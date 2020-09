Agustín Sierra, el participante más sexy del Cantando 2020: "Empecé a despojarme de mis miedos" Crédito: Instagram

Si bien la música no es su fuerte, Agustín Sierra supo ganarse un lugar dentro del Cantando 2020 bajo el mote de "el más sexy del certamen". Feliz por la posibilidad de tener trabajo en plena pandemia, el actor reflexionó acerca de cómo es volver a la tele en un formato tan popular y confesó que jamás imaginó que iba a durar tanto en el reality.

Desde el parque de su casa en Pilar y con mate en mano, "Cachete" contó cómo se lleva con el éxito. "Entramos con la intención de crecer en lo vocal. Cuando me llegó la propuesta lo tomé como eso, como una posibilidad para aprender. Nunca me imaginé estar tanto tiempo en el certamen, pensé que a los tres o cuatro días me iban a echar porque canto muy mal. Estamos muy sorprendidos, muy contentos", reveló el exChiquititas.

"Pisar una pista tan importante, estar en un programa que lo ve todo el mundo y encima haciendo algo que uno no hace tan bien fue duro, pero a medida que fueron pasando las galas fuimos entendiendo algunas cosas para empezar a despojarnos de esos miedos, de esos nervios y empezar a disfrutarlo. Más allá de que los puntajes no sean altos, terminamos muy felices después de cada performance, realmente lo damos todo", advirtió.

Y si bien el actor tiene una larga trayectoria en el medio de la mano de Cris Morena, aseguró que el oficio del actor es muy volátil y en varias oportunidades tuvo que gestionar sus propios proyectos. "A mí me tocaron vivir cosas increíbles desde los 8 a los 20 junto a Cris Morena. Después me tocó la inversa, el camino de la autogestión, de cooperativas o estar en espacios más chicos y todo se agradece, todo sirve para formarse. Ahora agradezco de nuevo esta oportunidad, quizá en seis meses el laburo vuelva a bajar, así que trato de disfrutar lo más que se pueda", reflexionó el actor de Sex, viví tu experiencia.

En cuanto al mote de sex symbol que le pusieron en el programa, opinó: "Me lo tomo con humor. Entiendo que no soy Brad Pitt aunque es parte de lo que hago en Sex virtual, así que me lo tomo así".

Por último, Sierra comentó que los primeros meses de la pandemia fueron momentos complicados. "Fue un momento de mucha incertidumbre. Sex cortó a sala llena, después por suerte se reinventó hacia lo virtual. Pero entiendo que para todo el mundo fue difícil. Traté de ser optimista, de escribir, leer, hacer asados, estar con la familia. Fueron momentos de mucha introspección y reflexión", aseguró el actor que perdió a su papá y su abuelo en plena cuarentena.