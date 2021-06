Ángela Leiva confirmó su separación y brilló con su imitación de Christina Aguilera

Inmediatamente después de que Barby Franco asegurara que Ángela Leiva es la protegida de Ángel De Brito, llegó la cantante a la pista de ShowMatch para cerrar la rueda de imitaciones. Ajena a las polémicas, la finalista de Cantando 2020 le confirmó a Marcelo Tinelli que luego de años de noviazgo, se separó, y aseguró, de todos modos, que quiere mucho a su expareja, Martín, y que le agradece por los momentos que pasaron juntos.

Luego, con Jonathan Lazarte y Pablo Juin acompañándola en una jugada coreografía, Leiva hizo una imitación de Christina Aguilera al compás de sus temas “Beautiful”, “Genie in a bottle” y “Ain’t no other man”.

Antes de dar su devolución, De Brito (10) aclaró: “Para mí es una de las mejores artistas del certamen, pero si tengo que ponerle una mala nota lo hago”. Luego, sostuvo: “Lo que vimos fue producto del trabajo. Todos vienen a quejarse de las notas, pero los que vienen y trabajan tienen premio”.

Pampita Ardohain, dueña durante esta ronda del voto secreto remarcó: “Lo que me gusta es que utilizan todos los recursos. Fue un gran desempeño. Pudimos disfrutar de esa voz maravillosa una vez más”.

Por su parte, Jimena Barón (10) también fue muy elogiosa con Ángela: “Siempre que tenés la posibilidad, buscás lo máximo. Sos bárbara. La podrías haber descosido con algo más simple, pero asumiste el desafío”.

Y Hernán Piquín (7) redondeó un gran puntaje: “Realmente fue precioso, y más después de lo que vimos anteriormente. Fue la frutilla en la torta”. Con un total de 27 puntos, Leiva se ganó el pasaje a la próxima ronda.

LA NACION