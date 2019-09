Embarazada de 8 meses y medio, Eva De Dominici habló desde Los Ángeles sobre la polémica tapa que la convirtió en protagonista de memes y humoradas en las redes Crédito: Instagram

En muy poco tiempo su vida cambió por completo. Tras varios años de relación con Joaquín Furriel, Eva De Dominici se separó, hizo las valijas y se fue a trabajar al exterior. Allí, entre series y películas, se enamoró de su actual pareja, Eduardo Cruz -el hermano de Penélope Cruz- y, actualmente, está esperando su primer hijo junto al cantante español.

Si bien hasta el momento no se conocían muchos detalles de su embarazo (recién lo confirmó a los 5 meses y medio), la actriz se mostró, por primera vez, con ganas de hablar al respecto. "Me queda muy poquito, ya estoy en la recta final. Estoy de 36 semanas", dijo en diálogo con Intrusos, justo unas horas después de que se convirtiera en trending topic por dar la primicia de la buena noticia desde la tapa de un conocido semanario.

"Me costó salir a contarlo. Naturalmente quise guardarlo y compartirlo sólo con mi familia y amigos. Me recluí como en una burbuja para cuidar al cachorro (...). Tenía muchos miedos, nadie te explica lo que es un embarazo. Si bien es un sentimiento completamente nuevo y hermoso que no se compara con ningún otro, da miedo", confesó De Dominici, muy espontánea.

Luego, contó cómo fue el momento en el que se enteró de la noticia y aprovechó para hablar del derecho de las mujeres a abortar en algunos estados de California. "Me enteré cuando estaba en la clínica. Me sorprendió porque enseguida los médicos llegaron con papeles que tenían tres opciones: continuar con el embarazo, abortar o dar en adopción. Te dan tiempo para pensarlo y decidir. Allá lo toman como un tema de salud pública, de respeto por el cuerpo de la mujer", contó. "Son 9 meses donde uno da todo para que su bebé se desarrolle lo mejor posible. Yo viví todo esto deseándolo, pero no me quiero imaginar lo que debe ser vivirlo sin desearlo, de una manera forzada, debe ser muy cruel", aseveró la actriz, que mantuvo una activa posición a favor de la legalización del aborto el año pasado.

Sin ánimo de escaparse del tema, la actriz también se refirió a la polémica que se generó esta semana en torno a la tapa que hizo para revista Gente, donde se la vio notablemente tostada. "Estoy súper contenta porque las fotos fueron parte de una campaña de bikinis que estoy lanzando en estos días (...). Lo del color de piel fue una decisión estética mía, aunque la foto de tapa salió un poco más saturada; el resto de las fotos son diferentes. Si alguien se sintió ofendido, pido disculpas, no hubo malas intenciones", aclaró en torno a quienes la acusaron de apropiación cultural. Y enseguida agregó: "Sabía que iba a generarse esto porque no salí con una pose angelical, agarrándome la panza y sonriendo, sino haciéndome la sexy. Pero es lo que me identifica a mí, es algo que decidí con mi pareja".

Antes de despedirse del móvil, la futura mamá habló de su novio y aseguró que, si bien ya se conocían desde antes, volvió a reencontrarse con el hermano de Penélope y Mónica Cruz después de separarse de Furriel. "Edu es una persona súper celosa de su privacidad. Ha tenido novias muy conocidas [de hecho bromearon por un tatuaje que él tiene con el nombre de su ex, Eva Longoria] y lo vive a diario con su hermana también (...). Somos muy compañeros, es muy hermoso el amor que estamos viviendo. Estamos conociéndonos desde otro lugar como padres primerizos", confesó. Y en cuanto a su relación con la famosa familia de su pareja, aclaró: "Tanto Penélope como su marido Javier (Bardem) o Mónica y su mamá, Encarna, nos contienen y ayudan mucho. Nos hacen sentir su apoyo todo el tiempo y están presentes a la distancia porque viven en España".

Luego confirmó que, si bien el parto será en Los Ángeles, la pareja no descarta vivir en otro país en un futuro. Y frente a la pregunta de los panelistas de Intrusos sobre si habrá casamiento pronto aseguró: "Casarme por iglesia no sería una opción porque tanto Edu como yo no somos creyentes. Pero sí hemos hablado de celebrar nuestro amor algún día, con nuestro hijo de testigo".

Según contó De Dominici, Furriel fue uno de los primeros en enterarse de su embarazo. "Nunca perdimos comunicación, él fue mi primera relación seria. Terminamos muy bien, con ganas genuinas de que al otro le vaya bien. Cuando se enteró de mi embarazo me mandó un mensajito. Nos tenemos mucho cariño. Yo me quede muy encariñada con su hija, que es un sol y queremos seguir sabiendo de la vida del otro", aseveró