El viento en un violin

Costará crear consenso para encontrar una definición del teatro que conforme a todos. Pero hay algo que la mayoría aprobará: el teatro es en vivo, en presencia, es fugaz y en todos los casos tan irrepetible como efímero. Hecho comunitario por excelencia, nos reúne ante sus espectáculos con la premisa silenciosa de que nos mantengamos unidos durante el tiempo de función. Por eso, la cuarentena por la pandemia de coronavirus y el cierre de todas las salas teatrales, chicas, medianas y grandes, parece confinarlo al ostracismo por completo.

Llueven en las redes, esas que en los mejores casos conforman una contenida y cálida aldea virtual y cultural, propuestas para hacer durante los días de introspección. Links con películas codiciadas, listas de aquellos films que nos quedaron pendientes, lecturas, concursos, conciertos, maratones de escritura, talleres virtuales, clases a distancia, conciertos musicales vía streaming y un largo etcétera que asegura que las nuevas tecnologías son el colchón ideal para días de encierro. Pero ¿el teatro tiene chances en esta nueva realidad?

Ideas no faltarán y a medida que pasen los días, los creativos tomarán la posta y encontrarán nuevas maneras de representar a distancia. Pero, mientras esperamos que las ideas aparezcan, algunas opciones que ya están disponibles. La plataforma Teatrix , que este 28 de marzo cumplirá sus primeros cinco años, se convierte en una gran oportunidad para encontrarse con la filmación de aquellas obras que no se pudieron ver o que gustaron tanto que se pueden repetir.

Teatro en la tv. Bajo terapia en Teatrix Fuente: LA NACION - Crédito: Soledad Aznarez

La persona que está detrás de este emprendimiento es Mirta Romay , la hija del célebre Alejandro Romay que además de todos sus conocidos atributos tuvo el de llevar el teatro a la televisión en sus ciclos. "Yo había vivido como algo absolutamente natural por el contacto con papá de la filmación de las obras, incluso obras filmadas para la televisión. Desde esa cercanía comencé a crear Teatrix. Rápidamente descubrimos que la gente lo vivía como un servicio, poder ver teatro desde otras ciudades del país, por ejemplo, o desde el exterior; porque no pueden ir al teatro por cuestiones económicas o de movilidad; mucha gente mayor ha disminuido sus salidas. Pero también para los fanáticos de teatro que quieren ver todo y no llegan. También Teatrix funciona como un lugar de almacenamiento de nuestra cultura. Y nos encontramos en un momento como el de ahora que, por esta crisis sanitaria que estamos viviendo, aumenta su consumo y podemos dar respuesta a una vasta demanda que se produce desde la semana pasada", cuenta con detalles Romay.

El catálogo de Teatrix aumenta mes tras mes. En estos momentos tiene 134 obras y está compuesto por una oferta heterogénea. Por supuesto están las que provienen de la escena comercial, aquellas más populares como Un rato con él , que protagonizan Adrián Suar y Julio Chávez; Terapia amorosa , la comedia francesa dirigida por Daniel Veronese con Benjamín Vicuña, Violeta Urtizberea y Fernán Mirás; Rotos de amor , con Pepe Soriano, Víctor Laplace, Gustavo Garzón y Osvaldo Laport; y Bossi Bing Bang Show ... pero hay más.

Títulos que vienen del off como Yo no duermo la siesta, de Paula Marull; La omisión de la familia Coleman , de Claudio Tolcachir; Nada del amor me produce envidia , el unipersonal maravilloso de Santiago Loza dirigido por Diego Lerman y protagonizado por María Merlino; Antihéroe off , de Patricio Abadi; el thriller conmovedor y doloroso Nerium Park, con Tolcachir y Paula Ransenberg, dirigidos por Corina Fiorillo; y El diccionario , dirigida por Oscar Barney Finn y protagonizada por la talentosa de Marta Lubos, por citar algunos ejemplos.

Hay obras musicales como Los Amados , Yiya, el musical , Tango corrupto y Drácula , entre muchas otras. Joyitas imperdibles como Todas las canciones de amor, con Marilú Marini e Ignacio Monná; y el thriller atrapante El principio de Arquímedes , con Esteban Meloni, Beatriz Spelzini, Martín Slipak y Nelson Rueda, dirigidos por Corina Fiorillo.

