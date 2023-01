Del enojo por un chorizo a los guiños de complicidad: así fue la relación de Shakira y Antonela Roccuzzo a través de los años

escuchar

Que se llevan bien, que no se pueden ni ver. Que se tenían celos, que eran rivales. Desde que Shakira y Gerard Piqué empezaron a salir, allá por 2010 , la relación entre la colombiana y Antonela Roccuzzo, la mujer de Lionel Messi, llamó la atención de la prensa de todo el mundo . Las especulaciones y rumores giraban en torno a que las dos mujeres parecían no tolerarse, pese a que los jugadores del Barcelona eran íntimos amigos.

Si bien no hubo un escándalo o un conflicto público, lo cierto es que ambas mujeres nunca dieron señales de tener buena relación ni tampoco se esforzaron jamás por desmentir los rumores de enemistad.

Fue recién hace unos meses, cuando Shakira y Piqué se separaron en no muy buenos términos, que Antonela comenzó a expresar públicamente su apoyo a la cantante. La argentina comenzó a enviarle tímidos pero efectivos comentarios de aliento en redes sociales, haciendo público su apoyo y empatía por el difícil momento que le tocaba atravesar .

Una muestra de esto sucedió el pasado 1 de enero. En su cuenta de Instagram, Shakira –quien este miércoles estrena la session #53 junto a Bizarrap- publicó un emotivo mensaje para despedir el año: “Aunque continúen abiertas nuestras heridas en este nuevo año, el tiempo tiene manos de cirujano. Aunque alguien nos haya traicionado hay que seguir confiando. Ante el menosprecio, seguirse valorando. Porque hay más gente buena que indecente. Más gente empática que indolente. Son menos los que se van y más los que permanecen a nuestro lado . Nuestras lágrimas no son un desperdicio, riegan el suelo donde nacerá el futuro y nos hacen más humanos, para que en medio del desamor se pueda seguir amando”.

Antonela Roccuzzo reaccionó al contundente posteo de Shakira Instagram: shakira

Entre los miles de likes y comentarios que recibió su posteo, hubo uno que llamó la atención: el de Roccuzzo. La empresaria argentina reaccionó con tres corazones, dando una clara señal de repentina empatía. Su respuesta consiguió más de 21.000 “me gusta” y casi 300 comentarios de usuarios, quienes le agradecieron su apoyo a la artista.

Sin embargo, no es la primera vez que la rosarina busca un acercamiento –al menos públicamente- con la artista. Hace unos meses, la intérprete de “Monotonía” y “Te felicito” se expresó en redes sociales para compartir varios textos dedicados a su padre, quien tuvo una recaída de salud apenas unas semanas después del escandaloso divorcio.

Antonela y Shakira, en una de las pocas fotos juntas que se hicieron públicas Instagram

“Con mi papá de alta, ya en casa y en el camino ascendente, ayudándole con su estimulación cognitiva después del traumatismo. Gracias a todos por arroparnos con su inmenso cariño”, compartió la artista junto con un video donde se ve a la colombiana, cuidando y estimulando a su padre en la recuperación. En cada una de estas publicaciones, Antonela comentó con corazones rojos.

Pero, ¿es recíproca esta buena onda? Al menos no lo es públicamente. Shakira ni siquiera sigue a Roccuzzo en Instagram y, menos aún, hace comentarios en sus redes. De hecho, ni siquiera la saludó cuando Argentina salió campeón en el mundial de Qatar .

El origen de la supuesta mala onda

Todo empezó cuando Shakira y Piqué se conocieron en la previa del Mundial de Sudáfrica en 2010, cuando la colombiana causó furor con su hit “Waka Waka”. Según esta versión, el jugador del Barça y la cantante comenzaron a salir y les fueron infieles a sus respectivas parejas: Shakira estaba de novia con Antonio de la Rúa, y Piqué salía con Nuria Tomás, amiga íntima de Antonela.

Otras versiones aseguran que el catalán ya había terminado su relación con Nuria, pero que el coqueteo sí ocurrió mientras el futbolista estaba de novio. A Roccuzzo, que fue testigo de toda esta situación, le habría costado aceptar la infidelidad, mantenerse imparcial y no tomar partido por su amiga, y por eso solía mostrarse a disgusto cuando le tocaba compartir una situación con la estrella colombiana.

Octubre de 2016: Piqué y Shakira llegan a la escuela infantil de fútbol del Barcelona y saludan a Messi, Luis Suárez y Sofía Balbi, pero Antonela parece demasiado concentrada en otra cosa Grosby Group - LAgencia/The Grosby Group

Otras versiones apuntan a una conflictiva cena que la familia Messi organizó en su casa de Barcelona, junto a otros compañeros de equipo. El menú fue bien argentino: asado.

Todo eran risas hasta que el parrillero sirvió un chorizo en el plato de la colombiana. Según trascendió, Shakira comenzó a lanzar comentarios despectivos, aunque sin perder el humor: “¡Sáquenme esto de mi vista! ¿Qué es esto que me sirven?”. Sin embargo, esa actitud no le habría caído nada bien a la rosarina que, como se sabe, no es amiga de llamar la atención. A partir de ese momento, la estrella oriunda de Barranquilla habría quedado excluida de las reuniones entre amigos.

Al parecer, la cantante es bastante obsesiva con su alimentación y la de sus hijos, Sasha y Milán, prefiriendo siempre los alimentos saludables y caseros a los procesados. Incluso, aseguran que se despierta bien temprano a la mañana para planificar su dieta y la de los pequeños, supervisando que no consuman sales, azúcares y snacks en exceso.

¿Un desplante en plena boda?

En 2017, Lionel y Antonela se casaron y celebraron con una gran fiesta en Rosario, ciudad que los vio nacer. Entre los más de 250 invitados se encontraban Neymar, Xavi Hernández, Cesc Fábregas y, por supuesto, Piqué y Shakira.

Gerard Piqué y Shakira, durante su arribo a la ciudad de Rosario Marcelo Manera - LA NACION

Según contaron varios testigos, la colombiana abandonó repentinamente la pista de baile cuando empezó a sonar “La bicicleta”, canción que grabó junto a Carlos Vives y que era un hit en aquellos años. Aunque es posible que la artista sólo haya ido al baño, muchos interpretaron que se sintió “molesta” al escucharse, por lo que le pidieron al DJ que no incluyera más sus temas en toda la noche.