor. Luego explicó cómo fue el acercamiento: “Me llamó él de la nada. ‘Hola, Yeyo. Habla Nico Vázquez’. Chan. Ahí dije: ‘¿Qué pasó? ¿Me mandé una cagada?’”, recreó De Gregorio. “Por suerte no. Me habló y lo volví a escuchar a él”, reconoció, y de inmediato puso al actor en un lugar central de su carrera. “Él habrá tenido mejores compañeros en su carrera porque laburó con todos monstruos pero yo podría decir que fue mi mejor dupla, mi mejor compañero. Tanto arriba del escenario como en novela”, sentenció. “Me encantaba trabajar con él, aprendí un montón”, agregó.

Gregorio recordó un fuerte episodio con Nico Vázquez y expresó una dura acusación contra el actor Redes sociales

A lo largo de la nota, De Gregorio reconoció que el tiempo que estuvo distanciado de Vázquez no le resultó indiferente. “Estaba mal con esto”, reveló. Luego, contó que Nico “fue re humano” cuando se volvió a acercar y que le dijo que hacía años venía pensando en acercarse. “Me dijo ´saquemos el personaje, saquemos el Instagram, la obra, la ficción, todo. Pasó esto. Yo me la mandé en poner que eras una mala persona. Yo no pienso eso. Te quiero pedir disculpas. Ahora vos, enano, no seas orgulloso y también decime que saliste con los tapones de punta en un momento que nosotros, a nivel familiar, estábamos complicados”.

El inesperado escándalo comenzó una noche de octubre del 2020 cuando Agustín “Cachete” Sierra compartió la gala de a tres en el Cantando por un sueño con Rochi Igarzábal, su antigua compañera de Casi Ángeles. Sierra e Igarzábal recordaron las canciones de la tira, pero además recibieron un video de sus excompañeros, entre ellos Nico Vázquez. “Espero que llegue este mensaje de parte de todos y ahora a romperla. ¡Vamos Cachete! ¡Vamos Rochi! Lo mejor para ustedes”, decía el mayor de los artistas.

Al escuchar las palabras de Vázquez, Yeyo reaccionó y compartió su ira en su cuenta de Twitter. “El ‘vamos Cachete’ del caretón ese lo fue todo. Mamá, cómo les gusta el show”, escribió el actor. Y agregó: “No pude dejar pasar tanto caretaje sobre mis ojos. Perdón, pero no pude. Me acuerdo de una frase que salió de su boca: ‘Voy a hacer que no trabajes nunca más en ningún lado”.

