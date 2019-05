A días del debut, Liliana Franco renunció a Intratables

Liliana Franco, una baja inesperada a días del debut de la nueva temporada

Pablo Montagna 6 de mayo de 2019 • 13:33

A días del estreno de la nueva y anunciada temporada de Intratables , la periodista Liliana Franco decidió dar un paso al costado. El viernes pasado a primera hora del día, vía e-mail a la gerenta de programación de América le anunció su decisión de renunciar al ciclo, ahora conducido por Fabián Doman, y le dio sus explicaciones, pero además le agradeció haber podido estar durante seis años en el programa. Luego, anoche, hizo pública su salida del envío, a través de varios tuits.

Nada hacía sospechar el jueves pasado, cuando gran parte del staff de Intratables se juntó en un hotel boutique de Palermo para darle el puntapié inicial a esta nueva etapa, que Franco -que estaba presente- decidiría horas después renunciar al programa. Sobre todo porque en ese encuentro estaban las máximas autoridades del canal y de la producción del ciclo.

Según pudo saber LA NACION, Franco tomó esta decisión luego de interiorizarse bien de cómo iba a ser su participación en el nuevo Intratables, ya que le cambiaban las condiciones de trabajo. A partir de este nuevo ciclo con Doman al frente, su presencia en el programa no iba a ser diaria, sino cuando la producción la llamara, lo que significaba que no iba a cobrar un sueldo fijo a fin de mes sino las veces que estuviera en el piso. Además le pedían que no estuviera en ciclos similares, dando a entender que le pedían cierta exclusividad.

"Renuncié con mucha tristeza, pero las condiciones laborales que me ofrecían eran imposibles de aceptar. El viernes le mandé una nota a Liliana Parodi [gerenta de programación de América] con mi renuncia y con mi profundo agradecimiento por haberme dado la oportunidad de estar seis años en uno de los programas más importantes de la emisora. Me llevo amigos, una enorme experiencia y el orgullo de haber participado en un ciclo que innovó a los programas periodísticos. Y le deseo todo lo mejor a Fabián Doman", dijo Franco a LA NACION.