Vivitos y coleando

Organizada la plataforma por género pero también por categorías, hay una pestaña que contiene obras para toda la familia. Allí se anidan joyas como Saltimbanquis , El botella, Vivitos y coleando y Yatencontraré , uno de los últimos lanzamientos con Daniel Casablanca y Guadalupe Bervih. Pero también hay otros megatítulos como Bajo terapia , Aráoz y la verdad , La maestra normal con Juan Pablo Geretto; Rey Lear , con Alfredo Alcón; y Ella en mi cabeza , con Julio Chávez. Y para aquellos que buscan humor están Los Albornoz , de Los Macocos.

"El traspaso del lenguaje teatral al audiovisual es todo un tema -repasa Romay-. Desde el principio sabía que tenía que tener todos mis esfuerzos tanto económicos como intelectuales en esa tarea ya que mis competidores son las plataformas audiovisuales. Y eso nos llevó a construir un protocolo de trabajo que se respeta a rajatabla e incluso hoy en día estamos capacitando a gente de España porque estamos filmando allá. Primero hacemos un estudio importante de la obra y del texto; y se define cómo la vamos a contar, con cuántas cámaras, en qué posiciones, se habla con el teatro y se bloquean las butacas. A partir de ahí, filmamos en vivo, con público. Estamos sin red, igual que el acto. Luego tenemos un trabajo de edición y de posproducción de color y de sonido. Nos juntamos con el director de la obra cuando hay un primer corte de edición y si hay algún plano que cambiar nos dice. A veces nos piden más planos generales para situar al espectador. Yo no soy muy partidaria de los planos generales porque creo que se pierde la efectividad y acá se trata de mostrar la emoción, que la persona se conmueva, que vea las expresiones faciales, el movimiento del cuerpo, cómo habla el cuerpo del actor. La traducción de un medio a otro, como cualquier traslación, tiene que trasgredir, traicionar algo pero para darle un plus a este tipo de espectador. Es importante entender que estamos trabajando con dos lenguajes: el audiovisual y el teatral, pero la persona que ve Teatrix ve un audiovisual. Para ver teatro al teatro", sentencia Romay que ante todo es una defensora y enamorada del teatro.

Pero hay mucho más teatro además de Teatrix: otras experiencias que pueden probarse por estos días mientras se espera el momento de reencontrarse con la escena verdadera. Desde febrero apareció una noticia para el mundo hispanoparlante para conmover a los fanáticos del teatro. La Teatroteca , una videoteca virtual creada por el Centro de Documentación Teatral perteneciente al Ministerio de Cultura de España, abrió sus puertas cibernéticas. Si hasta enero de este año solo profesionales y estudiantes de teatro podían acceder al sitio, a partir del mes pasado quien quiera puede suscribirse y disfrutar de las 1500 obras que se ofrecen. La modalidad se acerca a una biblioteca. Aunque el formato es streaming no deja de ser un préstamo en línea. Cada usuario puede tomar prestada la grabación escénica -hay material desde 1976, así que la calidad varía según el título- por 48 horas y volver a elegir la siguiente, una vez entregada la primera. Si el usuario desea ver alguna que se encuentra prestada, puede reservarla en línea para cuando esté disponible. En este caso la búsqueda tiene que ser más certera y aprovechar la ocasión para acceder a obras teatrales de autores como Lope de Vega, Calderón de la Barca, William Shakespeare y un sinfín de opciones que reúnen representaciones históricas del Siglo de Oro español hasta obras contemporáneas.

Otra plataforma que se suma a esta iniciativa de compartir su material es BroadwayHD . Este servicio de transmisión teatral online apareció en 2015 como modo de acercar los grandes musicales de Broadway para aquellos que no pueden acceder o, también, para los fanáticos. Este servicio de streaming tiene un precio mensual, pero esta semana puso a disposición una prueba gratuita de una semana, desde el momento de suscripción. El catálogo tiene más de 300 títulos que incluyen nombres célebres como La novicia rebelde , Cats , El fantasma de la ópera , Gypsy , El rey y yo , Sweeney Todd, el barbero demoníaco de la calle Fleet , Puttin' it Together y Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat , entre otras. Si luego, no se quiere seguir pagando, hay que darse de baja inmediatamente.

Javier Acuña, creador de la página web Alternativa Teatral , que desde hace un tiempo se volvió un epicentro del teatro porteño si de información y venta de entradas se trata, adelantó que está evaluando, junto a el complejo teatral Timbre 4, nuevas formas de representación a distancia. Monólogos o unipersonales con la curaduría de quienes hacen ese espacio teatral de Boedo. Mientras tanto, en el sitio ya se agregó una pestaña nueva con espectáculos online a su cartelera .

