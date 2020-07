20 años de El Gourmet: el canal que nos abrió el apetito y nos enseñó a cocinar

Soledad Nardelli, Juliana Lopez May y Pamela Villar, tres chef icónicas de El Gourmet, que celebra 20 años en el aire

El Gourmet cumple veinte años y los cocineros se preparan para festejarlo con todo. Desde Dolli Irigoyen hasta Francis Mallman , pasando por Donato De Santis, Maru Botana, Christian y Roberto Petersen, Osvaldo Gross, Soledad Nardelli, Felicitas Pizzarro y tantos más. Cada uno de ellos dejó su impronta en esta emisora pionera en gastronomía.

El Gourmet se jacta de ser el único canal de cocina 100% en español , con más del 90% de programación original y 250 horas de estrenos por año. Inició su emisión el 1º de julio de 2000 con el nombre elgourmet.com , marcando así un hito al ser el primer canal lanzado en forma conjunta con un sitio web. Con el eslogan "para los amantes del buen vivir", tiene una grilla variada que incluye series de cocina, viajes, degustación, noticias y programas bon vivant . Por su pantalla pasaron más de 120 chefs de toda América Latina que enseñaron 400 programas originales, con un promedio de 70 recetas diarias. En 20 años ganaron 14 premios Martín Fierro de Cable, 9 FundTV y 2 Taste Awards. En su web hay más de 14.500 recetas disponibles, entre ellas, el top 5 de las más buscadas: pasta frola, torta de ricota, tiramisú, hot cakes y budín de banana.

Para los festejos de estos veinte años lanzan varios estrenos, entre ellos Sonia en su huerta , desde la casa de Sonia Ortiz; Cocina Asiática-Coreana , con Marina Lis Ra; Cuando vaya a. , de Verónica Zumalacárregui y Parrilla a la mexicana , con Poncho Cadena. Y además proponen Desafío El Gran Gourmet, una competencia para que sus fans muestren las habilidades reposteras aprendidas, preparando una torta de cumpleaños y subiéndola a las redes sociales, contando su proceso y mostrando el producto final para que un jurado selecto evalúe cada publicación.

Dime con quién andas...

"Viví la primerísima etapa de El Gourmet junto con las figuras históricas. Mi programa tendría que haber sido el estreno de la señal, pero finamente fue Dolli Irigoyen porque era la más importante en ese momento. Fueron los años más intensos y productivos para todo el mercado latinoamericano. Era todo innovador, desde el contenido hasta la imagen", cuenta Donato De Santis , que llegó a ser una de las figuras más queridas por la audiencia y se despidió del canal en el 2010.

¿Cómo fueron esos primeros años? "Nos cruzábamos con los chefs en los camarines, en rotación entre un programa y otro. Yo estaba recién llegado de los Estados Unidos, era la figura que nadie conocía y nadie me entendía. Todos mis colegas usaban chaqueta blanca, gorro de cocinero y yo decía: 'guau, qué raro'. Porque yo introduje la bandana en Latinoamérica y los pantalones con ajíes o con los planetas, y la chaqueta de jean. Me cargaban porque mi castellano era medio raro: recién desembarcaba en el país. Me sentía distinto porque eran una especie de clan y me costó diez años poder entrar. Mientras todos cobraban desde el primer día, a mi me pagaron después del año. El derecho de piso lo hice con muchas ganas", recuerda Donato.

"Ir a grabar en los estudios de la calle Fraga pasó a ser un ritual. Yo vivía cerca y hacia las preparaciones en mi casa y las llevaba en el auto", recuerda Donato

"Para mí la cocina no es un acto de ego, me gusta comunicar lo que hago. Quería compartir cosas de mi tierra, de mis orígenes, de mi vida y eso contrastaba un poco con el resto de mis compañeros. Había una productora a la que nunca le gustó mi estilo y siempre rechazó lo que yo llevaba y que hoy usa todo el mundo: la tabla de madera, los cuencos enlozados, la maquinola para triturar a mano. Usaba todo lo rústico, lo genuino pero siempre fui rechazado en cuanto a lo estético. Sin embargo, el público se identificaba conmigo y en las cartas que me escribían pude ver que se había encendido la chispa, así que me mantuve en esa línea. Me costó pero lo disfruté. Todos los años proponía hacer un programa de Italia y siempre fui bochado. Luego de siete años recién pude convencerlos e hicimos Italia mía , que se ganó un montón de premios. Ir a grabar en los estudios de la calle Fraga pasó a ser un ritual. Yo vivía cerca y hacía las preparaciones en mi casa y las llevaba en el auto. La gente me pedía cosas que hacían sus abuelas y no se acordaban la receta o el nombre y yo tamizaba esos pedidos y hacía la búsqueda. Una hermosa época de mi vida", rememora y se emociona.

