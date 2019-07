Lucía atraviesa su peor momento Fuente: Archivo

Se viven momentos de gran tensión en Argentina, tierra de amor y venganza . Por un lado, Lucía ( Delfina Chaves ) está cerca de llegar a su límite en la guerra entre Bruno (Albert Baró) y Torcuato ( Benjamín Vicuña ). El villano de la historia hará lo imposible por mantener a la joven a su lado, y con ese objetivo simula querer suicidarse. Su esposa desespera y le pide por favor que no se mate, y cuando llega Alicia ( Mercedes Funes ) a escena, finalmente puede controlar el presunto intento de Ferreyra por quitarse la vida. Cuando las dos mujeres se encuentra solas, Lucía le comunica a su cuñada que se irá de la mansión, pero ella le ruega que por favor no lo haga, que Torcuato la acompañó siempre que ella lo necesitó, y que de abandonarlo, seguramente se quitará la vida. Frente a esos argumentos, la muchacha queda desarmada.

Pero eso no es el fin para Lucía, porque poco tiempo después es Bruno el que va a su encuentro, y le vuelve a insistir con que se aleje de Torcuato, al que acusar de ser un criminal capaz de hacerle cualquier cosa. Allí la joven vuelve a quebrarse y le dice al español que la situación no es tan sencilla, y que no aguanta más el nivel de presión que ambos hombres ejercen sobre ella. En ese punto, Lucía reconoce que no sabe a quién creerle.

El que teme lo peor, es Gabriel (Federico Salles), que sabiendo que a quien mató es la hermana de Bruno, no puede conciliar el sueño pensando que la situación se complique. Su madre Libertad ( Virginia Innocenti ) entiende que bajo ningún punto de vista la situación puede salpicarlos a ambos, pero la aparición de Torcuato en la casa de ellos deja a Gabriel aún más preocupado. Sin demasiados rodeos, Ferreyra le comunica a su cuñado que si no fue preso por el homicidio de esa mujer, fue gracias a él, y que en este momento tan difícil deberá ayudarlo a conseguir dinero sea como sea.

Con respecto a Aldo ( Gonzalo Heredia ), poco a poco él ve cómo Raquel ( Eugenia Suárez ) se aleja irremediablemente. La polaca le dijo que no pueden estar juntos habiendo un bebé en el futuro, y decidida a poner distancia, acepta una cita con Salaberry ( Luciano Cáceres ). Moretti estalla en bronca y se pierde en el alcohol. Teniendo en cuenta que poco puede hacer por el amor de la joven inmigrante, decide entonces no bajar los brazos en la lucha por encontrar a su sobrino. Por ese motivo, idea un plan demasiado riesgoso, que consiste en hacerse pasar por médico junto al resto de la banda, y secuestra a Trauman ( Fernán Mirás ) del hospital. Bruno les advierte que es una idea demasiado arriesgada, pero no lo escuchan y se involucran en un golpe que podría tener un costo demasiado alto.