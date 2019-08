Aldo y Raquel toman aún más distancia

Entre tantos problemas, parece haber un poco de calma para los personajes de Argentina, tierra de amor y venganza, aunque esa calma no sea sinónimo de felicidad. Con el prostíbulo prácticamente cerrado y sin saber qué paso, Trauman ( Fernán Mirás ) finalmente avanza en los planes de casamiento con Ivonne ( Andrea Frigerio ). La mujer se viste de blanco y en el intimidad del Varsovia se celebra la boda, pero no le cuesta mucho a la novia descubrir que todo es una pantomima, y si bien la acepta y hasta se conmueve, no duda en decirle a Trauman que ella no pasa nada por alto.

Por su parte, Torcuato ( Benjamín Vicuña ) se encuentra en la difícil posición de seguir adelante con sus negocios, pero ahora bajo la mirada de Gabriel (Federico Salles), que por suerte del destino juega un rol de socio. Como es de esperar, Morel no deja de proponer ideas absurdas que Ferreira rechaza tajantemente porque podrían ocasionar severos problemas en la fábrica. Y mientras toman el té y discuten propuestas laborales, hace su aparición Libertad ( Virginia Innocenti ) en ropa interior, y se le insinúa a su propio yerno. Gabriel no da crédito de lo que sucede, y da un golpe en la mesa. Como se sabe, la mujer esta atravesando los síntomas de un grave enfermedad neurológica que cada vez se complica más y más.

Con respecto a Bruno (Albert Baró), la situación parece no mejorar con Lucía ( Delfina Chaves ). Ambos tuvieron una nueva pelea, y por ese motivo el español no tiene mejor idea que emborracharse. Si bien Francesca (Malena Sánchez) le pide por favor que se modere, él no le hace caso y abusa de la bebida, motivo por el cual se descompensa. Su amiga decide ayudarlo y lo acompaña hasta el conventillo, y los dos terminan durmiendo juntos en la cama, pero sin que pase absolutamente nada. A la mañana siguiente, Lucía los sorprende y cree que entre ellos sucedió algo, pero lo niegan. Bruno la sigue y vuelve a asegurarle que Francesca es solo una compañera, y luego de mucho insistirle, finalmente la convence. Y no solo eso, sino que le propone escaparse nuevamente a la casa del campo, algo que Lucía acepta.

Pero quien no puede hacer más nada por estar con la mujer que ama es Aldo ( Gonzalo Heredia ). En el hospital, y mientras acompaña a Alicia ( Mercedes Funes ), se cruza una vez más con Raquel ( Eugenia Suárez ). Ella acompaña a Salaberry, quien está internado recuperándose de un tiro. Aldo no lo duda, habla a solas con él, y le dice que dará un paso al costado. Una vez afuera, él también tiene unas palabras con la polaca, y le asegura que ya no insistirá con estar junto a ella. De ese modo, el protagonista baja los brazos y comprende que Raquel y Salaberry merecen la posibilidad de estar juntos.