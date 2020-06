Sam Mendes pide medidas urgentes para la actividad teatral Fuente: AP

7 de junio de 2020

Sam Mendes , el prestigios director de películas como Belleza americana, Skyfall y 1917 , escribió hace unos días una carta abierta en el diario Financial Times dirigida a los funcionarios de Cultura del gobierno británico . Su contenido, claramente, resuena en la actividad escénica de todo el mundo que se ve afectada por el coronavirus . Por elevación, el también productor y guionista británico lanzó un fuerte mensaje dirigido a Netflix, Amazon Prime Video y otras productoras y servicios de streaming.

El cineasta asegura que "este momento de la historia supone el mayor reto para la vida cultural del Reino Unido desde el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Los teatros del país, sus actores, músicos y recintos musicales, bailarines y espacios de danza, salas de conciertos y de ópera están amenazados". Más allá de cualquier interpretación subjetiva, el premiado creador expone a la actividad en términos económicos. En la carta abierta detalla que en 2018 los teatros de Reino Unido tuvieron una audiencia de 34 millones de personas que es, aproximadamente, el mismo número que asistió a a los partidos de la Premier League y la English Football League, las dos categorías principales del fútbol británico. E inmediatamente saca a relucir números concretos de ganancias económicas para el sector y su aporte al IVA estatal. "El teatro y las artes son un motor de crecimiento gigante", apunta.

Este gran engranaje, detalla, se compone de elementos bien diferentes entre sí, que van desde las más pequeñas salas hasta los grandes teatros comerciales de West End, Londres, a los que acuden miles de turistas de todas partes del mundo. "Pero el teatro y el entretenimiento en vivo ahora están en grave peligro. Esto no es ser alarmista. Es simplemente una declaración de hecho. El bloqueo en respuesta a Covid-19 ha forzado un cierre total de todos los espacios de rendimiento público, eliminando todos los ingresos comerciales de un solo golpe", señala y observa con atención el escenario de la llamada nueva normalidad con salas trabajando con menos de la mitad de la platea disponible para respetar las medidas de prevención. Medidas que, desde la gestión de las salas, entienden que es imposible que se sostengan sin ayuda.

"Las artes escénicas deben salvarse ahora -afirma quien se ofrece a trabajar con el gobierno británico para encontrar medidas a tomar en conjunto-. No la semana que viene ni el mes que viene . Si mueren, un ecosistema tan complejo y evolucionado no se puede reconstruir desde cero. Si deja de respirar, no puede ser resucitado. Es el producto de décadas de proyectos de capital, audiencias leales y de comunidades grandes y pequeñas".

La carta abierta concluye de este modo: "Si bien un gran porcentaje de personas trabajadoras ha sufrido durante los últimos tres meses, también hay muchos a quienes Covid-19 ha enriquecido. Sería profundamente irónico si los servicios de transmisión (Netflix, Amazon Prime Video y otros) estuvieran haciendo que millones de nuestros mejores actores actuaran, produjeran, escribieran y dirigieran, mientras que la cultura artística que nutrió ese grupo de talentos puede morir. ¿Hay alguien entre esas personas dispuesto a usar una fracción de su ganancia inesperada de Covid-19 para ayudar a aquellos que han sido heridos de muerte? Si es así, espero que estés leyendo esto y que puedas pensar en el panorama artístico como algo más que un simple "proveedor de contenido", sino como un ecosistema que nos respalda a todos."

Según datos de abril publicado por el medio Business Insider, dedicado a información financiera, Netflix alcanzó más del doble de los suscriptores que pronosticó para su primer trimestre de 2020, aumentando su audiencia a 183 millones de suscriptores pagos en todo el mundo. La compañía de streaming registró 15.770.000 suscriptores pagos a nivel mundial, cuando Wall Street había estimado que Netflix alcanzaría 8.470.000 suscriptores durante ese período.