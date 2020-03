Teatro online: dónde ver las obras de culto de la cartelera porteña

Los mansos, obra de Alejandro Tantanian

En tiempos de estar en casa, los teatros públicos ( Complejo Teatral de Buenos Aires y Teatro Nacional Cervantes ) están subiendo contenidos propios. También lo hacen dos salas del circuito alternativo: Timbre 4 y El Extranjero . Por fuera de esas plataformas ya consolidadas, algunos creadores están subiendo a sus cuentas viejas (o no tan viejas) obras que han obtenido excelentes recorridos que, en estos momentos de estar en casa, permiten la posibilidad de volver o descubrir trabajos que fueron de los más destacados de su momento.

Mauricio Kartun , por ejemplo, subió Salomé de la chacra. El gesto de abrir su propio archivo lo presentó de este modo: "El video de un espectáculo no es teatro, claro. Éste encima no tiene gran definición y es a cámara fija. Tiene una virtud modestita, eso sí, que celebra al menos la esencia de eso que hacemos: se ven las cabezas de los espectadores. Molesta, no vamos a truchar, pero significa. La que recordó que lo teníamos subido y me propuso compartirlo fue Lorena Vega, a ella los créditos".

Lorena fue una de las intérpretes de esta obra estrenada en 2011 en el Teatro San Martín junto al elenco que completaban Osqui Guzmán, Manuel Vicente y Stella Galazzi. "Salomé de chacra es una trasposición guasa a la pampa del relato, los personajes y la mítica de aquella leyenda bíblica. Un auto profano representado por ánimas cada noche en la tapera en ruinas de lo que alguna vez fue una propiedad. Una rural, eterna y ceremoniosa representación de la creencia", presentó el prestigioso director y dramaturgo a este obra que obtuvo excelentes comentarios críticos .

Salome de chacra, obra de Mauicio Kartun

El actor, director, dramaturgo y cantante Alejandro Tantanian también decidió abrir su archivo personal. En su cuenta ya subió trabajos de su propia factoría creativa: Los sensuales , que estrenó en 2008; y Los mansos , de la temporada 2005. En la primera en escena, el creador logró reunir a un numeroso elenco compuesto por figuras destacadísimas del circuito. Allí estaban Eliseo Barrionuevo, Mirta Bogdasarian, Gaby Ferrero, Stella Galazzi, Javier Lorenzo, Pablo Rotemberg, Luciano Suardi, Diego Velázquez y Ciro Zorzoli. En Los mansos actuaban Stella Galazzi, Nahuel Pérez Biscayart y Luciano Suardi.

"Es un espectáculo que da cuenta de ciertos procedimientos narrativos presentes en la obra de Fedor Dostoyevski: la polifonía, el doble, la autobiografía; como cantera para la producción de ficción", apuntaba el creador de esta intensa propuesta que se presentó en una sala de El Camarín de las Musas. Con el pasar de los días el ex director general del Teatro Nacional Cervantes promete subir otras creaciones suyas de su propio archivo.En la misma línea el director Ricardo Bartís subió a la cuenta de Sportivo Teatral, su sala, La máquina idiota , obra estrenada en 2013 interpretada por Rosario Alfaro, Dana Basso, Facundo Cardosi, Fabian Carrasco, Flor Dyszel y Nicolas Goldschmidt, entre un numeroso elenco. La presentó de este modo apelando a un texto de uno de los personajes: "Cuando estuvimos vivos deberíamos haberlo sabido todo o, por lo menos, mucho más de lo que finalmente supimos...". En la cuenta del Sportivo Teatral también se encuentran otras obras suyas como La pesca, De mal en peor y La liebre, la tortuga .

En esta especie de cartelera dinámica, caótica y expansiva, Juan Pablo Gómez subió a su cuenta de Vimeo Un hueco , montaje que contó con la actuación de Patricio Aramburu, Alejandro Hener y Nahuel Cano. Ganadora de varios premios y programada en diversos festivales internacional el trabajo se presentó por varias temporadas en el vestuario del Club Estrella de Maldonado. Aquel verdadero objeto de culto ahora está on line, en una versión de una muy calidad, para que desde las casas de cada uno se pueda pispear lo que sucede a estos tres amigos que ese encuentran en el vestuario de un emblemático club de Palermo.

Hamlet, una obra que sigue sumando audiencias

Mientras todas estas propuestas van sumándose a las redes sociales, desde la página del Complejo Teatral de Buenos Aires como mediante la página Cultura en Casa la audiencia virtual pudo tomar contacto con el registro fílmico de Hamlet, la puesta de Rubén Szuchmacher basada en el texto de Shakespeare que protagonizó hasta la suspensión de actividades Joaquín Furriel. El éxito de público que durante meses se la pasó con la sala Martín Coronado estallada de público se trasladó al red. Según datos oficiales, las proyecciones indican que cuando esta noche deje de estar "en cartel" habrá llegado a las 200 mil visitas. El pico de audiencia en simultáneo fue cuando llegó a las 7654 personas visitando la página. Entre los ecos del público muchos fueron de personas del interior.