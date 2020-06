Andrea del Boca habló de la causa judicial por Mamá Corazón, del feminismo y de la muerte de Gustavo Guillén Fuente: Archivo

En plena cuarentena, Andrea del Boca charló con Nosotros a la mañana y, tras contar como pasa sus días en aislamiento, habló de su causa judicial por la ficción Mamá Corazón , recordó a su compañero de telenovelas Gustavo Guillén y deslizó que tiene un nuevo candidato virtual .

Desde su casa, y conviviendo con su madre, su tía y su hija Anna Chiara , la actriz hizo referencia a la necesidad de tomar consciencia en este difícil momento. "Al principio pensé que el mundo nos estaba dando señales para que el ser humano se dé cuenta cuánto daño le hace al universo, para ser más solidario, cuidar al otro. Pero viendo lo que pasó en Estados Unidos y lo que está pasando con la comunidad Qom, me duele y me enoja. Pienso de qué manera podemos cambiar, concientizar y no ser más testigos, cómo involucrarnos para cambiar todo esto", reflexionó.

En cuanto a cómo sigue la causa judicial de su hija Anna Chiara contra su padre Ricardo Biasotti , contó: "La justicia está paralizada por la pandemia. Es algo que uno tiene que trabajar todos los días, porque al estar en casa uno tiende a meterse para adentro. El encierro te conecta con el dolor, remueve cosas. Trato de que mi hija pueda expresar sus sentimientos y se sienta segura para seguir adelante con la decisión que tomó. Uno tiene que estar muy fuerte para acompañar y contener porque nadie elige pasar por una situación así, es espantoso".

"Siempre traté de criarla en libertad, con seguridad. Le tocó vivir a una edad en la que los niños son mucho más indefensos a un abuso de poder. Entonces trato de sacarle ese miedo y que no se sienta culpable. Por eso uno todos los días tiene que estar pendiente", agregó sobre como intenta acompañar a su hija en este proceso.

Con más de 50 años de trayectoria, la reina de las telenovelas recordó a su compañero Gustavo Guillén, quien falleció hace unos días . "La verdad me sorprendió porque no sabía que estaba enfermo. Fue un shock. Era un gran tipo, una gran persona y profesional, un gran compañero. Las telenovelas llevan mucho tiempo entonces ahí es donde se conocen las personas. Siempre era un placer encontrarnos", confesó. Y enseguida reveló una anécdota: "Nos reíamos porque siempre me decía: 'a mí siempre me toca ser el villano, el que nunca vive las historias de amor'", dando a entender las ganas del actor por ser su galán.

Muy comprometida con la lucha feminista, Del Boca advirtió como en sus telenovelas siempre intento dar un mensaje positivo: "En mis telenovelas siempre traté de involucrar temas sociales. Tocar ciertos temas para que ayuden a concientizar, para que las mujeres se empoderaran. Las mujeres no tenemos que caminar ni tres pasos por delante ni por detrás sino a la par. Cada 36 horas muere una mujer, entonces no podemos olvidarnos de eso. Cada uno desde su lugar tiene que mantener conciencia, participar e involucrarse", reflexionó, a cinco años de la primera marcha del movimiento Ni Una Menos .

Minutos después, la actriz habló de la causa judicial por Mamá Corazón , una serie que recibió presupuesto del Estado y nunca se emitió: " Mi padre de la tristeza entró en una depresión que lo llevó a tener una enfermedad terminal . Los tiempos de la justicia no son los de la vida. Juan Pablo Fioribello [su abogado y manager] me permitió sacarme una mordaza y contar mi verdad; ha puesto mucha luz y claridad en el tema. Yo estoy tranquila porque hice lo que había que hacer. Estoy ansiosa porque esto se aclare de una vez por todas. No solo tengo todas las pruebas sino que pidieron una pericia contable y lo que quedó demostrado es que el dinero se invirtió en esa serie", explicó.

Por último, Andrea habló sobre su estado sentimental y compartió sus ganas de volver a enamorarse. "Creo que la cuarentena te sensibiliza mucho más. No sé si me casaría porque no es fácil encontrar un hombre que me banque mi independencia, porque trabajo desde los 3 años. Entonces tengo que encontrar alguien que entienda que mi carrera no es una competencia sino que hace esta mujer que soy".

Sin embargo, una pregunta de Tomás Dente dio a entender que su corazón ya tendría dueño. "¿Hay un novio virtual por ahí? ¿Alguien por México tal vez?", inquirió el periodista. Tras largar una gran carcajada, Del Boca negó la información pero a medias: "No, no, está más cerca. Pero nos tenemos que ir al corte".