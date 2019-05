El empresario y productor teatral dio detalles de cómo es su vida hoy, a cuatro años de descubrir que no era el padre biológico del hijo de la bailarina Crédito: Captura de pantalla

Hace cuatro años, el productor Ariel Diwan descubrió que Ian, el hijo que estaba criando como propio junto a Gisela Bernal , no era suyo en realidad. El estudio de filiación que se hizo determinó que no era el padre biológico de la criatura, y muy pronto la bailarina dio a conocer que el pequeño había sido concebido durante el breve romance que la unió con el ex Gran Hermano Francisco Delgado.

El escándalo estalló en 2015, y en ese momento sus protagonistas se pasearon por todos los programas dando testimonio y haciendo sus correspondientes descargos. Ahora, en tanto, se dio a conocer que Bernal perdió un juicio laboral que le había iniciado a Diwan hace casi 4 años, cuando sobrevino la crisis entre ellos. Carlos Monti contó en Pamela a la tarde que "el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 41 falló a favor del productor teatral y la bailarina deberá pagar dos millones de pesos. Ella dijo que era empleada de él, pero la Justicia determinó otra cosa. El monto no es definitivo porque tienen que regularse los honorarios del abogado y pagar los costos que generó el juicio", explicó el periodista.

Luego de varios años alejado de las cámaras, Diwan volvió a la televisión y contó cómo continuó su vida tras ese desconcertante momento que lo marcó para siempre ."Es la primera vez que no me pongo del lado de una mujer. No pude hacerlo. Cuando explotó la noticia yo conducía Desayuno americano y costaba mucho el tema porque, a pesar del protagonismo de la mujer en los últimos años, había un hombre al que le habían roto el corazón. Y la justicia te dio la razón ahora. Fue una estafa. Es un tema doloroso, muy delicado porque tiene que ver con los hijos", señaló Pamela David, conductora del magazine de América.

"Tenía miedo de volver a los medios", dijo Diwan, muy conmovido. "Hoy no tengo relación con Ian y me encantaría tenerla. Esa es la única herida. Soy optimista y creo que voy a volver a verlo. Por suerte, tengo una familia hermosa: hace dos años y medio me casé con Eva y somos padres de Aurora, que tiene tres meses y medio. Y tengo dos hijos grandes de un matrimonio anterior".

Además, el productor dio detalles de cómo consiguió "sanar" a partir del amor de su esposa. "Mi mujer es terapeuta y me ayudó mucho, me explicó, pataleé, lloré. Porque intenté muchas veces ese vínculo, pero la madre no quiere. Inclusive hablé con Francisco, el padre biológico de Ian, y me dijo que no tenía problema pero que iba a ser difícil. Creo que va a pasar alguna vez. Estamos todos más tranquilos ahora. Los profesionales me aseguraron que un día Ian va a querer verme", indicó.

Para Diwan, revincularse con el niño que crió como un hijo propio durante dos años "haría desaparecer la angustia" que sienta. "La pasé tan mal que no se me podía hablar y baje 20 kilos, porque no quería comer. El tiempo pasó y ahora estoy mejor, tengo ganas de hacer cosas, vuelvo a producir teatro, me ocupo de mi inmobiliaria y mi constructora", se sinceró.

Diwan además contó que el juicio que él le inició a Bernal está por terminar. "Sólo falta que Barbie Silenzi declare como testigo y va a sentencia. Y si la justicia determinó que ella perdió el juicio laboral que me hizo, lo va a tener que pagar", aclaró.