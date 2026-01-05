Daniela Christiansson reveló cómo es su vínculo con Wanda Nara y Maxi López interrumpió para hacer una acotación importante
La pareja habló con Marley en el programa Por el mundo; uno de los tópicos fue en referencia a la relación entre la conductora de MasterChef y la mamá de Elle y Lando
Daniela Christiansson, pareja de Maxi López, rompió el silencio y dio detalles de cómo es su relación con Wanda Nara. Sus declaraciones en el programa Por el mundo (Telefe) dejaron tela para cortar y hasta sorprendieron a Marley, conductor del ciclo televisivo.
En medio de una entrevista que se dio previo al nacimiento de Lando, el segundo hijo de la pareja, la modelo fue consultada acerca de su vínculo con Wanda. “¿Se hablan o se conocen?“, preguntó Marley. De inmediato, Christiansson aseguró que se lleva ”bien" pero no tuvo un contacto directo. “No la conozco. Solamente nos vimos en las Fiestas”.
Para más detalles, López tomó la palabra: “Se vieron dos o tres veces en las fiestas familiares de los chicos”. Fiel a su característico humor, el exfutbolista de River agregó: “Con Wanda hay que tener cierta distancia, sino la tenemos acá con nosotros”.
“Con Wanda está buena la cercanía por los chicos, pero no hay que darle tanta confianza. Nos hemos juntado en el cumple de los chicos, pero lo justo y necesario”, indicó el participante de MasterChef Celebrity (Telefe) desde Suiza.
La irrupción de Maxi López en la televisión dejó entrever que su relación con su expareja cambió rotundamente. Uno de los puntos claves fueron sus tres hijos, Valentino, Constantino y Benedicto, a quienes los corrieron del medio de viejos conflictos y hoy la familia parecería estar más unida que nunca. Lejos del fútbol y metido de lleno en los medios de comunicación, el empresario comenzó a hacerse un lugar en la televisión y en el streaming: durante enero será parte de la programación de Olga.
