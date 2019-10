Se estrena en Barcelona Messi10, el espectáculo del Cirque du Soleil

Este jueves se estrena el espectáculo del Cirque du Soleil consagrado a Lionel Messi que llegará a la Argentina el próximo año Crédito: Cirque Du Soleil

BARCELONA.- "Messi, Messi, Messi". El tradicional grito que cae de las tribunas del Camp Nou se replica en la pantalla del Cirque du Soleil. Los presentes aplauden y se entusiasman con lo que ven. Y escuchan. Un relato de gol da inicio al show que se estrenará hoy jueves en el Parc Forum de Barcelona, con la presencia estelar de Lionel Messi. LA NACION estuvo presente en el último ensayo general del espectáculo para conocer un poco de lo que se verá aquí, en lo que será el primer show dedicado al mundo del fútbol, después de los homenajes a algunos de los mejores artistas del entretenimiento, como The Beatles, Michael Jackson y Soda Stereo.

El show de la compañía canadiense cuenta la historia de un joven que supera muchos obstáculos para llegar a ser el mejor número 10 del mundo. Con un despliegue al que ya nos tienen acostumbrados, 46 artistas de 15 países de todo el mundo guían al público y los fanáticos en un recorrido vertiginoso de 90 minutos de adrenalina que combina una performance física deslumbrante con el reflejo de los valores del atletismo y el espíritu de superación que comparten el mundo del fútbol con el del circo, acompañado de una banda sonora que marca el ritmo de las acrobacias.

El tributo también cuenta con animación audiovisual y videos de momentos míticos del futbolista en el campo, así como con la colaboración de Leo Messi, quien ha rodado imágenes exclusivas para el espectáculo. La producción deja atrás los clásicos montajes y desarrollará la función simulando un estadio de fútbol con dos enormes pantallas dobles led. Los distintos actos muestran diferentes momentos y situaciones que atravesó el crack rosarino, en los que se intenta destacar valores como la perseverancia, el no rendirse jamás, la pasión y el apoyo de la familia acompañadas por situaciones de juego como la velocidad, el entrenamiento y la habilidad. Todo el show está dirigido por un árbitro, que interviene en el show con humor e interactúa con la gente.

El ensayo general del espectáculo que se estrena este jueves 00:40

Video

A pesar del fuerte tinte azulgrana que rodea el evento, los detalles argentinos se hacen notar. Camisetas albicelestes, música de artistas nacionales como Dread Mar I y Los Fabulosos Cadillacs y hasta un baile de tango y un breve paso por Rosario. "Me parece increíble y a la vez una locura que Cirque du Soleil esté creando un espectáculo basado en mi vida, mi pasión, mi deporte", expresó Leo Messi en los últimos días. "Cirque du Soleil es uno de los shows favoritos de nuestra familia. No tengo dudas de que este show sorprenderá a la gente porque lo que vi hasta ahora me encantó".

El delantero argentino estará presente en el estreno hoy y será una de las figuras estelares de la alfombra roja que se va a realizar en la previa del show. Otros personajes que no se perderán el gran día son sus compañeros del Barcelona, como Gerard Piqué, Luis Suárez y la nueva revelación del club catalán, Ansu Fati, distintos personajes de La casa de papel y Elite, como Paz Vega y Arturo Valls .

Más allá de todo lo que suceda en el miniestadio montado dentro de la cancha, el Cirque du Soleil Messi10 tiene distintas actividades y lugares para comer en los alrededores del lugar para que niños y grandes disfrutan en la previa o en los 25 minutos que dura el intervalo.

Messi10: acrobacias, gambetas y toda la vida de Leo, de Rosario a Barcelona y de allí al mundo entero Crédito: Cirque Du Soleil

Juegos interactivos como intentar detener un penal de Messi frente a una pantalla led que te muestra un disparo del 10, o ser uno mismo quien tiene la oportunidad de patear frente a un arquero robot e intentar hacer un gol. Parece fácil, pero la tecnología es un hueso duro de roer y no muchos lograron superar al "Robokeeper'.

Además, al lado de la carpa hay foodtrucks para probar comida típica española o beber una cerveza, acompañado de unas mesas con sillas y sillones para descansar.

¿Quién no quiere sentirse Messi por un día? Ayer se realizó un simulador del Messi Challenge, una de las actividades principales del evento, en la que fanáticos del ídolo participarán cada día de diferentes desafíos con el objetivo de acumular la mayor cantidad de puntos posibles. ¿El resultado? Al final del recorrido, el participante que más puntos acumule en la jornada será coronado el "Messi del día" y tendrá la fortuna de vivir una experiencia exclusiva durante el show del día que asista. El desafío se realizará en un espacio contiguo a la carpa principal del show, que abrirá sus puertas tres horas antes del comienzo del espectáculo. Además de los juegos, los participantes pudieron conversar en vivo con un Messi interactivo, revivir en primera persona los momentos más memorables de su carrera gracias a gafas de realidad.

Tras el estreno en Barcelona, el espectáculo seguirá en Cataluña todos los días menos los lunes hasta el 11 de noviembre. El día tan esperado para los argentinos será el 11 junio de 2020, cuando el show de la empresa canadiense desembarque en Costanera Sur. Se realizarán 27 shows y algunos días habrá doble función. Los tickets podrán adquirirse en www.messicirque.com, único canal oficial de Messi10 del Cirque du Soleil.