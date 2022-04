Alejandro Fantino se despidió de Intratables: “Intenté hacerlo con la mayor profesionalidad que pude”

El programa del jueves de Intratables no fue distinto al resto: el conductor, los panelistas habituales y un puñado de invitados debatieron sobre los temas candentes del día: el casamiento de Jorge Lanata y la ley de alquileres, entre ellos. Sin embargo, a las 23.24, Alejandro Fantino decidió tomarse los minutos finales para despedirse del ciclo, que lo tuvo como cuarto conductor, tras la salida de Santiago Del Moro, Guillermo Andino y Fabián Doman.

“En la televisión pasa algo, por lo menos yo lo interpreto así, similar a lo que le ocurre a un bailarín, a un jugador de fútbol, o a un jugador de tenis. Yo vengo del mundo del periodismo deportivo y soy una persona que ama al deporte; entonces, entiendo esta profesión un poco ‘deportivamente’”, comenzó su largo discurso, plagado de imágenes ‘futboleras’.

Y continuó: “¿Por qué digo lo del bailarín? Porque hoy pensaba que una vez, hablando con Maximiliano Guerra o con Julio Bocca, ellos me contaban que muchas veces pidieron ir a bailar al San Carlos de Nápoles, o al Bolshói, o a la Scala de Milán, o bailar en algún buen teatro en Londres, ni hablar del Colón. Y como tengo muchos amigos que son jugadores de fútbol, algunos han podido elegir equipos porque querían jugar en una ciudad o porque querían sentir lo que era jugar en ese equipo, en Europa o también acá. Intratables es eso, es un equipo de fútbol, es una institución, es como decir ‘juego al fútbol y me di el gusto de jugar en el Real Madrid o en el Barcelona, o en el Inter, en Boca o en River’”.

Luego aseguró que al momento de aceptar la propuesta de conducir el programa, lo hizo sabiendo que era solo una cuestión temporal: “Es un equipo grande. Primer punto, por qué quise venir a conducir Intratables por un tiempo, porque yo sabía que era un tiempo nada más. (...) A mí me propuso venir a conducir Intratables Daniel Vila en su casa, tomando un café, cenando. Y me tiré de cabeza en venir a jugar acá. Primero porque es un equipo grande y yo tenía ganas de jugar en un equipo grande como este. Tuve que dejar algunas cosas importantes para mí ... Yo trabajaba en ESPN, yo trabajo en Disney, en una señal internacional, y me corrí a la señal número dos porque yo quería venir a jugar a este equipo”.

“Además, quería venir a conocer a otro sujeto político, gente de la política que yo no conocía haciendo Animales Sueltos, porque no venían. Porque Animales Sueltos tenía un invitado o dos por noche y te venía un ministro, te venía un vicepresidente o te venía presidente. Entonces, yo tenía ganas, por curioso, de conocerlos, y no tenía forma de hacerlo si no venía acá”, agregó.

También explicó cuál es su situación contractual con el canal: “ Se me termina el contrato en América; tengo unos meses más de contrato con el canal y no sé si seguiré o no seguiré. Eso depende de una dinámica que se va dando, son cuestiones que no defino yo solo, sino que también depende del interés del canal ”.

Sobre su partida, indicó: “Me voy gratamente sorprendido, por haberlos conocido a ellos. Yo me voy construido de acá adentro. Vine a aprender, a hacer una especie de máster a este programa... Yo soy conductor de televisión: conduje realities en México, conduje Escuela para maridos, El Show del Fútbol, El Show de Boca, relaté fútbol, me tocó entrevistar, hacer un programa político como Animales Sueltos que ahora vuelve. Pero digo, a Intratables vine a aprender y me voy con un ‘mastercito’ hecho”.

“Este programa no termina. Un programa como este es una marca, es una línea de producción en una marca grande que es América. Entonces, es como que se deja de hacer tal auto por un tiempo; pero esto no es que se termina y no vuelve nunca más”, reflexionó. Y aventuró: “ Tal vez Intratables siga los fines de semana o el año que viene... Intratables tuvo miles de conductores, todos uno mejor que el otro. Yo soy simplemente una anécdota en este camino largo de 10 años de Intratables ”.

Sobre su futuro inmediato, Fantino precisó: “Me estoy despidiendo hoy porque voy a hacer Animales Sueltos. Si dios quiere, la primera semana de mayo estamos volviendo con ese clásico. Tengo ganas de hacerlo. Me voy muy feliz porque estos pibes son tremendos”. Y siguiendo con el tono ‘futbolero’, sumó: “¡No saben lo que es jugar acá! Lo fácil que es jugar en este equipo. Todos. Los que están y los que estuvieron. No te yerran una pared: levantás, tocás, hacés una seña, la pelota viene a la cabeza. Porque la producción es brillante. Porque hay que juntar a seis invitados por noche. Veo a los chicos coordinando los taxis y es la torre de control del aeropuerto de Frankfurt. No los puedo nombrar porque no tengo todos los nombres, pero la verdad, lo tengo que decir: es la producción más efectiva con la que me he encontrado en mis 27 años de carrera de televisión y de radio. Es brillante. Por eso este programa es un éxito y va a seguir siéndolo ”.