Aventurera y emprendedora

Soledad Nardelli desembarcó en El Gourmet en 2009, con un aire fresco y una cocina con inventiva y de excelencia. Condujo 7 series y en 2019 volvió con Nardelli al natural , que aún continúa al aire. "Tengo mil anécdotas, me pasó de todo pero la más graciosa fue una nota que le hice a Ferran Adriá y nunca se grabó", se sincera. "El programa se iba a llamar Tres días con Ferran Adriá y le hice una larguísima e interesante entrevista en el Gran Rex, donde después iba a dar una conferencia. No sabíamos que le tenía miedo a las alturas y habíamos elegido una butaca de las altas y tuvimos que bajar toda la situación. Hicimos la nota, nos fuimos a comer un asado con otros colegas y me llamaron de la producción para decirme que la entrevista no se había grabado. Le tuve que preguntar si podíamos hacerla ora vez aunque tenía una agenda súper apretada. La condición fue que no le preguntáramos lo mismo que a la mañana. Así que tuvimos que pensar nuevas preguntas. Fue una gran experiencia y nos dio una lección de humildad tremenda".

Los viajes por el país marcaron a fuego a Soledad Nardelli

Uno de los recuerdos que más emociona a Soledad es el que marcó un cambio en su trayectoria. "Después de hacer dos programas en estudio estaba lista para viajar y me preguntaron a dónde quería ir, pensando que iba a elegir algún destino del mundo. Pero contesté que quería recorrer nuestro país y hacer programas con pequeños productores, conocer, aprender. Fue una gran sorpresa porque esperaban algo mucho más ambicioso, y marcó mi camino como cocinera. Siento que El Gourmet es familia. Valoro mucho que me hayan acompañado en un giro profesional muy importante que hice y que fue indagar y conocer nuestra cultura a través de los paisajes, las regiones, los pequeños productores. Me da mucho orgullo y alegría pertenecer al canal que me acompañó en mi crecimiento profesional, que hice con mucha libertad".

A la hora de repasar recuerdos Soledad tiene varios a mano. "Estábamos grabando en Tierra del Fuego, cocinando una sopa de salicornia en un campo hermoso. De pronto empezó a llover fuerte y tuvimos que mudarnos a la cocina del casco de la estancia, porque había que terminar la receta. En ese mismo viaje estaba haciendo un plato de merluza negra en el glaciar Martial y me corté la punta de un dedo. Tuve que terminar de cocinar con una mano, escondiendo la otra".

A punto caramelo

Osvaldo Gross lleva 12 años en la señal

Osvaldo Gross está en El Gourmet desde 2008 y es uno de los cocineros más queridos de la señal. "Pasé por todos los procesos de filmación, las cámaras beta, el HD, el full definition, el 4K y ya perdí la cuenta. Todo eso iba cambiando la forma de maquillarme. Al principio tardaban cuarenta minutos en ponerme a punto y ahora en cinco minutos ya estoy listo. Cuando me sumé a El Gourmet tenía una trayectoria en Utilísima y me costó adaptarme a la forma de grabación porque había que hacer todo en tiempo real y era bastante complejo elegir las recetas. En mi primera temporada grabé 50 programas seguidos, cosa que es una locura. Fueron tres series en el mismo año. Ellos eligieron el nombre de mi programa, Método Gross , y no me gustaba nada al principio. Pero después me dí cuenta que era un gran título y es el que más me gusta hasta hoy. Te hacían sentir que eras la estrella del programa, no por lo que hacías sino porque presidías el discurso, el hacer, el iniciar y terminar. Hay un respeto muy lindo. Todo gira alrededor del talento y eso me gusta", dice Gross.

"Anécdotas debo tener mil. Una vez estábamos grabando con Dolli y habíamos metido al horno 60 empanadas y cuando nos dimos vuelta, todos los técnicos se habían ido porque nos pasamos del horario de grabación. Se fueron sin avisarnos y los hubiéramos matado en ese momento porque al día siguiente tuvimos que hacer todo de nuevo. Fue de locos. Muchas veces se me quemó un caramelo o se cortó la luz; esas cosas pasan muchísimo. Algo gracioso es que no grabo con cucaracha porque nunca me acostumbré. Y todavía pido que me hagan cartelitos para recordar algunas cosas".

Los hermanos sean unidos

Los hermanos Roberto y Christian Petersen ya son un sello de El Gourmet. "Con Roberto tenemos una linda competencia para ver quién hace cada receta. Y muchos llamados a la madrugada a la producción ", revela Christian Petersen. "Recuerdo que en un banquete en Balcarce había mucho viento, estábamos asando para 300 personas en vivo y se nos prendió fuego el pasto. Otra vez, en Mendoza, empezamos a grabar y subió la marea, que cada vez estaba más cerca. Tuvimos que parar para correr la mesa entre todos. Éramos como 200. Otra vez pinchamos la rueda del camión y no llegaba la comida, y decidimos grabar igual. Fue una carrera contrarreloj", enumera divertido.

Los Petersen, un clásico de El Gourmet Crédito: Gentileza Los Petersen

"Tenemos suerte de ser parte de esta familia. Somos pro Gourmet a morir, porque nos dejan mostrar lo que hacemos, a nuestro modo. De los muchos programas que hicimos, los mejores son Recetas caseras , El banquete y Maestros del asado , porque nos muestran como somos. Nos gusta grabar en vivo y manejamos casi todos los rubros. Mi hermano es más sofisticado y yo más básico, así que formamos un buen equipo. Creo que hacemos recetas bastante fáciles de replicar. Se enciende la cámara y somos lo que somos".