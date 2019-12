Los protagonistas de ATAV hablan sobre sus escenas favoritas

Argentina, tierra de amor y venganza, la ficción de Pol-Ka escrita por Carolina Aguirre y Leandro Calderone, fue uno de los éxitos indiscutidos del año. El público acompañó la novela del prime time de eltrece desde sus comienzos en marzo, tanto así que se decidió dividir a ATAV en dos partes; de esta forma, la ambiciosa producción dio un salto temporal de dos años, de 1938 a 1940, y logró correrse de la estructura maniquea del conflicto principal entre Bruno Salvat (Albert Baró) y su enemigo Torcuato Ferreyra (Benjamín Vicuña) para que todo su elenco se luzca con hilos argumentales propios.

Mientras se acerca el final de la historia que puede llegar a tener una segunda temporada en 2021, LA NACION habló con diversos integrantes de ese sólido elenco para indagar en las secuencias más atractivas que les tocó filmar.

*Benjamín Vicuña (Torcuato Ferreyra)

Benjamín Vicuña como Torcuato Ferreyra

"Seguramente alguna escena con Alicia (Mercedes Funes), como cuando Torcuato le pide por favor que lo deje morir en paz. Exige respeto, dignidad, libertad, con una hermana que lo contiene, que lo ama profundamente. Ahí se pudo ver -que a mí modo de sentir fue lo más lindo que pudimos encontrar en esta serie, que es la relación de estos hermanos que se cuidan, se aman, se protegen, se acompañan- una escena larga, extraña para el formato de las tiras, con tiempos pausados pero sin perder el humor y la fuerza que tienen estos personajes".

Contexto: internado en un psiquiátrico y acorralado, el villano Torcuato le confiesa a su hermana que prefiere morir antes que encontrarse en ese estado, lejos del poder que supo tener en el pasado.

Torcuato le dice a Alicia que quiere morir

*Andrea Frigerio (Madame Ivonne)

Andrea Frigerio como Madame Ivonne

"Hubo muchas escenas que me encantaron por la calidad y profundidad de los guiones y por el duelo actoral con los actores y actrices con quienes tuve la suerte y el honor de trabajar todo este año. La escena donde Ivonne cae en la cuenta de que es usada por Trauman ( Fernán Mirás) para manejar el burdel mientras él piensa en Raquel (la China Suárez) amorosamente hablando y rompe todo el salón principal con furia y rabia fue muy fuerte. Y cuando Ivonne le explica a Julián (Toto Kirzner), su hijo, por qué había decidido dejarlo al cuidado de sus padres y alejarlo de ese inframundo fue muy emotiva".

"La escena del casamiento con Trauman demuestra la fragilidad de esta mujer frente al amor; y finalmente las escenas con Raquel donde desnuda su corazón tuvieron mucha verdad. Amé a Fernán y a la China, fue un placer trabajar con todos y especialmente con ellos dos. También con Vivian El Jaber (Alfreda) y con Maite Lanata (Carmen) en este último tramo. Fui muy feliz haciendo esta tira, trabajar en Pol-Ka fue un placer, hay mucha alegría y compromiso, me parece que es un proyecto que va a quedar en la historia, que va a ser inolvidable, de muchísima calidad en la factura, y autoral y actoralmente hablando".

Contexto: Ivonne es la madama del burdel, pero también víctima de Trauman, de quien se termina enamorando, y cuya conducta naturaliza. Finalmente, advierte que ella también fue vulnerada como las demás mujeres, intenta recuperar el vínculo con su hijo, y se adhiere a la lucha de la Polaca.

Ivonne se casa con Trauman

*Fernán Mirás (Samuel Trauman)

Fernán Mirás como Samuel Trauman

"Cuando Raquel, la Polaca, le hace creer a Samuel que murió al tirarse del puente, y después cuando la odia al enterarse que está viva y que en realidad lo había engañado".

Contexto: Raquel, abatida por todo lo que debe padecer en el burdel Varsovia que maneja Trauman, confía en Madame Ivonne para trazar un plan que implica fingir su muerte y ser finalmente libre. Sin embargo, al poco tiempo vuelve a caer en manos de Samuel, quien explota de furia al enterarse de la mentira de la Polaca, que lo había sumido en un peculiar duelo.

Raquel finge su propia muerte frente a Trauman

*Federico Salles (Gabriel Morel)

Federico Salles como Gabriel Morel

"La escena que elijo es cuando Gabriel se entera que murió su esposa Mariquita (Frida Jazmín Vigliecca) junto a su hijo, en el parto. En ese momento, Gabriel termina siendo feliz porque sabe que puede ser el heredero; me gusta ver cómo saca de esa tragedia la solución para su situación, algo que desea mucho que es tener dinero, y que le permite salir del estado de vulnerabilidad en el que está. Trabajar con Virginia Innocenti es siempre gratificante, por eso también elijo otra escena en la que mi personaje le confiesa a su mamá que mató a Julia (Laura Minguell), y en la que terminan los dos en el suelo, abrazándose".

