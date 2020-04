Los co-creadores Vince Gilligan y Peter Gould opinan sobre el progreso de la serie y hacia dónde se dirige en la sexta y última temporada Crédito: Greg Lewis/AMC/Sony Pictures Television

23 de abril de 2020

Si les preguntás a la mayoría de los fans de Better Call Saul acerca de la quinta temporada de la serie, que terminó esta semana, no solo te van a decir que es la mejor, hasta ahora, de este drama de AMC, sino que también este año fue el primero en el que realmente empezaron a tomarse en serio si esta precuela de Breaking Bad finalmente estaba la altura de aquella otra serie, o incluso la había superado.

Peter Gould, co-creador de Saul dice que sus objetivos son más modestos: "Yo empiezo cada temporada pensando que quizás no podemos estar a la altura de la temporada anterior. Pero hasta ahora creo que lo logramos. Lo cierto es que nos esforzamos por ir a donde nos llevan los personajes".

La semana pasada hablé con Gould y Vince Gilligan, el otro co-creador, quien dirigió "Bagman", de esta temporada, y estará más involucrado en la sexta y última temporada. Hablamos sobre dónde quedan, tras este final, Jimmy, Kim, Lalo y otros, sobre las preparaciones para el final del programa, y sobre cuánto tiempo puede pasar hasta que lleguen esos 13 episodios restantes, considerando la pandemia del Covid-19. Aquí están sus respuestas a cinco preguntas clave.

¿Se está preparando Kim Wexler para ser la verdadera antiheroína del programa, y no Jimmy McGill?

En cada temporada Jimmy se acerca más a ser Saul Goodman de verdad pero, como dice Gilligan: "No es un camino recto". Gould agrega: "Parece más vulnerable al final de la temporada que Saul".

En cambio, el personaje más cercano a la oscuridad es, ahora, Kim, quien está pensando seriamente acerca de destruir la carrera de su antiguo jefe Howard Hamlin para poder conseguir el dinero para armar un poderoso negocio sin cobrar.

"En gran medida, el alma que está en juego aquí es la de Kim", dice Gould. "Ya sabíamos, para bien o para mal, quién parecía ser Saul Goodman en Breaking Bad . ¿Pero qué pasa con Kim Wexler? ¿Hacia dónde se dirige? Hay muchas posibilidades, y muchas posibilidades que no son demasiado buenas".

Gould dice que la decisión de que Kim no solo aceptara el pecado, sino que además racionalizara sus acciones de una forma que recuerda a Walter White, fue una idea que se les ocurrió cuando la temporada ya estaba avanzada. Siguiendo el consejo de Gilligan de "prestar atención a lo que ya pasó", Gould se dio cuenta de que el primer capítulo de la temporada había terminado con Kim jurando que jamás estafaría a su propio cliente, seguido de ella haciendo exactamente eso, aunque con un motivo de buen corazón. "Cuando llegábamos a la segunda mitad de la temporada", dice Gould, "empecé a sentir, y quizás esta no sea la mejor frase, ¿quizás Kim Wexler se vuelve mala?".

¿Cómo fue que Lalo se transformó en un personaje tan importante?

No fue fácil. Gilligan y Gould en general están de acuerdo en sus decisiones creativas más importantes, pero Lalo -el inteligente primo de Salamanca representado por Tony Dalton, quien aparece tarde en la temporada, y rápidamente se transformó en un preferido de la audiencia- fue un punto complicado entre los escritores durante años Saul Goodman menciona el personaje en su primer episodio en Breaking Bad , en un contexto que sugería que Lalo era un invento, pero eso era todo lo que sabíamos. Luego de años tratando de ver quién podía ser Lalo en este programa, y cómo podía entrar en la historia, Gilligan sintió que no había mucho misterio.

"Me da vergüenza admitirlo ahora", dice Gilligan, "pero en la Temporada Uno y Dos, cuando estaba más activo en el programa, Peter me decía: 'Tenemos que revelar quién es Lalo'. Y yo al final le dije: 'No me parece que tengamos que contestar todas las preguntas'. Y, man, estaba equivocado. Si Peter no hubiera presionado, no habríamos tenido a Tony Dalton. No tendríamos a este personaje fascinante. Así que, muchas veces, las cosas con las que más me frustré o con las que más dificultades tuve, y dije 'Nah, a la mierda, ¿a quién le importa esto?', al final fueron las mejores.

Gould sabía que quería que Lalo se diferenciara de los otros Salamanca, que son más volátiles y/o estoicos, y que fuera lo suficientemente inteligente como para llegar hasta Gus Fring. "Acudimos a nuestros brillantes agentes de casting, Sharon Bialy, Sherry Thomas y Russell Scott", dice Gould, y les dijimos: 'Tenemos un nuevo integrante de la familia Salamanca. Es un Salamanca encantador, y también juguetón'. Nos trajeron a Tony Dalton, y no sé qué más decir. Encontramos a un tipo que tiene el carisma de una estrella de cine, y es atlético, y encantador, y en cada escena puede mostrar todos los matices".

Desde su aparición, hubo veces en las que Lalo parecía casi sobrehumano, considerando su habilidad para saltar desde grandes alturas, y su talento para saber siempre cuando le están mintiendo. Gould dice que tratan de que no sea como un Spider-Man, pero que por momentos puede ser difícil.

