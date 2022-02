Nito Artaza, Fátima Florez y Cherutti apuntaron contra los premios Estrella de Mar

Este año, los Premios Estrella de Mar se tiñeron de polémica. Es que muchos de los artistas que se encuentran haciendo temporada en la ciudad costera levantaron la voz en contra de los jurados. ¿Los motivos? Categorías mal puestas, ausencias notorias y en algunos casos, solapadas acusaciones de favoritismo.

Nito Artaza y Cecilia Milone, Fátima Flórez y Miguel Ángel Cherutti hablaron con Intrusos en el Espectáculo, por América TV, y explicaron las razones de su malestar.

El enojo de Nito

“A nosotros nos sorprendió un poco porque lo nuestro no es varieté. Esto es una cuestión temática muy puntual”, arrancó Nito Artaza su queja sobre el mal encasillamiento de su obra Los ochenta están de vuelta en el rubro “Espectáculo de variedades”.

Nito Artaza y Cecilia Milone caracterizados para la obra Los ochenta están de vuelta, que según el cómico fue mal encasillada por el jurado de los premios Gerardo Viercovich

“Yo siento que los premios están para estimular. Nunca me los tomo muy en serio, ni siquiera a los Oscar, qué es mejor, qué es peor... Le fui perdiendo ese amor que le tenía a los premios porque siento que a veces hay cosas que son raras, que uno no termina de entender”, agregó Milone.

“Adherimos a la fiesta, y quizá no vayamos porque no nos sentimos muy identificados como para ir”, explicó Artaza, y luego habló de la crítica de un jurado sobre la obra que no fue nada favorable. “Nosotros no estamos ofendidos de ninguna manera”, aclaró, queriendo bajar el tono de la discusión, pero en ese momento Milone interrumpió y corrigió al cómico. “Denostándonos. Denostándote”, aclaró y siguió: “Yo siento que es una ofensa al premio. Termina de quitarle cualquier seriedad que pueda tener. ¿Cómo un jurado va a denostar a los artistas que vienen a apostar…? Sobre todo a Nito. Una persona que no solo como artista sino como productor, ha apostado años y años. Ha puesto plata en esta ciudad”, espetó.

Envalentonado por las palabras de Milone, Artaza completó. “Es casi agresión. No comprendo. Debe ser una persona (la que que necesita ayuda psicológica porque no tiene todos los patitos en fila. Consejo: a esas personas que tienen mucho resentimiento, que les gustaría estar arriba del escenario y no lo lograron, que hagan terapia”.

Fátima Flórez, otra artista en desacuerdo

En una charla en vivo en el mismo programa, y en el día de su cumpleaños, Fátima Flórez contó que su show, Fátima es camaleónica, se alzó con dos nominaciones: a mejor vestuario y mejor espectáculo de variedades y que si bien están muy agradecidos algo faltó. “¿Viste cuando te dan un plato grande para comer y vienen dos tomatitos cherry con un pedacito de jamón chiquitito? ¿Y decís ´está rico pero me quedo con un hambre..´?”, graficó la artista.

A pesar de su enojo por las pocas nominaciones recibidas, Fátima Florez aseguró que asistirá a la gala. "Espero que no llueva", comentó Mauro V. Rizzi - LA NACION

En ese momento, Florencia de la V elogió el show de Fátima y habló del resto de los artistas que trabajan en la obra. “Exacto, (el mago) Emanuel que la está rompiendo, que tiene unos trucos carísimos que trae de afuera. Iván que podría haber tranquilamente sido nominado como revelación porque realmente es una revelación del humor. Tenemos bailarines, acróbatas, banda en vivo…”, enumero Flórez, y agregó que también hubiera merecido estar nominada en el rubro producción artística por las escaleras, el humo y las explosiones que hay en el espectáculo.

Consultada sobre si está del lado de los artistas enojados que no van a participar del evento o de los que apoyan el premio, destacó que es una persona agradecida y que además es profesional -incluso cuenta con un Estrella de Mar de Oro- y por eso va a ir pero no dejó de mostrar su descontento con las pocas nominaciones con las que se alzó este año, con un espectáculo nuevo y distinto a los anteriores.

Luego de explicar que ella ve que hay “más ternas dedicadas al teatro cool o lo que se cree que es cool, como el drama o la comedia”, y que el humor o un espectáculo como el de ella -”que lo tiene todo”- no fue tan considerado, reafirmó que va a asistir a la ceremonia. “Saben que soy muy profesional y que tengo el corazón puesto en mi carrera, en mi profesionalismo. Para mí hay que ir. Ojalá que no llueva o haga mucho frío”, completó.

Una de cal y una de arena para Cherutti

A su turno, Miguel Ángel Cherutti se mostró por un lado contento con los premios porque su hija, Bianca Cherutti, fue nominada como revelación de su espectáculo, Supershow, y por el otro triste porque sintió que su carrera no ha sido reconocida en tan importante evento marplatense.

Miguel Angel Cherutti junto a su hija Bianca, que fue nominada como artista revelación Mauro V. Rizzi

“Estoy muy contenta. La verdad es que este año no deja de sorprenderme de cosas lindas”, confió Bianca en diálogo con Intrusos, “Ya estar nominada es un mimo al alma”, agregó. Sin embargo, cuando le preguntaron por la ausencia de nominaciones para su papá, explicó que hubiese sido bueno un reconocimiento a sus 40 años de trayectoria.

“Un mimo a una trayectoria hubiese venido muy bien”, dijo Cherutti luego y agregó: “Pero yo lo tomo también con la alegría de que esté ella nominada. Más allá de si me merecía un premio a la trayectoria, estoy feliz con esto que está pasando con nosotros y por supuesto por ella porque apostamos mucho a la temporada y a lo que iba a ser Bianca en este espectáculo”, completó.