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Video: así fue el duro cruce entre Alejandro Fantino y Ernesto Tenembaum

Las declaraciones sobre la Marcha Federal Universitaria desataron un intenso ida y vuelta entre ambos periodistas

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El descargo de Alejandro Fantino que terminó con un fuerte cruce con Ernesto Tenembaum
El descargo de Alejandro Fantino que terminó con un fuerte cruce con Ernesto Tenembaum

La cuarta Marcha Federal Universitaria, realizada el martes 12 de mayo, volvió a poner el debate en el centro de la escena y generó repercusiones que fueron más allá del ámbito educativo y político. En ese contexto, Alejandro Fantino cuestionó el reclamo y lanzó frases que generaron polémica, como “No me vengan a correr con que se desfinancia”, lo que derivó en una rápida respuesta de Ernesto Tenembaum, quien retrucó: “Nadie está hablando de vos”. Así comenzó un fuerte ida y vuelta entre ambos periodistas, con posturas enfrentadas que rápidamente captaron la atención.

Fantino y Tenembaum cruzaron posturas y protagonizaron un intenso debate
Fantino y Tenembaum cruzaron posturas y protagonizaron un intenso debate

Desde Radio con Vos, Tenembaum cuestionó el enfoque del conductor y retrucó: “Nadie está hablando de vos”, antes de cerrar con una crítica aún más fuerte: “Entrás en una que decís ‘a este tipo ¿qué le pasa? ¿por qué se pone tan nervioso?’. Es un lugar medio ridículo”. Tras esto, en Neura, Fantino respondió con dureza y lanzó: “Te vas a tener que poner a estudiar, Ernesto, no alcanza con la carrera de periodismo”, para luego redoblar la apuesta con otra frase: “Laburate un poco intelectualmente porque estás flojito, papá. No tenés ni de dónde agarrarte”.

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