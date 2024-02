escuchar

Durante esta semana, la doble eliminación en Gran Hermano dejó afuera a Alan Simone. A raíz de una serie de comentarios despectivos que tuvo para con algunas de sus compañeras, el público manifestó su repudio a través de un voto telefónico que determinó su expulsión de la casa. En una charla con LA NACIÓN, Alan habló sobre su polémica actitud, su vida antes del reality y por qué siente que lo debilitó su relación con Sabrina, otra de las participantes del reality.

-¿Cuál es el motivo que vos considerás fue el que te dejó afuera de la casa?

-Claramente lo que me dejó afuera de la competencia tuvo que ver con los malos comentarios que tuve. Eso es algo que sé que está mal, y por ese motivo es que me disculpé . Creo que el punto principal fue ese.

-¿Y pensás que hubo alguna rivalidad o alianza que también te jugó en contra?

-Tal vez el que yo haya estado mucho con Sabrina. Yo sabía que eso no era bueno para el juego, porque éramos blanco fácil para todos. Nosotros nos estábamos alejando mucho de los demás jugadores, y a la larga se nos iban a venir todos encima, pero a mí me hacía bien y yo hice lo que sentí. Pero mayormente salí por mis comentarios, porque por el voto de mis compañeros no salí, y la verdad es que la gente no me apoyó.

-Con respecto a Sabrina y su relación con su novio, fuera de la casa, ¿ustedes hablaban de ese tema?

-En la relación de ella con Brian yo no tengo nada que ver, ni qué decir, ni qué explicar. Eso es tema de ellos. Sabrina saldrá y arreglará sus asuntos con él, pero quiero lo mejor para ella, y no deseo que nadie esté mal. Ambos tienen que arreglar sus cosas, y ahí yo no puedo opinar ni meterme.

-¿Estás esperando que Sabrina salga de la casa, o ese ya es un capítulo cerrado?

- Nosotros hicimos la promesa de que quien saliera primero, iba a esperar al otro en el piso. Así que nos vamos a esperar, ver qué pasa, y cómo avanza todo.

-¿Cómo era un día en tu vida, antes de entrar en Gran Hermano?

-Yo desde chico que trabajo en el campo con mi viejo. No terminé la secundaria, y a los catorce años me fui trabajar al campo. Durante los últimos días antes de entrar en Gran Hermano, laburaba con mi viejo en el campo. De hecho, hasta los últimos castings, seguía trabajando como todos los días. Aparte de eso, si podía me gustaba ir al gimnasio. También soy de estar mucho con mi familia, con mi mamá y con mis hermanos, soy alguien muy amiguero. Mi vida es normalmente eso: trabajar, salir y estar con mi familia.

-¿Hubo alguien de tu entorno cercano que no respaldara tu decisión de entrar al reality?

-No, la verdad que nadie. Cuando le conté a mi familia, todos se pusieron muy contentos. Mi papá medio que no caía, no me dijo nada pero puso una cara rara, que no gustó mucho. Pero a medida que pasaban los días, él ya estaba recontento, me preguntaba cómo me iba con las entrevistas, y si había quedado o no. Yo estoy muy agradecido con ellos, porque me apoyaron siempre.

-¿Y tu trabajo en el campo en qué consistía?

- Yo trabajaba con el tema de la cosecha, el cereal, la siembra, la fumigación y todo lo que es cultivo . Cuando estaba con los castings, me agarraron en el galpón reparando las máquinas, entonces ahí tenía más tiempo para las entrevistas. Después ya estaba por arrancar con la cosecha, pero pude arreglar con mi viejo y le avisé que a partir de una fecha determinada ya no iba a poder seguir porque había quedado en el programa. Entonces dejé el trabajo y me vine para acá.

-¿Cómo ves tu futuro, de qué forma te gustaría aprovechar la exposición de Gran Hermano?

-No estoy pensando mucho en eso ahora, estoy viviendo y disfrutando todo lo que está pasando, que es algo hermoso. Ahora estoy pensando en volver, quiero ir al repechaje y entrar en la casa de nuevo. También quiero ir a todos los programa que pueda, porque en todos lados me tratan de diez. Sí me gustaría cantar, yo lo dije una vez, eso es algo que siempre me gustó, pero no sé qué va a surgir.

-Vos entraste soltero a la casa, ¿tenés ganas de estar con alguien?

-Claro, yo entré sin pareja al reality, y por ahora no le tengo miedo al amor. Si se tiene que dar, que se dé. No es que vaya a esquivar a alguien porque quiera estar soltero. Ahora estoy solo, pero si tengo que estar con alguien que me guste, voy a hacerlo sin dudas.

-¿Quién te gustaría que gane Gran Hermano?

-Primero que nada, me gustaría ganarlo a mí. Al principio me veía como un ganador, pero después se me fue cayendo la casa encima. Tal vez puede que gane Furia, pero creo que Zoe y Rosina tienen muchas chances de ganar Gran Hermano.

