Sergio Goycochea debutará como actor en un espectáculo de Flavio Mendoza

Hace 34 años, en Italia, Sergio Goycochea debutaba en la selección mayor de fútbol junto a su amigo Diego Maradona. Tres años después, fue uno de los héroes del Mundial que tuvo lugar allí. A partir de ese momento, su vida cambió radicalmente. Cuando dejó los guantes se convirtió, alternativamente, en conductor televisivo, panelista y modelo. Pero ahora va por más: a los 57 años el exarquero de la selección nacional debutará en teatro de la mano de Flavio Mendoza en el espectáculo Bendito tu eres, que se presentará en el teatro Broadway.

“Es una linda obra, un desafío. No quiero herir ningún sentimiento porque no soy actor, simplemente trataré de ponerle lo mejor con el profesionalismo y la seriedad que hago todo en la vida y disfrutar de una nueva experiencia que para mí es salir de la zona de confort y tener todas las inseguridades de un ambiente que no conozco, todo el nerviosismo”, contó el deportista durante una entrevista con Pablo Montagna en Pasa Montagna, el programa de Radio Rivadavia.

Sin dar demasiadas pistas sobre su rol en el montaje, Goycochea sí se refirió al coreógrafo, productor y bailarín: “Los espectáculos de Flavio están pensados para ser exitosos desde la escenografía, el vestuario, la calidad, la puesta. Después puede ser una bodrio, un fracaso o un éxito, pero está planteado como el mejor”.

En Bendita tu eres, Flavio Mendoza hará que el exarquero de la selección ahora esté rodeados de artistas trans y transformistas Fernando Massobrio

En Bendita tu eres, el famoso exfutbolista estará acompañado por un grupo de artistas trans y transformistas. La fecha de estreno todavía no está definida. “Si fuera por Flavio hubiera debutado este fin de semana”, dijo Goycochea. Por lo pronto, en tiempos de la Copa América, el exfutbolista y futuro actor forma parte del staff de un programa diario que se emite por la Televisión Pública y que está dedicado al certamen “Ojalá que podamos llegar, estamos haciendo todo lo posible porque no es solo saber la letra, de ahí a lograr la escena hay una distancia muy grande también”, agregó.

Hay que reconocer que a Flavio Mendoza tampoco le sobre el tiempo. El viernes, cuando se reabrieron algunas salas comerciales porteñas, presentó Tres empanadas, en la que compartió el escenario del Broadway con Florencia de la V y Juan Pablo Geretto. Mientras tanto, prepara el retorno de El circo de ánima, en Parque Saavedra, que estrenó en 2019, y tiene una operación de pie pendiente. En los tiempos libres, le queda la responsabilidad de transformar a una de las figuras del Mundial 90 en un actor al servicio de un gran show.

LA NACION