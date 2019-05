Premios Tony: entre los nominados teatrales, grandes estrellas del cine y la TV

Jeff Daniels, nominado en la categoría de mejor actor en una obra por su trabajo en la adaptación que hizo Aaron Sorkin de la novela Para matar a un ruiseñor

En la cima de la montaña están los Oscar, un poco más abajo los Globo de Oro y ahí cerquita los Emmy. Cuando se trata de galardones que anualmente distribuye la industria del entretenimiento norteamericano, los premios Tony que celebran a las obras teatrales y los musicales estrenados en Broadway están bastante lejos de tener la popularidad de aquellos dedicados al cine y la TV.

Adam Driver fue nominado a un Oscar por su trabajo en El infiltrado del KKKlan y ahora también consiguió una nominación en los Tony como mejor actor teatral por la obra Burn This en la que comparte cartel con Keri Russell (The Americans)

La diferencia en su repercusión reside, obviamente, en la diferencia de alcance entre dos formas artísticas con distribución global y otra de impronta necesariamente local. Sin embargo, los cierto es que gracias a las series y, en menor medida, el cine, muchos de los nominados a los Tony 2019, anunciados hoy, son actores conocidos y admirados que, aunque nunca se hayan visto ni se vayan a ver sus trabajos sobre el escenario neoyorquino, el domingo 9 de junio, cuando Film & Arts emita la ceremonia -que conducirá el viralizador serial James Corden -, seguramente tendrán a muchos seguidores de la series deseando sus triunfos.

Bryan Cranston protagoniza la obra Network por la que fue nominado a mejor actor en los premios Tony que se entregarán el 9 de junio

Así, entre los interpretes nominados a mejor actor figuran Bryan Cranston ( Breaking Bad) por su papel en Network, la adaptación teatral de la película Poder que mata (1977); Jeff Daniels (The Newsroom) por su trabajo en To Kill a Mockingbird, otra adaptación, en este caso de la novela Matar a un ruiseñor de Harper Lee, escrita por Aaron Sorkin ; Adam Driver ( Girls) por la obra Burn This (en la que comparte cartel con Keri Russell ), también nominada en la categoría de reposición. En este último rubro también aparece All My Sons, de Arthur Miller, por la que Annette Bening ( Capitana Marvel) consiguió una mención como mejor actriz, lo mismo que Laurie Metcalf ( Ladybird), nominada por interpretar a Hillary Clinton en la obra Hillary and Clinton.

De pantalla grande a Broadway: la adaptación de Beetlejuice, la película de Tim Burton es una de las candidatas a llevarse al Tony al mejor musical del año

En la categoría de mejor musical, el favorito, con catorce menciones, es Hadestown, una versión del mito de Orfeo y Eurídice . Sin embargo, para el público global, otros dos títulos nominados resultan mucho más familiares: las adaptaciones para el escenario de Broadway de las películas Beetlejuice de Tim Burton y Tootsie de Sidney Pollack. El papel que popularizó Dustin Hoffman en el cine es interpretado por Santino Fontana, veterano de los musicales que algún espectador atento reconocerá por su trabajo en la primera y excelente temporada de My Crazy Ex- Girlfriend, serie disponible en Netflix.