El saludo a la distancia de Benjamín Vicuña a su hija Magnolia por su cumpleaños: “El amor siempre puede más”

Este 7 de febrero, Magnolia Vicuña, la hija de Benjamín Vicuña y María Eugenia Suárez, cumplió 8 años. Pero esta vez su festejo, a diferencia de otros años, se dio en el crudo invierno de Turquía y solo en compañía de su madre, Mauro Icardi y sus hermanos, Rufina y Amancio. Esto se debe a que desde hace un año la pequeña comenzó a vivir en Medio Oriente, donde ingresó a un nuevo colegio y debió adaptarse a una cultura totalmente distinta a la que conocía.

El primero en saludarla a la distancia en esta fecha tan especial fue su padre, quien a través de una galería de fotos compartida en Instagram quiso recordarle con cariño todo lo que significa para él su nacimiento. “El amor siempre puede más. Pensé que lo conocía todo, hasta que llegaste tú. Elegiste el mes de carnavales, de la sandía y el melón”, comenzó Vicuña, que describió cómo se vive el mes de su nacimiento en Occidente.

Benjamín Vicuña compartió un emotivo posteo por el cumpleaños de su hija Magnolia (Foto: Instagram @benjaminvicuna.ok)

“Elegiste una familia grande, con muchos hermanos. Aún me sorprendo cuando te contemplo en silencio, de tu belleza traída de otras épocas. Aún me sorprende que se pueda amar tanto a la vez. Gracias por venir a enseñarme que el amor no tiene límites ni medidas. Gracias por ser risa, por ser canto, por ser lo que quieras ser. Feliz cumpleaños, Magno”, concluyó su mensaje de cumpleaños.

Magnolia junto a sus hermanos (Foto: Instagram @benjaminvicuna.ok)

Las fotos elegidas por el intérprete trasandino para el posteo fueron de momentos en la playa juntos, de fiestas con todos sus hermanos mayores, otras en las que dejó en evidencia su fascinación por los brillos y la moda desde muy pequeña, y un recuerdo vintage de cuando era tan solo una bebé recién llegada al mundo.

Benjamín compartió un recuerdo de Magnolia en la playa por su cumpleaños (Foto: Instagram @benjaminvicuna.ok)

Rápidamente, la publicación de Benjamín se volvió viral en Instagram, donde cientos de personas destacaron el cariño que se tienen ambos y que quedó plasmado en cada uno de los momentos elegidos por el actor. “¡Cuando está con vos se le ven los dientes a Magnolia! ¡Otra sonrisa y mirada completamente diferente! ¡Qué bueno que puedan compartir momentos de paz juntos!“; ”Magnolia es la versión femenina de Benja" y “Que padrazo que sos. Feliz cumple Magnolia”, fueron algunos de los mensajes que se multiplicaron sobre su posteo.

A los pocos minutos, la China Suárez también decidió hacerle una dedicatoria a Magnolia por su cumpleaños, pero a través de sus historias de Instagram. “No sé cuál foto elegir porque son todas lindas. Feliz cumple Magnoloti del amor, loquita linda te queremos tanto”, escribió la actriz, quien sumó una foto actual de su hija recostada sobre un almohadón de flores.

El posteo de cumpleaños de la China Suárez a su hija Magnolia (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

Según reveló Guido Zaffora al aire de DDM (América TV), la próxima semana la actriz regresaría con sus hijos a la Argentina por compromisos laborales. “La China Suárez está en un gran momento profesional. Ella, antes de irse a vivir a Turquía, dejó filmadas muchas series como La Chica del fuego y también En el barro”, explicó el periodista.

“En el barro, la segunda parte que se estrena ahora en el mes de febrero, va a tener un junket de prensa donde la China Suárez fue convocada por Netflix y por Sebastián Ortega. La China va a venir a la Argentina a presentar En el barro porque es la protagonista”, detalló sobre el compromiso puntual que la haría regresar al país junto a todos sus hijos.

Durante su estadía en Buenos Aires, Eugenia aprovecharía la oportunidad para celebrar el cumpleaños de Magnolia en “la casa de los sueños” de Nordelta, donde habrían sido invitados todos los hermanos mayores de la niña e incluso las hijas de Mauro Icardi, Francesca e Isabella.