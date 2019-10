Adrián Suar hizo público su deseo de llevar a cabo el ambicioso proyecto, y la ficción saltaría a la década del 60 Crédito: eltrece

Milagros Amondaray SEGUIR Martín Fernández Cruz SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de octubre de 2019 • 18:13

El de Argentina, tierra de amor y venganza es un éxito que parece no tener techo. Desde su comienzo en marzo de este año, la novela de Polka no tardó en ganarse un público fiel. En los meses posteriores a su estreno, y lejos de mermar, el rating creció hasta coronar el título como uno de los más vistos de lunes a viernes, superando la cambiante grilla de sus canales adversarios. Ante ese alentador panorama, se dio a conocer el deseo de realizar una segunda temporada en 2021, y para conocer los primeros detalles de esa posible vuelta, LA NACION habló con el guionista Leandro Calderone, y con voces allegadas a la producción.

"Es una idea que venimos barajando hace un tiempo" explica Calderone sobre una segunda temporada, pero remarca que de momento "no está cerrado". Teniendo en cuenta que a la historia aún le restan varios capítulos a lo largo de este año, y que su final está pautado para diciembre, aún es un misterio el destino de los principales personajes.

Procurando no spoilear quiénes podrían ser los potencias protagonistas de una nueva temporada, Leandro Calderone comenta cuándo transcurriría la acción de los próximos episodios: "La idea en danza es para 2021 hacer otra parte de ATAV en los años sesenta, con continuidad de la historia, con algunos actores de este elenco". El gran interrogante entonces será si Torcuato (Benjamín Vicuña) podría volver como el villano central, o si el equipo de guionistas pensará nuevas amenazas para Bruno (el ex Merlí Albert Baró), Lucía (Delfina Chaves), Raquel (China Suárez) y Aldo (Gonzalo Heredia). Todo esto en caso de que los cuatro lleguen vivos al final de esta primera temporada, claro está.

La idea en danza es para 2021 hacer otra parte de ATAV en los años sesenta, con continuidad de la historia, con algunos actores de este elenco Leandro Calderone

A pesar de su entusiasmo, Calderone se muestra muy cauteloso con respecto a no generar expectativas entre los seguidores de ATAV. "Todo es potencial, nada seguro, solo una posibilidad. A mí me encantaría hacerlo, me fascinan los sesenta y el formato del programa, pero todavía no es cierto". El desafío de sumergir en esa nueva Argentina de los 60 a protagonistas forjados en los 40, con nuevos personajes y nuevas historias ( ¿quizá con mayor protagonismo de un Pedrito adolescente?), sin lugar a dudas renovaría la posibilidad de la tira.

Por otro lado, desde la producción también le confirmaron a este medio que el proyecto de emitir ATAV en 2021 "es una idea que se baraja, un deseo", como también había expresado Adrián Suar en diálogo con Ciudad Magazine unos días atrás, muy entusiasmado con el éxito de la novela.

Argentina, tierra de amor y venganza se estrenó por la pantalla de eltrece el 11 de marzo, y se metió a la audiencia en el bolsillo al tratarse de un culebrón con un elenco muy parejo, y con un impecable diseño de producción que era imperativo a la hora de mostrar la Buenos Aires de los años 30 y 40, bajo la mirada de los directores Martín Saban y Sebastián Pivotto.

Asimismo, los textos de Leandro Calderone y Carolina Aguirre generan situaciones nuevas constantemente, y ponen en evidencia una necesidad de no dilatar demasiado los conflictos, lo cual explica la buena recepción que la ficción tiene todas las noches en materia de rating y repercusión en las redes sociales.

Albert Baró habló con LA NACION sobre Argentina, tierra de amor y venganza 02:19

Video

En esa misma línea se pensó el elenco, y el concepto de trabajo en equipo. En ATAV hay espacio para que todos los actores se luzcan, desde los eternos rivales Torcuato Ferreyra y Bruno Salvat, pasando por fuertes figuras femeninas como La Polaca, Lucía Morel y Francesca Moretti (Malena Sánchez), hasta actrices secundarias que le sacan jugo a sus escenas con enorme talento: Virginia Innocenti, Mercedes Funes y Andrea Frigerio. También el galán atípico devenido en infiltrado que interpreta Heredia, quien siempre está en plena disputa con el villano Samuel Trauman, compuesto a la perfección por Fernán Mirás, con una mezcla de malicia y humor.

Delfina Chaves, en diálogo con LA NACION sobre el impacto de ATAV 02:04

Video

El 30 de agosto, la novela ya había dado un giro cuando dio un salto temporal de dos años , con la incorporación de flamantes personajes cuyas tramas se desarrollaban en los inicios de la década del 40. "Lo que intentamos hacer es tratar de tener un upgrade en cuanto a la ficción argentina, porque no estamos compitiendo con el canal de enfrente, sino con todos los productos del mundo a los que tiene acceso el público argentino. Entonces eso nos potencia y nos obliga a estar a la altura de lo que el público consume, que es muy bueno", le contaba a LA NACION el productor de ATAV, Diego Carabelli, al anunciar el salto.

Gonzalo Heredia como Aldo Moretti y Albert Baró como Bruno Salvat Crédito: eltrece

"Al ser de época es todo muy difícil, más caro, pero a pesar de eso, competimos con series de 10 capítulos con niveles de producción mucho mayores, y estamos tratando de sostener el modo en que la gente lo ve: el esperar la novela en el día a día, como si fuera una compañía. Más allá del éxito en eltrece, nos sorprende mucho la cantidad de reproducciones que la novela tiene en YouTube", remarcaba el productor.

"No queremos quedarnos en la zona de confort en cuanto a lo que funciona, para no subestimar al público, para no estirar, para dar volantazos que resulten entretenidos, para barajar y dar de nuevo. El pase de tiempo es como un final de temporada, como el concepto de maratonear, con puntos de giro con todo lo que eso implica para quienes miran la serie, sin olvidarnos del género que transitamos que es la novela", explicaba Carabelli .