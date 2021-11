Petit Hotel Chernobyl: cuatro actrices notables para un gran texto

★★★★ Dramaturgia: Andres Binetti. Dirección: Nicolás Manasseri. Intérpretes: Laura Manzini, Alejandra Oteiza, Martina Zapico, María Fernanda Provenzano. Escenografía: Vanesa Giraldo. Sala: Nün Teatro Bar, Juan Ramírez de Velasco 419. Funciones: Domingos, a las 21. Duración: 50 minutos.

Un espacio muy humilde. Más personas que camas en una habitación donde se hace todo, se duerme, se come, se “practica” tenis, se “trabaja” sobre una mesa. Cuatro mujeres que, a priori, parece que transitan una vida cotidiana. Sin embargo, prontamente se verá que de manera constante nos dan indicios de algo desviado, corrido del eje. No se sabe muy bien de qué se trata pero una de ellas no se baja de la cama cucheta, otra se concentra para su partido de tenis mirando fijamente una pelotita, la otra parece ser una maestra con inconvenientes variados en relación con su actividad. Y la última formula frases como: “Comé de buen humor que sino no se te fijan las proteínas”.

A medida que avanza la propuesta de Petit Hotel Chernobyl se comprende que el título no es en vano. Una tematización de la catástrofe pero en pequeñas dosis, no por eso menos duro y cruel.

Con cuatro actuaciones notables de Laura Manzini, Alejandra Oteiza, Martina Zapico y María Fernanda Provenzano, las protagonistas de esta desventura, nos señalan la búsqueda de una solución vital como una utopía que se corre un poquito más hacia delante cada vez.

El uso de las palabras extrañadas, la percepción confundida de la situación en la que están, un optimismo –en ocasiones– sin ningún asidero, cierta incursión absurda respecto de los modelos (comparar a la muchacha “tenista” con Gabriela Sabatini), un vestuario que define personajes y una iluminación que articula dramaturgia, se conjugan para conmover profundamente. Nicolas Manasseri propone una lograda dirección para el excelente texto de Andrés Binetti.