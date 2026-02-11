Benjamín Vicuña contó cómo está hoy su vínculo con la China Suárez

Luego del regreso de María Eugenia ‘la China’ Suárez a la Argentina junto a sus hijos, Benjamín Vicuña volvió a reencontrarse con Magnolia y Amancio y, en ese contexto, habló públicamente sobre cómo es hoy su relación con la madre de los pequeños.

“Bien. Lo que digo siempre. No me explayo ni hablo en detalles, pero sí, Lo más importante, por supuesto, es el bienestar de los chicos y en eso estamos bien. Estamos todos bien”, expresó Vicuña en diálogo con SQP (América TV).

Fue entonces que, para indagar más en profundidad, el notero le consultó si este diálogo que mantenían era en persona o mediante sus abogados. “Son ciclos”, respondió con una risa nerviosa y luego, con confianza, puso sus manos alrededor del cuello simulando que quería ahorcarlo al notero por la pregunta incómoda.

Los hijos de Benjamín Vicuña y la China Suárez continuarán escolarizados en Turquía (Foto: Redes Sociales)

“¡Pero no me respondiste eso!”, le retrucó el periodista. “Sigue como tiene que ser. Buscándole la vuelta siempre”, agregó el actor. En relación a cómo será la escolarización de sus hijos, quienes actualmente transitan los primeros años de la primaria en Turquía, el intérprete se mostró más reacio a dar detalles, ya que aseguró que debe priorizar la integridad de los menores.

“Mirá, esto es real. Yo feliz te hablo de mis películas, The balls, Secreto en la montaña... pero de los chicos, saquémoslos, por favor. Me da mucha impresión eso. De nosotros, los adultos, hablemos. Pero ni de escolarización ni nada. Son cosas que se hablan entre los padres, entre adultos, y que no puede ser un tema de un programa de televisión”, explicó y dejó en claro su negativa a dar detalles privados de los menores.

Benjamín Vicuña solicitó que no se le hagan preguntas sobre sus hijos en común con la China Suárez (Fuente: Instagram/@sangrejaponesa)

“Te lo digo con mucha onda, porque sé que ustedes después dicen: ‘No, porque ustedes pusieron...’. No tengo idea de cuál es el principio y el fin, pero hoy, ojalá que vuelva todo a su curso y podamos hablar de nuestro laburo, de nuestras cosas, pero dejar los chiquitos de lado”, argumentó sobre los motivos que lo llevan a querer evitar estos terrenos en las entrevistas.

Benjamín Vicuña habló sobre cómo está Griselda Siciliani tras su separación de Luciano Castro

En la actualidad, Benjamín Vicuña trabaja codo a codo con Griselda Siciliani y Adrián Suar en Felicidades, la película dirigida por Álex de la Iglesia para Netflix. “Estoy feliz, es una película que realmente va a sorprender. Es esta adaptación de la obra de teatro con Griselda, Adrián, Capusotto, Martín Garabal, Violeta Urtizberea, Mónica Raiola y todo un elenco muy lindo. Y Alex de la Iglesia, que es un tremendo director", expresó entusiasmado con el proyecto que espera lanzarse a finales del 2026.

Esto le dio el pie al notero para preguntarle cómo veía a su compañera de elenco, quien recientemente se separó de su novio, Luciano Castro. “La veo en lo suyo, que está brillando como actriz”, dijo en defensa de su amiga, quien no vive el mejor momento en su vida personal, pero siempre se muestra muy profesional y comprometida con su carrera.