Video: así fue el duro cruce entre Alejandro Fantino y Ernesto Tenembaum
Las declaraciones sobre la Marcha Federal Universitaria desataron un intenso ida y vuelta entre ambos periodistas
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La cuarta Marcha Federal Universitaria, realizada el martes 12 de mayo, volvió a poner el debate en el centro de la escena y generó repercusiones que fueron más allá del ámbito educativo y político. En ese contexto, Alejandro Fantino cuestionó el reclamo y lanzó frases que generaron polémica, como “No me vengan a correr con que se desfinancia”, lo que derivó en una rápida respuesta de Ernesto Tenembaum, quien retrucó: “Nadie está hablando de vos”. Así comenzó un fuerte ida y vuelta entre ambos periodistas, con posturas enfrentadas que rápidamente captaron la atención.
Desde Radio con Vos, Tenembaum cuestionó el enfoque del conductor y retrucó: “Nadie está hablando de vos”, antes de cerrar con una crítica aún más fuerte: “Entrás en una que decís ‘a este tipo ¿qué le pasa? ¿por qué se pone tan nervioso?’. Es un lugar medio ridículo”. Tras esto, en Neura, Fantino respondió con dureza y lanzó: “Te vas a tener que poner a estudiar, Ernesto, no alcanza con la carrera de periodismo”, para luego redoblar la apuesta con otra frase: “Laburate un poco intelectualmente porque estás flojito, papá. No tenés ni de dónde agarrarte”.
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