Andrea Frigerio habló sobre la polémica alrededor de Poné a Francella y apuntó contra Julieta Prandi: “Hay que respetar el contexto”

El regreso de Poné a Francella a la programación de Telefe provocó una ola de críticas, especialmente por un tipo de humor que ese momento era aceptado y hasta celebrado, pero hoy no es recibido con tanta liviandad. La principal impulsora de las críticas fue Florencia Peña, puntualmente por el segmento “La nena”, en el que participaba junto al actor y Julieta Prandi. Su opinión generó primero la reacción de El Puma Goity -“Es un programa de humor y punto, y te lo tomás con humor”-, y ahora es otra de las protagonistas del ciclo, Andrea Frigerio, la que reflexionó acerca de las críticas recibidas y la cultura de la cancelación.

“No volví a verlo cuando lo pusieron al aire, pero si uno piensa que hay determinadas épocas y determinados códigos de humor y lo acepta de esa manera... Si tenés ganas de verlo, lo ves, y si no está el control remoto y lo cambiás. Nadie te obliga a mirarlo y hay varias ofertas para elegir ”, dijo Frigerio en el programa Mitre Live, conducido por Juan Etchegoyen .

Profundizando su idea, la actriz y conductora afirmó: “Si seguimos con ese criterio de no poner algo que se hizo en los 90 o los 80, no podríamos ver muchas cosas, como Los tres chiflados, donde se la pasaban golpeándose y diciéndose ‘gordo’ o ‘petiso’. (...) “Hay que respetar el contexto, tampoco se podría ver Casados con hijos y un montón de ficciones que tienen códigos noventosos o de los 2000, que son muy distintos a los de hoy en día″.

Sobre la polémica desatada, Frigerio relató que mucha gente la contactó a partir de la vuelta de Poné a Francella, pero que le parecía una cosa ya antigua. “Había un sketch que yo hacía que era el de los cuñados y es un sketch que hoy podría estar al aire tranquilamente. No recuerdo que tuviera alguna interferencia de lo políticamente correcto, y me decían de volver a hacerlo” , afirmó.

Julieta Prandi como "La Nena" en el sketch de Poné a Francella (Foto: captura TV)

Sobre las recientes declaraciones de Julieta Prandi acerca de su experiencia en el programa y la problemática detrás del sketch “La nena”, la exmodelo expresó que “no sabía a qué se refería Julieta (Prandi) al decir que vivió situaciones incómodas” durante las grabaciones. “ Me gustaría saber por qué lo dijo. Yo no viví situaciones de ese estilo, en ese u otro programa . Siempre viví un clima de armonía”, señaló.

Sobre el final de la entrevista, Frigerio habló sobre su relación con Guillermo Francella: “ A Guillermo lo considero un amigo, pasan los años y su trabajo es cada vez mejor . Me encanta que a mí me digan cosas, que me corrijan cosas. Guillermo me dice todo, me ayuda a ecualizar los tonos y me gusta escuchar los consejos de la gente”.

Poné a Francella: humor, controversias y roces

Con la reposición, en enero, del ciclo humorístico que protagonizó Francella entre los años 2001 y 2002, no tardaron en pronunciarse las críticas respecto al tono humorístico de los segmentos por parte de sus protagonistas. En una entrevista para el canal de streaming Olga, Florencia Peña admitió que, según ella “no es correcto emitirlo de vuelta, más de 20 años después”, y que el programa “estaba pasado”.

En relación al controversial sketch de La nena- del que Peña participaba-, la actriz comentó: “Era ilegal entonces, ya estaba mal. Lo que pasa es que Julieta Prandi era la chica del momento . Yo amo Poné a Francella, pero lo amé en su momento. No sé, me pregunto, si es un programa para verlo hoy”.

Florencia Peña, en la mesa de Mirtha Legrand

Luego de las declaraciones de Peña, quien se sumó a las críticas fue la propia Prandi. “ Quizás, en mi experiencia, yo no la pasaba bomba, era mi primer trabajo y había un montón de situaciones que quizás eran incómodas para mí. No importa cuales”, remarcó.

Sin embargo, quien defendió el regreso del programa fue Gabriel “El Puma” Goity, y respondió acerca de los dichos de sus excompañeras. “Me parece muy bien que esté Poné a Francella. Lo prefiero antes que otras cosas que se ven, que son espantosas y supuestamente son modernas y respetuosas (...). Cortémosla, terminémosla”, expresó el actor y sobre los dichos de Florencia Peña dijo: “Es una opinión de Florencia [Peña], qué sé yo, pero el público está encantado”. Tanto Goity como Peña hablaron al respecto durante el último programa La noche de Mirtha, en el que ambos estuvieron invitados.

A pesar de que el rating era favorable en principio, las críticas afectaron la continuidad del programa en el aire y, después de un mes, fue levantado de la programación. “ Poné a Francella era un especial por los 35 años del canal. Este fin de semana ya arranca Pasapalabra y se acomoda la programación”, explicaron desde Telefe.