"Por empezar, tratamos de que los personajes obedezcan las reglas de la física", dice. "Todo lo que hizo Lalo son cosas que puede hacer un ser humano. Yo creo que eso ayuda. El problema con el que nos topamos a veces es que Lalo, Nacho, Gus y Mike son gente muy inteligente. Gus, en particular, es un ajedrecista brillante, que puede anticipar varias jugadas. A veces es difícil dramatizar todo lo que ocurre con estas jugadas. ¿Cuándo podemos hacer que Gus sepa, antes de que parezca omnisciente? ¿Cuánto puede deducir Lalo a partir de lo que ve? La cuestión intelectual nos da mucho que pensar".

Durante los acontecimientos de 'Breaking Bad', Lalo está muerto, o muy lejos de Albuquerque, ¿pero cómo le habría ido con Heisenberg?

"¿Quién sabe?", dice Gilligan. "Quizás sea demasiado para Walter White".

¿Qué sabe realmente Saul sobre Mike y Gus?

En Breaking Bad , Saul Goodman describe su conexión con Gus Fring en estos términos: "Conozco a alguien, que conoce a alguien, que conoce a otro alguien". Y parece ignorar que su investigador, Mike, está trabajando en secreto para Gus. Pero en esta temporada Jimmy descubre muchas más cosas sobre Mike y/o la organización Fring que las que parecía saber en el otro programa, y Mike y él parecen más conectados, considerando su tiempo en el desierto.

Gilligan dice que no es falta de consistencia, e invoca al Sargento Schultz de la sitcom de los sesenta Hogan's Heroes . Schultz célebremente apartaba la mirada de lo que fuera que Hogan y otros prisioneros de guerra estuvieran haciendo, y decía: "Si no veo nada, yo no sé nada". Gilligan y Gould consideran que la ignorancia de Jimmy puede simplemente ser que él no quiera preguntarle a Mike más que lo estrictamente necesario acerca de sus otros socios, probablemente por miedo a involucrarse con gente demasiado peligrosa.

De cualquier forma, en esa relación hay hilos que habría que atar. Gould reconoce que el episodio en el desierto dejó a Jimmy y Mike con un vínculo mucho mayor que el que parecen tener en Breaking Bad . "Si te acordás, había veces en las que Mike amenazaba con romperle las piernas a Saul Goodman, y lo decía en serio. Tenemos que ver cómo se llega a eso".

¿Gilligan y Gould ya saben cómo termina la serie?

Los co-creadores son famosos por no anticipar demasiado sus historias. "Vemos apenas unos metros hacia adelante", le gusta decir a Gould. Cuando, por ejemplo, abren una temporada con el personaje de Jimmy post- Breaking Bad , Gene de Cinnabon, en problemas, bromean que lo que sea que le pase después es algo que va a tener que resolver otra persona el año siguiente. Como dice Gilligan: "¡Es un problema para el Peter del futuro!".

Pero mientras escribían la Temporada Cinco, dice Gould: "Empezó a aclararse un poco la niebla, en términos de hacia dónde queríamos ir con todo esto. Así que empezamos a pensar en cómo se relaciona todo. De todas formas, no quiero decir que ya lo tengamos todo resuelto. Estoy feliz de tener a Vince entre los escritores en esta temporada, aunque lo hagamos todo de manera remota, porque estamos terminando algo que empezamos juntos. Pero estamos en medio de la lucha. Aunque tengamos ideas de hacia dónde queremos ir, estamos siempre dispuestos a tirarlas por la borda.

Cuando llegó la hora de escribir el final de la Temporada Cinco, Gould se dio cuenta de que no habían metido varias ideas que esperaban incluir. Esto les pasa en todas las temporadas, y Gould siempre se tranquiliza pensando que van a llegar algún día. Pero para la siguiente temporada: "Tenemos 13 episodios, y ya está. Ya no hay un 'algún día'".

¿Cuánto falta para que veamos la última temporada?

Entre varias de las primeras temporadas pasó alrededor de un año, y un año y medio entre la Temporada Cuatro y la Cinco. Incluso en circunstancias normales, se esperaría un intervalo importante antes del estreno de la Temporada Seis, pero la cuarentena en todo el país podría extenderlo. Los escritores acababan de reunirse para planificar la Temporada Seis cuando se les sugirió a los residentes de California que se quedaran en su casa; Gilligan y Gould preferirían que los escritores se reunieran en persona, pero la escritura es justamente una de las partes más fáciles de acomodar en estas circunstancias.

De todos modos, nadie sabe cuándo la gente va a poder reunirse en grupos grandes como para producir el programa, y hay otras dificultades logísticas que resolver. (El espacio en el estudio es limitado, y otras producciones que ya fueron interrumpidas por la pandemia probablemente tengan prioridad). A Gould no le gustó cuando Saul se tomó todo el 2019, y si bien Gilligan espera que la Temporada Seis se pueda estrenar en la primavera de 2021, ante la duda si podrán empezar a filmar en la segunda mitad de este año, dice: "Vamos a tener que preguntarle al Dr. Fauci".

"Creo que vamos a tener demoras", predice Gilligan, en general discreto, y reconoce el trabajo que hizo Gould durante sus largas ausencias. "El se va a hacer cargo. Va a ser genial, va a ser muy satisfactorio. Va a haber una espera, pero la espera valdrá la pena. Ese es el título".