Azul Cecinini 25 de septiembre de 2019

Después de una semana de correr detrás del gran estreno de Telefe, Pequeña Victoria, anoche las propuestas del prime time de eltrece lograron revertir los resultados y se impusieron en las preferencias de los televidentes de la pantalla chica local. La novela Argentina, tierra de amor y venganza promedió 15,1 puntos de rating, gracias a lo cual se convirtió en el programa más visto del día dejando en segundo lugar a Marcelo Tinelli y su ShowMatch con 13,7 puntos .

En la novela protagonizada por la China Suárez, Gonzalo Heredia, Benjamín Vicuña, Albert Baró y Delfina Chaves se están viviendo momentos decisivos y... ¡también peligrosos! Asi que todo este combo sumado a las historias de amor hacen que esta ficción no pierda interés entre su audiencia que la sigue fielmente todas las noches. Y gracias a sus buenos resultados, Tinelli también se beneficia, ya que le deja un piso de rating para enfrentar a la competencia, que en la última semana se puso bien difícil con el desembarco de Pequeña Victoria.

Anoche, en la primera gala de grandes éxitos del rock nacional en ShowMatch pasaron por la pista Nicolás Occhiato y Florencia Jazmín Peña; Griselda Siciliani y Nicolás Villalba; y, por último, Mariela Anchipi y Jorge Moliniers, quienes sufrieron un reto por parte de Tinelli. El conductor dejó a todos boquiabiertos al anunciar que como esta última pareja había bailado un tema que no pertenecía a los "grandes éxitos del rock nacional" iba a tener un punto menos en su puntaje final. "Es un buen tema de Los Redonditos, pero no es uno que cantamos todos, así que arrancan con menos uno. No hay discusión acá", remarcó. Y sí, las polémicas y las previas picantes suelen generar mayor interés en la audiencia, aunque esta fórmula viene demostrando año tras año, que se está desgastando.

Detrás de este combo quedó por primera vez desde su estreno Pequeña Victoria, que ayer hizo 13,4 puntos de rating con picos de 14,3. Esta historia protagonizada por Julieta Díaz, Natalie Pérez, Inés Estévez y Mariana Genesio Peña viene pisando fuerte en la grilla televisiva. Sin ir muy lejos, el lunes fue el programa más visto del día con un promedio de 15,2 puntos de rating seguido de ATAV (15,1), ShowMatch (13,6) y Quién quiere ser millonario (12,2).

Con estos resultados, claramente, no está dicha la última palabra y habrá que ver como sigue el desarrollo de Pequeña Victoria y qué estrategias utiliza Tinelli para resguardar su lugar entre los programas más vistos del día.