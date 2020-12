Teatrix estrena su primera producción para streaming

Raúl Lavié, en Te aconsejo que me olvides Crédito: Teatrix

En 2015 Mirta Romay creó Teatrix, la plataforma online que ofrece las versiones filmadas de importantes obras teatrales. Desde entonces el sitio digital ha sumado títulos a su catálogo y, fundamentalmente, muchos adeptos. Pero nunca como en el confinamiento, cuando el porcentaje de adhesión se incrementó en un 300 por ciento. Es por eso por lo que la hija del recordado zar de la televisión Alejandro Romay decidió dar un paso más y producir ella misma un espectáculo que se podrá ver vía streaming desde el 24 de diciembre al 1° de enero: el musical Te aconsejo que me olvides, de Betty Gambartes, protagonizado por Raúl Lavié junto a Ivanna Rossi y Marcos Montes. Se trata de "la primera producción teatral musical 100 por ciento argentina para streaming, al mundo", ya que también se podrá disfrutar por Teatrix México y Teatrix España.

"La idea también surgió porque los teatros estaban cerrados, porque no sabíamos cuándo iban a abrir ni en qué condiciones -relata Mirta-. Ahí hablé con Betty Gambartes, de quien acabábamos de adquirir para la plataforma Manzi, una vida en orsai, y empezamos a trabajar en un proyecto que al principio era pequeñito, pero que luego fue tomando una mayor dimensión y se convirtió en una producción espectacular, de la que me siento muy orgullosa". De la misma también participan Diego Vila en piano (y dirección musical) y Lucía Ramírez en bandoneón, los bailarines Melody Giselle Celatti y Esteban Martín Domenechini, y Graciela Galán, a cargo de la escenografía y el vestuario, y David Seldes, de la iluminación.

¿Por qué un musical de tango para empezar a producir? "No lo pensé, surgió hacer Te aconsejo que me olvides y lo acepté. Pero ahora, con el producto ya terminado, me doy cuenta que había algo en el inconsciente que me lo indicaba. Es que gracias al tango yo estoy viva. Concretamente por un tango que nunca se escribió. Al poco tiempo de nacer, a mi papá lo llamaron una madrugada para que fuera a un bar y le pusiera letra a un tango; entonces papá se levantó, se vistió y cuando estaba a punto de marcharse pasó por la cuna. Ahí me vio completamente blanca y con los ojos dados vuelta. Entonces el viejo me puso debajo de la ducha de agua fría y eso hizo que yo reaccione. Por eso tengo una relación muy especial con el tango, incluso a mi marido lo conocí en una milonga. ¿Cómo no elegir, entonces, para debutar como productora un espectáculo de tango? Y encima lo tengo a Raúl (Lavié), que no es sólo un gran actor y cantante con un porte increíble y una capacidad de trabajo impresionante sino una persona muy querida en mi familia. Así que estrenar mi primer musical y que esté Raúl es todo un signo de buen augurio", sostiene Mirta.

Ivanna Rossi y Raúl Lavié, en Te aconsejo que me olvides Crédito: Teatrix

Alentada por los resultados artísticos de su primera producción (que costó más de veinte mil dólares), Mirta adelanta que ya tiene en carpeta varias otras, entre ellas Reconocernos, con dirección de Oscar Barney Finn y un elenco de lujo (Thelma Biral, Selva Alemán, Inés Rinaldi, Juan Carlos Cuacci, Daniel Migloranza y Osmar Núñez) y el nuevo show de Los Macocos. "Nos diversificaremos y apelaremos a diferentes públicos, hoy el desafío es reflexionar sobre los nuevos modelos de consumo y sobre esta nueva generación de espectadores que está muy atravesada por la pantalla. Porque está claro que la pandemia hay creado un nuevo tipo de consumidor. Tenemos que tratar de entender a esta nueva sociedad que está naciendo, y que fue acelerada por la pandemia, y ver cómo se instrumenta el teatro dentro de ella. El teatro tiene que tener una nueva revisión. Seguramente habrá que cambiar algo del modelo actual de dramaturgia. Porque al llevarlo a la pantalla obliga a otros tiempos, a manejar otras formas. Yo creo que siempre respetando el hecho teatral deberíamos acercarnos a una dinámica muy distinta de contar las historias".

A su turno, Betty Gambartes (reconocida por trabajos de excelencia como Arráncame la vida, Manzi la vida en orsai, Lo prohibido y Discepolín y yo) se refiere a la historia y a la temática de Te aconsejo que me olvides, del cual también es directora. "Este espectáculo ya lo había hecho antes, con otro nombre y diferentes intérpretes. Se llamaba Tus besos fueron míos y lo protagonizaron Mónica Buscaglia, Héctor Pilatti y Jorge Nolasco. Se estrenó sobre el final de 1999 en el teatro La Comedia y luego en Clásica y Moderna. Fue una experiencia hermosa y muy generosa, ya que además nos deparó muchos premios. Por eso, cuando en plena pandemia, Mirta me pidió una obra para debutar como productora y ofrecerla en streaming, me vino inmediatamente a la cabeza este musical; que ahora es prácticamente otro, porque ha sido muy revisionado. Con Diego lo reescribimos pensando fundamentalmente en los nuevos intérpretes: Raúl, Ivanna y Marcos; y también pensando en el hoy. Si bien en aquella primera obra ya la mujer decía: bueno, bueno, primero yo; acá esa mujer aprende a ser libre y no teme a apostar, a equivocarse y a probar de nuevo porque tiene intacta la ilusión, y eso es lo que ella les enseña a estos dos hombres, que tienen edades y características bien diferentes. Está el galán (que interpreta Raúl Lavié), el tipo que comprende, que no amura, que da libertad; en cambio, el personaje de Marcos Montes se inscribiría dentro de la galería de los hombres del tango tradicional, pero es sumamente gracioso y querible", reseña Gambartes.

Te aconsejo que me olvides (que fue ensayado por Zoom durante tres meses y filmado con todos los protocolos durante una sola jornada en Tango Porteño) se presenta como "un triángulo amoroso musical" y, como tal, incluye una larga lista de tangos que hablan de amores, desamores y conflictos afectivos varios. Entre ellos, anticipa Gambartes, están "Desde el alma", "Te odio", "Por una cabeza", "Los mareados", "Malevaje", "Yo no sé que me han hecho tus ojos", "Mala suerte", "Sin lágrimas", "Gricel", "Nostalgias" y el que le da título al espectáculo, compuesto en 1926 por Pedro Maffia (música) y Jorge Curi (letra). "Los elegimos a partir de su teatralidad, de la que surge de sus poéticas, y nunca poniendo el acento en los aspectos negativos de lo que cuentan. Porque el tango es como un libro de quejas, ¿no? Nosotros no jugamos con esa idea sino que apelamos a recuperar el humor y los valores positivos de un cancionero que nos es afín a todos. Con esa visión del tango se va a encontrar el público cuando, desde el jueves, acceda al streaming del espectáculo".

Ivanna Rossi, la figura femenina de Te aconsejo que me olvides Crédito: Teatrix