El fantasma de la opera. Broadway

Por su parte, Timbre 4 lanza para este fin de semana una "programación online, en tiempos de cuarentena". Tres obras escritas y dirigidas por Claudio Tolcachir en línea, con entrada libre y gratuita. Hoy, a las 20, se dará sala virtual publicando el link de visualización en sus redes sociales y contando algo sobre lo que se verá a continuación: El viento en un violín . El sábado y el domingo se repetirá el esquema pero en esos casos con versiones de Emilia y Dínamo, respectivamente.

Durante los sábados de marzo y a través de la señal Film & Arts puede verse la tercera temporada de la serie Shakespeare Uncovered . Diferentes actores funcionan como presentadores y combinan, sábado a sábado, diferentes materiales como imágenes de archivo, manuscritos y actuaciones desde el escenario del Globe Theatre de Londres para acercar al dramaturgo más importante de todos los tiempos.

Por otra parte, en YouTube hay mucho material teatral para investigar, con obras completas en castellano y otras extranjeras, con subtítulos. El sitio español de esta plataforma Teatro tiene completas versiones de La muerte de un viajante, La casa de Bernarda Alba, Cartas de amor a Stalin, Aquí no paga nadie e Informe para una academia , entre muchas otras. También MandrágoraBCN subió la versión completa de El regimen del pienso , de La Zaranda.

En cuanto al teatro nacional, en YouTube podrán verse completas versiones de El puente , de Carlos Gorostiza; Las noches blancas , dirigida por Ariel Gurevich ; El territorio del poder , con Leonardo Sbaraglia y Fernando Tarrés ; El túnel , de Ernesto Sábato; y los musicales Eva (1986), Víctor Victoria (2006), Despertar de primavera (2010), Hair (2019) y Caníbal (2020).

La serie Monstruos, del Canal Encuentro, que reunía a dos personajes muy importantes para conversar y reflexionar sobre temas vinculados a la escena teatral puede verse completa en esta plataforma. Entonces se encontrará a Diego Peretti entrevistando a Mauricio Kartun; Daniel Hendler a Ricardo Bartís; Pilar Gamboa entrevistando a Daniel Veronese y así un largo etcétera. También en esta misma plataforma hay versiones de obras de Teatro Abierto adaptadas para la televisión como Decir sí, Papá querido, Tercero incluido, Gris de ausencia y El acompañamiento , entre muchas otras. Joyas invaluables que ayudan a pasar momentos de constricción.

El director Ricardo Bartís, que esta semana hubiese estrenado su versión de Rey Lear llamada La gesta heroica, en el Teatro Nacional Cervantes, también puso a disposición algunos links de YouTube con sus obras más conocidas. La máquina idiota , De mal en peor y La pesca están disponibles para ver desde el living.

Hace unos días el actual ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, se reunió con su par porteño, Enrique Avogadro; y como no hay ministro de Cultura en la provincia de Buenos Aires, con el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica Augusto Costa , para diseñar planes para acercar la cultura a las casas. Por estos días, se revisan los archivos del Complejo Teatral de Buenos Aires y del Teatro Nacional Cervantes para definir y delinear los contenidos que se subirán a las redes la semana próxima. El Centro de Documentación del Teatro San Martín tiene todas las obras estrenadas en el CTBA atesoradas en su archivo. Hay que estar muy atentos.

El principio de Arquimedescon Beatriz Spelzini

Con el correr de los días, es probable que se sumen nuevas iniciativas para que, de forma virtual, no estemos tan lejos de la escena teatral.

Para agendar:

-Tolcachir ilustrado . Desde distintas plataformas se pueden ver cinco de sus obras grabadas con gran calidad.

En Teatrix: La omisión de la familia Coleman y Tercer cuerpo . La primera en una casa, la segunda en una oficina, Tolcachir explora desde distintos ángulos pero siempre con una profundidad que desborda emociones la dificultad de la comunicación.

Desde sus redes (Instagram y Facebook):

Hoy, a las 20: El viento en un violín . Seis personajes que persiguen locamente el amor. Madres, hijos y esas relaciones fundamentales.

