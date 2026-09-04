Taquilla: el espectáculo “tapado” que se infiltró en el top ten teatral

El domingo se despidieron dos verdaderos tanques del circuito teatral: Hairspray, con Damián Betular, en el circuito comercial, e Invasiones I, con Elena Roger, en el ámbito de los teatros públicos. Lo hicieron entre aplausos de sus seguidores aunque en el Teatro San Martín, la sala ofició de caja de resonancia de ciertos reclamos del sector que, durante la semana pasada, se expandieron a otros ámbitos.

En el territorio de la avenida Corrientes y sus alrededores, el público siempre emite su voto entre una variada oferta de grandes marquesinas dispuestas siempre a seducir al espectador (o al potencial público). Según los últimos registros de Aadet, la cámara que congrega a los productores y dueños de salas del circuito comercial, entre los cinco montajes con mayor audiencia el panorama volvió a alternarse entre títulos ya establecidos.

Guillermo Francella en una escena de Desde el jardín, el tanque mejor ubicado en el ranking de porcentaje de ocupación de sala Gentileza Gabriel Macarol

Hairspray, el musical con Damián Betular, Alejandra Radano y Sofía Morandi, fue la obra más vista la semana pasada, cuando se despidió de la temporada 2026 hasta marzo del año próximo. El segundo lugar quedó en manos de Sottovoce, la comedia que protagonizan Fernán Mirás, Carla Peterson, Adrián Suar y Lorena Vega. Está seguido por la obra Desde el jardín, la propuesta con Guillermo Francella que suele llenar la platea del Metropolitan, sala con menor capacidad que la del Coliseo y de El Nacional, en donde se presentan los otros dos montajes. En el cuarto y quinto lugar aparecen dos obras de largo aliento: Rocky, con Nicolás Vázquez y Dai Fernández, en el Lola Membrives; y Una navidad de mierda, con Verónica Llinás, Alejo García Pintos, Anita Gutiérrez y Tomás Fonzi, que se presenta en el Premier.

Invasiones I: No bombardeen Buenos Aires y Hairspray, los dos espectáculos que el domingo dejaron la cartelera Archivo

En la segunda parte del top ten figuran otros títulos que suelen ser una fija en el ranking de Aadet y un “tapado”. En orden, Berlín, Berlín, con Pablo Rago; Cuestión de género, con Moria Casán y Jorge Marrale; y Annie, con Lizy Tagliani, Miguel Ángel Rodríguez y Julieta Nair Calvo.

El tapado en cuestión fue la propuesta del filósofo Darío Sztajnszrajber, con Mamá, soy un idiota, en la que comparte escena con Leticia Mazur (la bailarina y coreógrafa que será parte del Festival Internacional de Teatro de Buenos Aires). Con apenas dos funciones en el Teatro Politeama esta ficción filosófica que nace de una pérdida biográfica real se ubicó en el noveno lugar superando a La función que sale mal, que hizo 6 representaciones.

Darío Sztajnszrajber o cuando un filósofo se mete entre las comedias, las propuestas musicales y las comedias dramáticas Fabián Marelli

Mientras el potencial espectador tal vez estaba decidiendo qué ver, la semana pasada comenzó con una conferencia de prensa en la que las demandas de la escena alternativa ocuparon el escenario de Timbre 4. Artei, la Asociación Argentina del Teatro Independiente, expuso su lectura sobre la situación del Instituto Nacional del Teatro (INT). El financiamiento del organismo de fomento que depende del gobierno central proviene del Enacom. Según señalaron los organismos vinculados con la escena independiente en 2025 el INT no recibió más de 5000 millones de pesos que el Enacom debería haberle transferido.

Tres días después, el jueves de la semana pasada, todos los diputados reunidos en el Congreso votaron un proyecto de ley elaborada por legisladores del Pro para designar a Buenos Aires como Capital Nacional de Teatro. Esta vez no hubo grietas. Todos levantaron sus manos y el tema pasará al Senado. En ese ámbito la diputada Lorena Pokoik, de Unión por la Patria y presidenta de la Comisión de Cultura de la Cámara baja, aprovechó para recordarle a sus pares la compleja situación del INT y del teatro independiente en su conjunto.

Conferencia de prensa de Artei en Timbre 4

La escena de contrapuntos también se trasladó al Complejo Teatral de Buenos Aires. Sucedió el viernes pasado, antes de las funciones de La lluvia del fuego, que dirige Marilú Marini, y de Invasiones I, la ópera rock con Elena Roger que terminó su temporada el domingo último con 88 funciones siempre llenas. Allí se escuchó una grabación del Sindicato Único de Trabajadores y Empleados de la CABA (Sutecba) y de la delegación de trabajadores del Complejo Teatral de Buenos Aires (CTBA) que denunciaron lo que entienden como un proceso de vaciamiento de personal y alertaron sobre nuevos despidos.

Este lunes la ministra de Cultura porteña Gabriela Ricardes estuvo presente en un encuentro con la prensa en el marco del lanzamiento del FIBA. Consultada por la situación del CTBA dijo a LA NACION: “Esto es un reclamo puntual por una cantidad de gente que fue contratada para funciones puntuales que se requería de ese personal y lo que están pidiendo es la incorporación definitiva al Teatro”. De este modo, separó aguas entre las contrataciones temporales y el personal de planta permanente. Sobre este último universo, expresó: “Hay un trabajo que estamos haciendo con Hacienda porque en el CTBA, durante los últimos seis meses, hubo mucha gente que se acogió a retiros voluntarios y jubilaciones. Entendemos que este tema tendrá una resolución pronta porque hay ciertos puestos que hay que volver a cubrir. Cada área del teatro está haciendo su relevamiento y en eso estamos. Eso no está en discusión, está en proceso de trabajo; pero no existe plan de desmantelamiento alguno”.