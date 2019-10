Andrea del Boca y Ricardo Biasotti, cara a cara en la justicia

Andrea del Boca y Ricardo Biasotti se cruzaron en Tribunales esta mañana Fuente: Archivo

Después de 15 años y unas cuantas acusaciones mediáticas, Andrea del Boca y Ricardo Biasotti se encontraron nuevamente cara a cara. Fue en el marco de una nueva audiencia de conciliación que los padres de Anna Chiara estuvieron frente a frente y, aunque aún no llegaron a ningún acuerdo, trascendió que el encuentro fue muy cordial y tranquilo.

En el año 2002, la actriz demandó a su ex por violencia de género. En ese momento, Del Boca mostró en el programa de Jorge Rial los moretones que le habría ocasionado una fuerte pelea con Biasotti, aunque la justicia terminó por declarar inocente al empresario. Como respuesta, él le hizo una contrademanda por daños y perjuicios, por una suma que ascendería al medio millón de dólares. Ese fue el motivo, de hecho, por el que la ex pareja volvió a reunirse hoy ante la justicia.

Biasotti habló con Confrontados a la salida del juzgado y aseguró que tiene buena voluntad para que las cosas se solucionen de la mejor manera. "Nos pidieron que no habláramos, pero mis letrados sí pueden hacerlo. No me gusta hablar de los temas de familia, respétenme eso por favor", pidió, de modo muy amable, a la cronista del programa. Y si bien no quiso ahondar en detalles, contó cómo sigue la causa: "Fue a un cuarto intermedio y se va a citar una nueva audiencia, por eso nos pidieron que no hablemos ni hagamos ningún comentario. Esta es una demanda que tiene 15 años, es obsoleta ya. Esperemos y veamos qué pasa la próxima", expresó.

En cuanto a si, a partir de esto, tiene intenciones de recuperar la relación con su hija Anna Chiara, el empresario advirtió: "Como padre siempre deseo estar cerca de mi hija y tener una buena relación como tengo con mi otra hija; es lo que cualquier padre puede desear. Pero Anna ya es adulta y toma sus propias decisiones, ya no depende de mí, ni de un juzgado, depende de ella. Yo, como padre, siempre tengo la esperanza de que tengamos la relación que nos merecemos, ella como hija y yo como padre", reflexionó muy sincero.

La palabra del abogado de Andrea del Boca

Si bien la reina de las telenovelas aún no se pronunció al respecto, sí lo hizo su abogado, Juan Pablo Fioribello. Tras afirmar que hubo un trato muy cordial entre las partes ("se saludaron con un beso y se hablaron con mucho respeto"), el letrado señaló que su clienta está dispuesta a llegar a un acuerdo y dar vuelta la página.

"Esta es una demanda que tiene mucha antigüedad, fue iniciada en 2006. La situación en ese momento era diferente a la de hoy. Él inicio una demanda por daños y perjuicios, nosotros entendemos que no existe tal daño. Sin embargo, la jueza llamó a ambas partes porque esto estaba 'planchado' y pidió una audiencia de conciliación para ver si pueden llegar a un acuerdo", relató Fioribello, quien confirmó que la audiencia se pospuso porque los abogados de la otra parte pidieron más tiempo.

"Tanto ellos [en referencia a los abogados de Biasotti] como yo, llegamos a esta causa recientemente. Nosotros queremos mirar para adelante y tratar de tener una vida más sana", confesó el representante legal y amigo íntimo de Del Boca. En cuanto al trato entre ellos, agregó: "Se saludaron y hablaron muy cordialmente. Como dos personas adultas que quieren solucionar este conflicto".

Frente a la posibilidad de que, a partir de este acercamiento, haya un reencuentro entre Biasotti y su hija, opinó: "Es un tema muy sensible y delicado, tanto para un lado como para el otro. Anna es una mujer de 18 años, adulta, que ha dado testimonio muy fuerte de cosas que dice haber vivido en su momento".

"Anna nunca se metió en esto, pero debe querer que sus padres estén en paz. Ella ha elegido no tener trato con su padre por cosas que vivió. Andrea tampoco tiene ganas de andar con litigios de hace años, hay que dar vuelta la página", concluyó el abogado, dando a entender que hay posibilidades de llegar a un acuerdo muy pronto.