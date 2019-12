La exitosa ficción de eltrece concluyó con doble boda y promesa de segunda temporada Crédito: Twitter

Con más de doscientos episodios a cuestas, finalmente Argentina, tierra de amor y venganzallegó a su final. La conclusión del enfrentamiento entre Bruno ( Albert Baró), Raquel ( "China" Suárez), Aldo ( Gonzalo Heredia) y el resto de la banda contra Torcuato ( Benjamín Vicuña), Alicia ( Mercedes Funes) y Trauman ( Fernán Mirás) dejó varias sorpresa, un final feliz y la promesa de una continuación en la que aún habrá mucho más por contar.

Luego de caer en la trampa, el grupo de héroes queda a merced de sus captores. Toda la banda está atrapada por Torcuato y su legión de matones, y los villanos de la historia buscan eliminar para siempre a sus rivales. De esa forma, Trauman se lleva a Aldo para fusilarlo, Ferreyra hace lo mismo con Bruno y, por otra parte, Alicia se va con Raquel. Así, los seis personajes centrales se acercan a su destino final.

Junto a uno de sus matones, el dueño del burdel Varsovia se lleva a Moretti a un chiquero y allí mismo amenaza con castrarlo. Aldo no puede hacer nada, está totalmente entregado a una situación que parece no tener vuelta atrás. A su vez, Bruno está maniatado, con Torcuato apuntándole con un revolver listo para matarlo. Y Raquel sufre mientras Alicia intenta ahogarla en cal viva.

Mientras tanto en el conventillo, Ana ( Candela Vetrano) logra apresar a Marie ( Macarena Paz), la gran traidora. Cuando la policía aparece para llevar presa a la secuaz de Torcuato, Lucía ( Delfina Chaves) llega al conventillo y convence a Francesca ( Malena Sánchez) sobre la importancia de ir a ayudar a la banda, que pueden estar a punto de morir. De ese modo, ambas mujeres llegan al lugar y, de un disparo, Lucía logra distraer a varios de los matones que tenían apresados a Lowenstein ( Gastón Cocchiarale), Córdoba ( Diego Domínguez), Hilda ( Dary Butrik) y al resto. Julián ( Tomás Kirzner) logra zafarse de las ataduras y consigue reducir a sus captores.

Con la llegada de la policía, la situación cambia drásticamente a favor de los héroes. Raquel consigue escapar de Alicia, no sin antes golpearla cuando la villana vuelve a insultarla. Trauman es apresado en el momento en el que está por cometer su venganza contra Aldo, y es llevado por las autoridades.

Lucía comienza a buscar a Bruno y a Torcuato. El español, aunque estaba maniatado, aprovecha un descuido y comienza a pelear a puño limpio contra su rival, hasta que finalmente lo derrota. Con el objetivo de ser asesinado, Ferreyra le confiesa a Lucía que él mató a su madre, mientras Bruno intenta no ceder ante la tentación de hacer justicia por mano propia. Pero la joven lo convence, y el villano es llevado a un patrullero con vida.

Arriba del vehículo, Torcuato sella su propio destino junto a Alicia. Luego de confesarle a su hermana que no piensa ir preso, se suicida tomando veneno. Su hermana llora la muerte, lo besa apasionadamente y también bebe el veneno. Todo indicaría que ambos mueren en el acto.

La acción da un salto de seis meses. La banda vive un período de paz y está a punto de celebrar un casamiento por partida doble. Primero es el turno de Aldo y Raquel, que llevan adelante una celebración judía. En ese momento, se descubre el devenir de los protagonistas, la reconciliación a medias de Códoba y Ana, la compra del bar por parte de Malek ( Franco Quercia) y los planes de un futuro compartido por Lidia ( Minerva Casero) y Gallo ( Matías Mayer).

Luego del primer casamiento, el grupo se dirige a otra iglesia y allí Bruno y Lucía celebran su matrimonio junto al pequeño Pedrito. Finalmente, todos los protagonistas disfrutan de su victoria en una fiesta de casamiento en la que Lucía revela el final feliz de todos los personajes, y destaca que, durante muchos años más, Raquel se entregó a la tarea de desarticular prostíbulos en los que hubiera trata de personas.

Pero eso no es todo...

Seguramente la gran sorpresa que dejó el final de Argentina, tierra de amor y venganza, fue el epílogo ubicado en 1962. En una boite de Buenos Aires, dos jóvenes hablan sobre una banda que durante los cuarenta, se movía bajo los túneles de la ciudad. En la mesa del lugar, sorpresivamente, aparece Trauman y les dice que esos no son más que mitos. Uno de los muchachos dice que miembros de ese grupo mataron a su padre, y se retira del lugar. En ese momento, aparece Raquel y clava su mirada en Trauman, lo que demuestra que la batalla entre ambos aún está lejos de terminar. Poco después, y en la calle del bar, el joven se sube a un auto y allí lo espera Alicia Ferreyra, que no solo no murió junto a su hermano, sino que buscará vengar esa muerte.