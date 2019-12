Andrea Rincón: "Los creadores de Toy Story me copiaron la idea de la película"

La actriz sorprendió en PH: Podemos Hablar al deslizar una peculiar teoría Crédito: Captura de TV

15 de diciembre de 2019 • 08:35

El programa conducido por Andy Kusnetzoff, PH: Podemos Hablar, propone a sus invitados pasearse por una gran variedad de tópicos. Por lo tanto, anoche, en la pantalla de Telefe, Andrea Rincón tuvo la posibilidad de deslizar una teoría en la que viene pensando desde hace varios años: que la idea de la saga de Toy Story surgió de sus experiencias en la niñez.

En el segmento inicial del programa, "Punto de encuentro", Andy invitó a pasar al frente "a los que creen que existe vida en otros planetas". Luego de que Julieta Prandi lo hiciera sola y se explayara al respecto, Rincón hizo lo propio, aunque sin avanzar. "Yo creo en todo, para que te des una idea, cuando era chica miraba rápido a los juguetes para ver si se movían", compartió la actriz ganadora del Martín Fierro.

A los pocos minutos, reveló que ver Toy Story por mi primera vez la trasladó de nuevo a esas épocas de inocencia. "Cuando apareció Toy Story dije '[los creadores] me copiaron la idea', o a otro nene también le pasaba lo mismo que a mí'", manifestó la actriz, generando risas en el conductor y en el resto de los invitados.

Andrea Rincón, ¿creadora de Toy Story? - Fuente: Telefe 00:58

Video

"Yo también pensaba que los muñecos tenían vida cuando me iba a dormir" concluyó Andrea al responder la consigna inicial. Toy Story -producida por Pixar y dirigida por John Lasseter- se estrenó en 1995, y es el primer film de la saga que tuvo este año su cuarta entrega, con un éxito arrollador.

Asimismo, en otra instancia del programa, la actriz de Argentina, tierra de amor y venganza también aludió a una temática más seria, vinculada a su campaña contra el bullying, al contar que sufrió violencia, y que alejarse de lo tóxico fue una de las decisiones más complejas por las que tuvo que atravesar en su vida.

"Me alejé de muchas cosas que me hacían mal, sobre todo de lo tóxico. Lo peor son las personas y me relacioné con muchas personas tóxicas. Es difícil. Cuando vos podés dejar a esa persona, tenés que sanar porque te dejan una herida, donde tenés que estar años y años", aseguró. "Yo todavía sigo hablando de esta persona en terapia, todavía sigo sin tener una relación porque estoy sanando. Cada vez que conozco a alguien tengo pánico", contó.