Contexto: prófugo de la Justicia por el asesinato de la hermana de Bruno, Gabriel, el inescrupuloso hermano Morel, pasa del llanto por perder a su familia a la excitación por la fortuna que heredará por ser un Lynch, parte de la alta sociedad. Innocenti compartió muchas escenas con Salles, dado que interpretó a su madre protectora, Libertad.

Gabriel llora la muerte de Mariquita

*Mercedes Funes (Alicia Ferreyra)

Mercedes Funes como Alicia Ferreyra

"Cualquiera donde haya incluido a los galgos [esculturas que atesora su personaje, y que se convirtieron en un punto de partida para que Funes y Vicuña improvisen] o citando letras de canciones actuales, como 'Felices los 4' o 'La bestia pop'. Después, en otra sintonía, la escena donde Alicia le ruega a Torcuato que no le quite la oportunidad de casarse, y también cuando Alicia acaba de parir y le cuentan que su beba puede morir y pide 'nombrarla' para que no se muera sin tener un nombre. En cuanto a algo más actual, todo el duelo de Alicia cuando se entera que falleció su hermano".

Contexto: Alicia y Torcuato tienen una relación enfermiza, que bordea lo incestuoso. Ambos crecieron en la pobreza y su padre nunca los reconoció. Sin embargo, siempre fue Alicia quien estuvo sometida a los deseos de su hermano, cuando éste se convierte en "nuevo rico" tras apropiarse de la fortuna de Bruno, y lucha por la aceptación de la gente de clase alta. En una secuencia brillante de Funes, le solicita que no mate al amor de su vida, Aldo Moretti (Gonzalo Heredia) , y logra conmoverlo. Cuando Torcuato en apariencia muere, su hermana se autoproclama "viuda" de Ferreyra.

Alicia le pide a Torcuato que no mate a Aldo

*Virginia Innocenti (Libertad Morel)

Virginia Innocenti como Libertad Morel

"Son varias, pero la bisagra fue la que tuve con el personaje de Bruno, cuando Libertad empieza con esos episodios confusos, y ella empieza a mostrar más su corazón. Esas escenas son clave, como las que tiene con sus hijas. Todas las escenas con Fede Salles también son tremendas, como las primeras que compartimos".

Contexto: Libertad, ya con un cuadro de demencia avanzado, regresa a su hogar donde se encuentra viviendo Bruno, a quien siempre despreció. Sin embargo, en la segunda parte, el personaje cambia tanto que no solo disfruta de la compañía del amor de su hija Lucía (Chaves) sino que también se permite contarle sus secretos más íntimos, mostrando una faceta desconocida para su propia familia.

Libertad y Bruno reconstruyen su relación

*Candela Vetrano (Anna Moretti)

Candela Vetrano como Anna Moretti

"Mi escena favorita de Anna es cuando tiene que dar luz a su hijo Isaac completamente sola en la bañera".

Contexto: la menor de las Moretti cae en las redes de Trauman, quien la conquista y la aleja paulatinamente de su familia. Embarazada de Severino (Francisco Andrade), un hombre que la abandonó, y en un estado de vulnerabilidad, Anna cree que Samuel es un hombre recto y desconoce su doble vida. En un casa de campo, sola, la joven da a luz a su hijo Isaac en una bañera, y luego Trauman le hace creer que el pequeño falleció, una de las subtramas más duras que tuvo ATAV en su primera parte.

Anna da a luz sola

*Matías Mayer ("Gallo")

Matías Mayer como Gallo

"Mi preferida es la escena entre Gallo y Lidia (Minerva Casero) en el hospital, cuando ella está en coma, y abre los ojos por primera vez".

Contexto: Gallo, eterno enamorado de la menor de las Morel, la visita todos los días al hospital por dos años. La joven recibe un disparo de Ferreyra, queda en coma, pierde la memoria, y en la segunda parte de la ficción se va recuperando paulatinamente. Cuando abre los ojos por primera vez, Gallo se emociona enormemente, ya que siempre creyó que la joven iba a salir adelante.

Lidia abre los ojos y emociona a Gallo

*Mariano Saborido (Paco Jamandreu)

Mariano Saborido como Paco Jamandreu

"Hay una escena muy divertida en la que Paco está hablando con Malek ( Franco Quercia) y finge haberse torcido el tobillo, y se hace el dolorido para llamar la atención de un médico con el que tuvo un romance; y también otra escena que me gustó filmar fue con Mercedes Funes, cuando le estoy probando ropa a Alicia, ella se sienta con los alfileres y yo debo sacárselos".

Contexto: Saborido interpreta al reconocido diseñador y actor Paco Jamandreu (gran amigo de Eva Duarte de Perón), quien en la ficción vive en el conventillo con "la banda". De inmediato forja una hermosa amistad con Malek, a quien lo ayuda a aceptar su homosexualidad y a ser un joven libre, sin miedo al qué dirán. Por otro lado, Paco oficia de alivio cómico en la novela, y Saborido le inyecta mucha frescura a un personaje que se ganó el cariño del público.

