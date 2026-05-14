Video: así fue el duro cruce entre Alejandro Fantino y Ernesto Tenembaum

La cuarta Marcha Federal Universitaria, realizada el martes 12 de mayo, volvió a poner el debate en el centro de la escena y generó repercusiones que fueron más allá del ámbito educativo y político. En ese contexto, Alejandro Fantino cuestionó el reclamo y lanzó frases que generaron polémica, como “No me vengan a correr con que se desfinancia”, lo que derivó en una rápida respuesta de Ernesto Tenembaum, quien retrucó: “Nadie está hablando de vos”. Así comenzó un fuerte ida y vuelta entre ambos periodistas, con posturas enfrentadas que rápidamente captaron la atención.

Fantino y Tenembaum cruzaron posturas y protagonizaron un intenso debate

Desde Radio con Vos, Tenembaum cuestionó el enfoque del conductor y retrucó: “Nadie está hablando de vos”, antes de cerrar con una crítica aún más fuerte: “Entrás en una que decís ‘a este tipo ¿qué le pasa? ¿por qué se pone tan nervioso?’. Es un lugar medio ridículo”. Tras esto, en Neura, Fantino respondió con dureza y lanzó: “Te vas a tener que poner a estudiar, Ernesto, no alcanza con la carrera de periodismo”, para luego redoblar la apuesta con otra frase: “Laburate un poco intelectualmente porque estás flojito, papá. No tenés ni de dónde agarrarte”.