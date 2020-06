Analía Franchín, sobre Diego Maradona: "Reemplazó una adicción por otra" Crédito: Captura de pantalla

"En este momento, nadie sabe nada de él. Evidentemente, Diego Maradona reemplazó una adicción por otra . Claramente no puede decidir, ni él ni nadie que tenga ese nivel de adicción. Porque un día está bárbaro y otro divaga tanto que no sabés qué le pueden hacer firmar o decir. Tiene que ir a recuperación. No es tan fácil, pero van a tener que tomar una decisión", opinó Analía Franchín este martes, en Intrusos .

La panelista fue pareja de Guillermo Cóppola y conoce muy bien al exfutbolista. "Lo ves en ese video ahí sentado y sabés que no es él. Lo veo peor que en el video del baile con Verónica (Ojeda), porque ahí ves que está un poco borracho, bailando, pero es él. Acá está guionado. Me hace acordar a la película Misery , falta que le partan una máquina de escribir en las piernas. Estoy de acuerdo con Dalma y Giannina, que quieren que se recupere", señaló.

Al hablar de Matías Morla, abogado de Maradona, Franchín fue implacable: "Claramente está engrampado como una garrapata, chupándole la sangre. Todos los años que estuve con Guillermo jamás lo escuché metiéndole fichas en torno de alguien, siempre trató de bajarle los decibeles y no subírselos. Morla trata de separarlo de todo el mundo, es un fagocitador que se lo va comiendo. Este Diego que estuvo tan mal y resurgió en La noche del 10 , se les va a terminar muriendo a ellos y tendrán que salir a decir qué pasó".

Finalmente, Franchín opinó sobre separación de Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés . "Hay mucho hermetismo pero yo creo que vuelven a estar juntos. Se van a reconciliar. Para mí, él está muerto con ella. Noto algo distinto en la comunicación de cada uno de ellos, aunque creo que se llevan bien", explicó, al tiempo que se diferenció de la modelo y actriz: "Si me separara, saludaría al padre de mi hijo en el día del padre".