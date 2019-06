Any Ventura: "Tengo un muy mal recuerdo de Andrea Del Boca"

La panelista de Bendita trabajó con la actriz en el ciclo La mamá del año, en 2008 Crédito: Instagram

Any Ventura hizo una sorpresiva declaración sobre Andrea del Boca , con quien trabajó hace 10 años en el ciclo de Eltrece La mamá del año. "Fuimos compañeras y tengo un muy mal recuerdo de ella", señaló la panelista de Bendita.

"Yo estaba en mi rol de periodista y socióloga y Andrea era la primera vez que conducía. Estaba nerviosa, no podía manejar el programa. Yo escuchaba por la cucaracha que el productor le decía que me diera lugar a mi, pero Andrea me pasaba de largo", señaló Ventura en Hay que ver. "Soy 'remadora' profesional y me ignoraba. Me ninguneaba. Me empecé a poner incomoda e iba montando en cólera", rememoró.

"Además, una vez faltó y me pidieron que condujera el programa y midió más. A partir de ese día, fue muy difícil y renuncié al poco tiempo porque me costaba ir a trabajar. Era muy ioncómodo. No me dejaba hablar", apuntó Ventura. "Es una gran actriz que hizo muy bien las novelas, pero mi experiencia personal no fue grata, fue pan amargo. No volvería a trabajar con Andrea. Fui víctima de su maltrato", concluyó.

Marcela Coronel, panelista del ciclo de espectáculos de El Nueve, contó que fue testigo de la tensión entre ellas el día que estuvo como invitada en ese programa. "Recuerdo la inseguridad de Andrea del Boca; era muy notoria. Se notaba que tenía algo contra Any", apuntó.