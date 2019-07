Thelma Fardin contó cómo la denuncia contra Juan Darthés la afectó en lo laboral

Según la actriz, se le cerraron "muchas puertas" a partir de que dio a conocer su duro testimonio contra su excompañero en Patito Feo Crédito: Instargram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de julio de 2019 • 12:35

Thelma Fardin fue una de las invitadas de la última emisión del ciclo Debo Decir, el domingo por la noche. Y allí, mientras debatía con Miguel Angel Solá y Fátima Florez sobre la falta de trabajo que sufren por estos días los actores argentinos, señaló que el hecho de hacer pública su denuncia por violación contra Juan Darthés la afectó duramente en lo laboral.

"El miércoles termino de filmar una película. El director fue un valiente en elegirme en este contexto", contó en referencia a La estrella roja, el film independiente de Gabriel Lichtmann que protagonizará junto a Héctor Díaz, Ana Katz, Julieta Zylberberg, Juan Leyrado y Rafael Spregelburd.

Thelma Fardin contó cómo la denuncia contra Darthés la afectó en lo laboral - Fuente: América TV 05:56

Video

"Pienso 'qué mal que estemos en esta situación', pero he recibido muchas cerradas de puerta a raíz del lugar en el que quedé, como agente de cambio. El sistema se termina protegiendo o neutralizando a aquellos agentes de cambio", agregó Fardin. "Afortunadamente hay mucha gente que me conoce porque laburo desde que soy muy chica y que tiene buenas referencias. Es un ambiente en el que me siento muy querida y respetada".

"Una lucha de mujeres te cerró el laburo", recalcó Luis Novaresio, el conductor del programa. "Sí, en muchos espacios", aseguró la actriz.

En diciembre, Fardin hizo pública, en una conferencia de prensa convocada por Actrices Argentinas, una denuncia penal por violación contra Darthés que fue radicada ante la justicia de Nicaragua. Según su testimonio, el actor abusó sexualmente de ella mientras de encontraban de gira por ese país controamericano con la puesta teatral de Patito Feo, en 2009.

El testimonio en primera persona de Thelma Fardin 02:34

Video