Mañana, a las 20: Emilia . El reencuentro de él, ya adulto, con Emilia que fue su niñera desencadena la obra que sensiblemente escribió Tolcachir para desde ahí poder pensar las relaciones, las pasadas y las actuales.

Domingo, a las 20: Dínamo . La ingeniosa escenografía nos invita a pasar a esta casa rodante para descubrir el universo de tres mujeres (Paula Ransenberg, Marta Lubos y Daniela Pal) que sin necesidad de lenguaje se encuentran y se comunican para descubrirse en la absurdidad de lo cotidiano.

-Con ayuda de la actriz británica Romola Garai, mañana puede verse un nuevo episodio de la serie shakesperiana del canal Film&Arts que indaga sobre distintas obras del autor, en este caso de Medida por medida.

- Yatencontraré , la obra que tiene a Daniel Casablanca y Guadalupe TAL para toda la familia, que tuvo sus funciones durante el 2019 es uno de los estrenos de la plataforma Teatrix. Es la historia de dos familias de un pueblo muy pequeño que a través de juegos y aventuras muestran que ser diferentes es lo más normal del mundo.

- Vivitos y coleando . La archi conocida obra musical de Hugo Midón y Carlos Gianni se puede disfrutar en Teatrix, dirigida por Manuel González Gil con Laura Oliva, Carlos March, Julián Pucheta y elenco.

- De mal en peor : dirigida y escrita por Ricardo Bartís. Algunas de sus últimas obras fueron subidas por el propio director a YouTube. En este caso, una familia de la aristocracia en total decadencia, encuentra en una maestra importada por Sarmiento la solución para todos sus problemas. Con Carlos Defeo, Alberto Ajaka, Agustín Rittano y elenco.

- Terapia amorosa . Un matrimonio (Benjamín Vicuña y Violeta Urtizberea) se reúnen en el consultorio de un afamado psicoanalista para sacar su matrimonio adelante. Pero las cosas se complican o no, y nada es lo que parece.

- Bajo terapia . Un drama disfrazado de comedia es lo que parece contener esta obra de Matías del Federico que tuvo un éxito descomunal en la calle Corrientes y sigue su recorrido en la plataforma Teatrix siendo una de las obras más vistas. Tres parejas se encuentran en el consultorio de una terapeuta ausente. Mientras transcurre lo que sin darse cuenta se convierte en una sesión grupal los secretos y los conflictos se manifiestan. Dirigida por Daniel Veronese y protagonizada por un gran elenco integrado por Carlos Portaluppi, Mercedes Scápola, María figueras, entre otros.

-Un rato con él. La comedia dramática que tiene a la dupla Adrián Suar y Julio Chávez como protagonistas es otra de las propuestas de Teatrix. Escrita por el mismo Chávez junto a Camila Mansilla es la historia del encuentro de dos hermanos distancias que deben afrontar un trámite sucesorio del padre que aunque tuvieron en común estuvo ausente en sus vidas.

- El principio de Arquímedes . Ya pasaron unos cuantos años de aquel estreno pero la obra sigue desbordando contemporaneidad. Escrita por el catalán Josep María Miró y dirigida por Corina Fiorillo, este thriller atrapante cuenta la historia de un profesor (Esteban Meloni) que a partir de un gesto con un alumno desencadena una sospecha de pedofilia que no tiene retorno. Otro profesor (Martín Slipak), el padre del alumno (Nelson Rueda) y la dueña del natatorio (Beatriz Spelzini) completan este cuadro de situación en el que el espectador será el último juez. También puede verse por Teatrix.

- El fantasma de la ópera. El clásico musical con música de Andrew Lloyd Webber, letras de Charles Hart y Richard Stilgoe, que ya lleva 34 años en cartel, en una puesta aniversario filmada de manera excelente. Si le tenía desconfianza a estas obras completamente cantadas, se sentirá encantado con buenas actuaciones y melodías insuperables. En inglés. Por BroadwayHD.

- Jordi Galcerán x 3 . Es una buena oportunidad para acercarse a las versiones originales de tres obras de este excelente dramaturgo catalán: El método Grönholm , El crédito y Burundanga . Puestas en escena completas de estas obras estrenadas en Madrid. Por Teatroteca.

- Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat. Es el primer musical de Andrew Lloyd Webber, inspirado en la historia bíblica de José, el que interpretaba los sueños del faraón egipcio. Una comedia brillante para toda la familia, con un faraón muy parecido a Elvis Presley. En inglés. Por BroadwayHD.