Paco finge estar mal de salud por amor

*Luciano Cáceres (Julio Salaberry)

Luciano Cáceres como Julio Salaberry

"Claramente, Salaberry tuvo dos historias muy distintas. En la primera parte era un tipo amable, servicial; y en la segunda se convirtió en un demonio, en un enfermo de los celos. Elegiría una escena de cada 'temporada'. De la primera, cuando acepta que Raquel no está enamorada de él, pero le dice que va a protegerla tanto a ella como a su hermana Alenka (Lourdes Mansilla). De la segunda, la resolución final, cuando le cae la ficha de que por más que lo mate a Aldo o se quede con Raquel, nunca su amor va a ser correspondido. Por eso, decide quitarse la vida".

Contexto: Julio Salaberry llega del Sur a la policía de Buenos Aires para intentar cambiar las cosas y ayudar a "la banda del conventillo" y a las chicas del burdel, con un duelo a cuestas y una naturaleza reservada. Cuando se enamora de Raquel y se casa con ella, empiezan a aflorar secretos de su pasado muy oscuros, que le permitieron a la ficción explorar con crudeza los pormenores de la violencia de género. En este caso, la Polaca es brutalmente golpeada por Julio, quien se suicida frente a ella y Aldo.

La muerte de Salaberry en ATAV

*Franco Quercia (Malek)

Franco Quercia como Malek

"Tengo dos. La primera es la de la presentación de mi personaje, entrando al conventillo cantando 'El día que me quieras'; es muy linda. La segunda es cuando el padre de Malek lo descubre vestido de mujer en la cárcel con Paco, siento que en esa no teníamos texto pero se ve muy linda porque era todo reacción de los personajes, era solo recibir lo que nos pasaba en el momento. Salió hermoso por estar ahí los tres conectados, no sé bien a qué se debe, pero realmente fue algo hermoso que posteriormente hablamos con Ariel [Pérez de María] y Mariano [Saborido]".

-Contexto: el ex matón de Ferreyra, Alí (Ariel Pérez de María), no acepta que su hija sea homosexual, y ejerce violencia física y verbal contra él. Por lo tanto, el joven es protegido por la familia Moretti y quienes viven en el conventillo con ellos, que lo conocen desde niño. Cuando Alí lo encuentra vestido de mujer en la cárcel, no emite palabra, pero posteriormente le dice que ya no lo considera más su hijo.

Malek y Paco en la cárcel

*Ariel Pérez de María (Alí)

Ariel Pérez de María como Alí

"Mi escena favorita es una que salió hace bastante, después de que Torcuato amenazara a mi personaje con lastimar a su hijo, Malek. Yo en un momento estoy nervioso porque no lo encuentro, y le pego mucho. Después le pido perdón llorando, le cuento que mi padre me crió así también, y que me cuesta entenderlo. Es mi escena favorita por lo sensible, por lo que fue actuarla con Franco, estaban Julia Calvo (Serafina) y Malena Sánchez (Francesca) también, logramos conectar mucho con Franco, y era una escena muy importante para mí porque mostraba la debilidad de un personaje animal, su lado tierno, esa contradicción que tiene, ese equilibrio de los seres humanos. La vida".

-Contexto: Malek y Alí tienen una relación ríspida porque el matón de Ferreyra no acepta la orientación sexual de su hijo, lo obliga a casarse y no sabe cómo congeniar con él. El contrapunto entre Pérez de María y Quercia es otro gran ejemplo de cómo ATAV nos entregó memorables duplas.

Malek, Alí, y una relación compleja

*Daryna Butryk (Helga)

Daryna Butryk como Helga

"En general me gustan mucho las escenas que le tocan a Helga, desde la primera que tuve cuando choca el camión y tenemos la posibilidad de escaparnos con las chicas del burdel y yo insisto para que lo hagamos. Pero tiene un montón de escenas más, es una mujer de armas tomar, de decir 'antes muerta que en un burdel', y esa impronta se mantuvo todo el año. La que más resalta en ese sentido es cuando se quiebra en el capítulo 75, después de que Trauman la golpea por negarse a atender a un cliente. De todos modos, también me gusta cuando se ríe con las chicas, y eso está muy bien logrado a nivel guion y dirección, como cuando imitan a otras personas, son muy lindas esas escenas. Son momentos lúdicos preciosos que ellas pueden tener también".

-Contexto: Helga es, junto con Dina (su pareja, interpretada por Luli Torn), una de las chicas del burdel en cobrar gran protagonismo, aliada de la Polaca, de carácter muy fuerte y con una posición tomada respecto a qué hay que hacer con Trauman. De todos modos, al ser víctima del brutal sistema, también sufre las implicaciones del encierro y los abusos constantes.

Helga se quiebra en el burdel

Argentina, tierra de amor y venganza está en la recta final y concluirá el 30 de diciembre.