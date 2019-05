La exitosa ficción de Eltrece sigue apostando a la novedad Fuente: Archivo - Crédito: Prensa Eltrece

Argentina, tierra de amor y venganza , la ambiciosa ficción que Eltrece estrenó el 11 de marzo, conquistó al público de manera inmediata no solo por su formato de culebrón sino también por el impecable diseño de producción que era imperativo a la hora de mostrar la Buenos Aires de los años 30, bajo la mirada de los directores Martín Saban y Sebastián Pivotto.

Por otro lado, los guiones de Leandro Calderone y Carolina Aguirre plantean conflictos que en la mayoría de los casos se resuelven en el futuro cercano, como un modo de darle un descanso a la ansiedad del televidente que acompaña fielmente los giros narrativos, algo que se traduce en el muy buen rating del programa, cuya marca máxima la tuvo el martes con 15.3 puntos.

Asimismo, ATAV cuenta con un elenco muy amplio en el que todos los actores tienen espacio para lucirse con sus personajes, desde los eternos rivales Torcuato Ferreyra ( Benjamín Vicuña) y Bruno Salvat (el ex Merlí Albert Baró), pasando por fuertes figuras femeninas como "La Polaca" ( la China Suárez), Lucía Morel ( Delfina Chaves) y Francesca Moretti (Malena Sánchez, uno de los grandes aciertos de casting de este drama histórico); hasta actrices secundarias que exprimen sus escenas con enorme talento ( Virginia Innocenti, Mercedes Funes, Andrea Frigerio), y un galán atípico interpretado por Gonzalo Heredia, quien siempre está en plena disputa con el villano Samuel Trauman, que compone a la perfección Fernán Mirás.

La aprobación de la audiencia también hizo que la ficción buscara oxigenar sus historias, apostando por nuevos personajes, e incorporando así a actores de manera continua, para darle vitalidad al relato. Esta noche se podrá ver a la española Paula Cancio debutando en la novela en el papel de Ágata, amante de Torcuato y mujer de armas tomar.

Recordemos que la actriz ya había formado parte de otra ficción argentina, La leona, por la que recibió una nominación al Martín Fierro en la categoría revelación.

Luciano Cáceres, el policía retirado que se acercará a La Polaca

Luciano Cáceres, flamante incorporación de ATV Fuente: Archivo

Asimismo, Luciano Cáceres se acaba de sumar al elenco. El actor interpretará a un policía retirado, candidato a convertirse en comisario, convocado por su colega Julián ( Tomás Kirzner), y que estará en aproximadamente 50 episodios de la novela.

En diálogo con LA NACION, Cáceres brindó más detalles sobre su personaje: "Se llama Julio Salaberry, es comisario, viudo, y tiene una historia particular de venganza y tristeza con esa pérdida. Pero va a tener una historia con Raquel, el personaje de la China". Respecto a su vuelta a Pol-ka, Cáceres se mostró muy entusiasmado. "Me pone muy contento volver, trabajar con Gonzalo [Heredia], reencontrarme con Fernán [Mirás] y con compañeros nuevos con los que nunca trabajé", expresó el actor que también se incorpora a la ficción brasilera de FOX, Impuros, que ya encara su tercera temporada.

La vuelta de tuerca menos pensada

Sin embargo, lo más novedoso que planteará la novela próximamente será un salto temporal de dos años en la historia que indefectiblemente alterará la gran cantidad de subtramas que la ficción sabe dominar en simultáneo. De todas formas, según pudo saber LA NACION, todavía faltan varios episodios para que este vuelco se produzca.

"El trabajo del equipo y los autores es magnífico porque lo que intentamos hacer es tratar de tener un upgrade en cuanto a la ficción argentina, porque no estamos compitiendo con el canal de enfrente, sino con todos los productos del mundo a los que tiene acceso el público argentino, entonces eso nos potencia y nos obliga a estar a la altura de lo que el público consume, que es muy bueno", le contó a LA NACION el productor de ATAV, Diego Carabelli.

Diego Carabelli, productor de la ficción, habló del salto temporal de la novela Fuente: Archivo - Crédito: Prensa Eltrece

"Al ser de época es todo muy difícil, más caro, pero a pesar de eso, competimos con series de 10 capítulos con niveles de producción mucho mayores, y estamos tratando de sostener el modo en que la gente lo ve: el esperar la novela en el día a día, como si fuera una compañía. Más allá del éxito en Eltrece, nos sorprende mucho la cantidad de reproducciones que la novela tiene en YouTube", remarcó Carabelli, quien destacó el "sólido elenco" de la ficción.

En cuanto al salto temporal, Carabelli lo atribuye a una necesidad de no estancar el producto. "No queremos quedarnos en la zona de confort en cuanto a lo que funciona, para no subestimar al público, para no estirar, para dar volantazos que resulten entretenidos, para barajar y dar de nuevo, como haremos ahora con el salto temporal, que será de 1938 a 1940", adelantó el productor.

"El pase de tiempo es como un final de temporada, como el concepto de maratonear, con puntos de giro con todo lo que eso implica para quienes miran la serie, sin olvidarnos del género que transitamos que es la novela", concluyó.