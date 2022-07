Taquilla teatral. Entre los grandes títulos, El equilibrista de Mauricio Dayub sigue dando batalla

Todas las semanas Aadet, la entidad que congrega a dueños de salas y productores de la escena comercial, da a conocer un completo informe de movimiento de audiencia del circuito teatral porteño. En general (las reglas rígidas nunca son tan rígidas en estos territorios), una vez que un obra se establece entre las preferidas del público se mantiene durante un tiempo. Eso es lo que, según los últimos registros, sucede con el top five de los espectáculos con mayor cantidad de espectadores de la semana pasada. Un listado que sigue encabezando Inmaduros, la comedia que protagonizan Adrián Suar, Diego Peretti y Patricia Echegoyen que dirige Mauricio Dayub. Desde el momento de su estreno a principio de año, este espectáculo siempre se ha dado el lujo de estar encabezando el ranking y todo indica que así será por un tiempo.

Luego de este verdadero tanque de la cartelera porteña que se presenta en El Nacional, le continúan el musical Kinky Boots, con Martín Bossi, Fer Dente y Laura Esquivel, en el Astral; Los Bonobos, la comedia que protagonizan Campi, Peto Menahem, Osqui Guzmán, Lizy Tagliani, Anita Gutiérrez y Manuela Pal, que se presenta en el Lola Membrives; El método Moldavsky, que realiza funciones en el Apolo y cierra el listado entre los espectáculos que acapararon la mayor atención de espectadores La verdad, la comedia con Agustín Sierra, Candela Vetrano, María del Cerro y Tomás Fonzi que reabrió el Politeama. Estos cinco montajes hicieron entre 5 y 6 funciones. Esto les permitió que estos mismos títulos hayan sido los que más recaudaron en boletería (factor clave para productores de sala y productores ejecutivos de estas variadas propuestas).

Claro que el listado de diversas estadísticas de Aadet hay uno que da cuenta del ranking por porcentaje de ocupación de sala. Dicho parámetro pone en la misma situación a los teatros con gran cantidad de butacas (caso Astral, El Nacional, Lola Membrives o el Metropolitan Sura, que van de los 800 a los casi 1300 asientos) con una sala como el Chacarerean Teatre, espacio ubicado fuera del parámetro de la avenida Corrientes. El Chacarerean, que está en pleno barrio de Palermo, cuenta con alrededor de 90 butacas, la media de las salas alternativas. En la antigua carpintería de Palermo inaugurada en 2003, los jueves se presenta El equilibrista, la obra que protagoniza Mauricio Dayub, el mismo que dirige la obra que protagonizan Suar y Peretti con su paso arrollador.

Este trabajo ganador del Estrella de Mar de de Oro y el ACE de Oro, fue la que obtuvo la semana pasada el mejor porcentaje de ocupación de la sala: teatro lleno. Le continúa, justamente, Inmaduros; seguida por Cecilia Ce / Beer and Sex Night, el fenómeno de audiencia de esta sexóloga que se presenta en el Metropolitan Sura; seguida por Las chicas de la culpa, otro éxito rotundo que está programada en el mismo espacio; y cierra el top five el stand up Ezequiel Campa con Cheto y choto. ¿Dónde se presenta esta obra? En el Chacarerean. ¿Y quién la dirige? Mauricio Dayub. O sea, el señor de El equilibrista, unipersonal que dirige César Brie, tiene la habilidad de meterse en diversos ranking de la taquilla ocupando distintos roles ya que Dayub aparece no solamente como actor o director, sino que también es uno de los gestores de la sala de Palermo.

A lo largo de este semestre se inauguró el nuevo Politeama, a pocas cuadras, a fin de mes se reabrirá El Liceo con Paif, el elogiado espectáculo que protagoniza Elena Rojer Ricardo Pristupluk - LA NACION

Todo esto sucede mientras, desde otra perspectiva que hace al mismo universo (el de la actividad teatral en Buenos Aires), las mismas salas están dando claros signos de recuperación luego de la histórica crisis que produjo la pandemia. Durante este primer semestre, volvió a funcionar el nuevo teatro Politeama de Juan José Campanella y sus socios de 100 Bares en donde se presenta La verdad; y se recuperaron los teatros Astros, Avenida y Regina, mientras el Liceo se prepara para festejar su cumpleaños con Piaf, con Elena Roger, para volver a abrir sus puertas a fin de mes. En la búsqueda de generar nuevos públicos, la familia Rottemberg, dueños del teatro, pusieron a la venta lo que llamaron como Tertulia Joven, a un precio de mil pesos para los sub-25 que estén dispuestos a subir por las escaleras hasta el tercer piso de la magnífica sala que fue recuperada en donde volverá sonar temas icónicos como “La vie en rose” o “Non, je ne regrette rien”.