Andrea Taboada contó que fue víctima de violencia de género: "El miedo te paraliza"

Esta mañana, mientras en Los ángeles de la mañana trataban el tema de la separación de Miss Bolivia, Andrea Taboada confesó haber sido víctima de violencia de género en el pasado. Si bien aseguró que nunca llegó a recibir golpes, la periodista contó varios episodios que sufrió a lo largo de los once meses de relación y por los cuales tuvo que abandonar su domicilio con lo puesto.

"He pasado situaciones que no llegaron a golpes pero que te acobardan por miedo a que te hagan algo. Si te esconden las llaves de tu casa para que no salgas, te esconden la agenda porque no saben qué es lo que estás haciendo y tus horarios, si te van a esperar a la puerta del trabajo porque no creen que estés trabajando en esa radio...", puntualizó Taboada acerca de las situaciones que tuvo que atravesar.

Sorprendido por su relato, el conductor del programa comenzó a indagar al respecto. "Lo primero que hice fue quedarme quieta y me bloquée. Yo tenía miedo. El maltrato empezó progresivo. Yo trabajaba en radio con [Marcelo] Longobardi y me cuestionaba por qué era a la madrugada. Me escondía las llaves para que no saliera, era todo muy extraño. Me sentía en una prisión", reveló la panelista.

Tras asegurar que esto ocurrió hace muchos años, la periodista narró un episodio clave que la hizo entender la gravedad del asunto y abandonar su propia casa con lo puesto. "Fue cuando él se descontrola por una situación cotidiana y me agarra del cuello. Él no se quería ir de mi casa. El día que pude contarlo, llamé a mis hermanas. Me tuve que ir de mi casa. Dejé toda mi ropa y me fui a lo de mi hermana. Es horrible porque el miedo te paraliza", confesó conmovida.

"Me vino a buscar varias veces y mi hermana le tuvo que pegar un cachetazo porque quería entrar. Él me tiraba fotos que nos habíamos sacado juntos por la vereda de la casa de mi hermana. Espero que esté bien, pero me enteré que había intentado atentar contra su vida, había tomado pastillas", concluyó.